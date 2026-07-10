Ucayali bajo el calor extremo: Sensación térmica llega a 44 °C y emiten alerta preventiva

Fuertes temperaturas en la selva peruana. (Foto: Andina)

La región de Ucayali atraviesa una de las semanas más calurosas del año, con un aumento sostenido en la temperatura y una sensación térmica que ha alcanzado los 44 °C en áreas urbanas expuestas.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el fenómeno afecta principalmente a la ciudad de Pucallpa y otras zonas donde la cobertura vegetal resulta insuficiente para mitigar el impacto del clima.

El director del COER Ucayali, Néstor Arroyo, explicó que “el día de hoy se esperan temperaturas mínimas de veintidós grados y la máxima de treinta y tres, pero con una sensación térmica que debe estar sobre los treinta y ocho grados. Son temperaturas muy altas que se están dando en esta época de verano en nuestra Amazonía”.

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Según el funcionario, la ausencia de árboles en algunas calles agrava el efecto del calor. “Cuando hay una calle sin árboles, las temperaturas llegan hasta los cuarenta y cuatro grados. Con árboles ya baja a treinta, veintiocho grados. La sensación térmica es mucho mejor cuando las calles están llenas de vegetación”, explicó.

Este episodio de calor extremo genera preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, especialmente por el riesgo de golpes de calor, deshidratación y complicaciones en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y trabajadores expuestos prolongadamente al sol.

La situación ha motivado la emisión de recomendaciones específicas por parte de las entidades regionales, que buscan evitar emergencias de salud y otros incidentes asociados a las altas temperaturas.

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Provincias de Ucayali en nivel rojo por temperaturas de niveles históricos. Foto: Agencia Andina.

Autoridades refuerzan recomendaciones y monitorean focos de calor

Frente a este escenario, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional difundió una serie de medidas preventivas. “Para esta época, lo fundamental es mantenerse hidratados, usar bloqueadores solares, cremas que protejan la piel y sombreros de ala ancha. Esa es la protección básica que la población debe tener al andar por las calles”, indicó Arroyo.

Además, subrayó la importancia de mantener y ampliar las áreas verdes en las ciudades, ya que la reforestación ayuda a disminuir la temperatura ambiental.

El monitoreo del calor incluye la vigilancia permanente de focos térmicos y posibles incendios forestales. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) envía diariamente alertas sobre la ubicación de los puntos de calor en la región.

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“Con estos alertas, empezamos a monitorear con cada municipalidad. Los puntos rojos indican focos del día de hoy y los naranjas los del día anterior. La zona productiva de Pucallpa es donde tenemos mayor incidencia de focos de calor”, detalló el director del COER.

El pronóstico climático prevé que, tras los días de calor intenso, se presenten lluvias focalizadas en la provincia de Padre Abad y, en menor medida, en Coronel Portillo. “Normalmente, antes de una lluvia siempre tenemos calor fuerte. Esperamos lluvias este viernes y sábado, pero también con cierta influencia en Coronel Portillo”, anticipó Arroyo.

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Las autoridades reiteran el llamado a la población de Ucayali para seguir las recomendaciones de protección solar, hidratación adecuada y evitar la exposición directa al sol, principalmente en las horas de mayor radiación. El cuidado de niños, personas mayores y quienes presentan enfermedades crónicas constituye una prioridad durante este episodio de calor extremo en la Amazonía peruana.