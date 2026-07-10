Cuando el legítimo derecho a la protesta compromete la seguridad del turismo y su competitividad

Cuando una protesta termina, solemos pensar que todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, existen daños que no desaparecen cuando reabre una carretera o se desbloquea un puente. Son efectos silenciosos que se acumulan con el tiempo y afectan uno de los activos más valiosos y frágiles que puede tener un país: su reputación. En el caso del turismo, esa reputación está estrechamente vinculada a la percepción de seguridad, factor determinante en su competitividad.
Las recientes alertas sobre movilizaciones sociales en distintas regiones del Perú obligan a mirar más allá de la coyuntura política. Obligan a entender que, en un sector como el turismo, el impacto no se mide solo en lo que sucede en las calles, sino en lo que ocurre en la mente de quienes observan el país desde fuera. El problema no es únicamente la protesta como expresión social, sino su localización, su alcance y el mensaje que proyecta hacia el mundo.
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El corazón del turismo convertido en escenario de conflicto
Las alertas identifican posibles concentraciones en Lima, particularmente en el Centro Histórico y espacios emblemáticos como la Plaza San Martín, así como movilizaciones en regiones clave como Cajamarca, Cusco o Puno.
No se trata de espacios marginales. Se trata de los principales nodos de la experiencia turística del país, aquellos lugares por donde transitan visitantes, operadores, servicios y actividades económicas.
Cuando estos espacios se ven alterados, el impacto no se limita a quienes participan en la movilización. También alcanza a toda la estructura del destino. Porque el turismo, a diferencia de otros sectores, no puede reubicarse fácilmente ni adaptarse sin costos. Depende de la continuidad, del acceso y de la previsibilidad. En ese sentido, la seguridad, tanto real como percibida, constituye una condición básica para el funcionamiento del sistema turístico.
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Un mensaje que el mundo interpreta sin matices
Desde dentro, el país puede intentar diferenciar entre una movilización puntual y una crisis generalizada. Desde fuera, esa distinción no existe.
Quien está planificando unas vacaciones desde Europa, Estados Unidos o Asia difícilmente analizará el contexto político peruano con el mismo detalle que nosotros. Lo que verá serán imágenes, alertas y noticias. Y si esas señales muestran marchas, bloqueos o conflictos en varias regiones, la conclusión suele ser sencilla: es mejor elegir otro destino.
En turismo, la percepción de riesgo opera con la misma intensidad que el riesgo objetivo. Esa percepción es suficiente para cambiar decisiones: no se necesita una crisis prolongada; basta con la posibilidad de una interrupción para que un viaje se posponga o se cancele.
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El daño que no se ve
Las alertas describen posibles afectaciones como congestión, restricción de accesos, interrupciones en el transporte y bloqueos temporales. Sin embargo, ese es solo el nivel más visible del problema. El verdadero impacto comienza cuando el turista decide no venir, cuando el operador internacional deja de recomendar el destino o cuando el país empieza a ser percibido como una apuesta riesgosa.
Ese daño rara vez aparece en las estadísticas del día siguiente. Se refleja en la familia que cambia Perú por otro destino, en el operador turístico que decide modificar un itinerario o en el viajero que pospone su visita por precaución. Se trata de una erosión progresiva de la confianza, un activo intangible crítico en la competitividad turística.
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Poco a poco, esas decisiones individuales terminan convirtiéndose en una pérdida colectiva frente a países que ofrecen algo aparentemente más simple: estabilidad y condiciones de seguridad previsibles.
Cuando la protesta se convierte en un riesgo sistémico
El elemento más preocupante de las alertas no es la existencia de movilizaciones, sino la posibilidad de su articulación. Los reportes advierten escenarios en los que diversas regiones pueden movilizarse simultáneamente, generar desplazamientos hacia Lima y afectar corredores estratégicos.
En ese contexto, la afectación deja de ser puntual. Se convierte en sistémica. El turismo, que depende de la conexión entre territorios, se vuelve especialmente vulnerable. Basta con alterar un tramo del recorrido para comprometer toda la experiencia del visitante.En un sistema altamente interdependiente como el turístico, la disrupción de un nodo afecta el conjunto.
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Y cuando la experiencia se vuelve incierta, el destino pierde valor.
Lo que realmente está en juego
El turismo no es solo una actividad económica más. Es uno de los pocos sectores con capacidad de distribuir ingresos en distintas regiones, generar empleo local y dinamizar economías que no cuentan con muchas alternativas.
Cuando el turismo se detiene, las pérdidas no recaen únicamente en las grandes empresas. Las sienten el guía que esperaba un grupo ese día, el transportista que vive de cada traslado, el pequeño restaurante familiar y las comunidades que dependen de la llegada constante de visitantes para sostener su economía. Por ello, la afectación del turismo tiene un impacto territorial y social profundamente desigual, concentrándose en quienes cuentan con menor capacidad de absorberlo.
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Una debilidad que el país no termina de asumir
Estos episodios revelan una fragilidad estructural. Perú ha construido una propuesta turística fuerte en atractivos, diversidad y patrimonio, pero todavía débil en la gestión de la estabilidad. Porque en el turismo global no basta con tener qué mostrar. Es indispensable garantizar que la experiencia podrá desarrollarse sin sobresaltos. La gestión de la seguridad y del riesgo forma parte de la gobernanza del destino, no es un elemento accesorio.
Sin esa garantía, incluso el destino más atractivo pierde competitividad.
Reflexión final
La protesta es parte de la vida democrática. Pero sus efectos no son neutrales. Cada movilización en un punto estratégico envía un mensaje que trasciende el ámbito local. Ese mensaje no distingue matices ni contextos. Se traduce en percepciones, decisiones y, finalmente, en flujos económicos que cambian de rumbo.
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El país no enfrenta un problema de falta de recursos turísticos. Enfrenta un desafío más complejo: gestionar la confianza.
Y en ese escenario, la pregunta que queda abierta es incómoda, pero necesaria: ¿Somos conscientes, como país, de que la seguridad no es solo un asunto de orden interno, sino un pilar esencial para la sostenibilidad y competitividad del turismo?
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