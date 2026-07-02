Pago de gratificación vendrá con un bono extra de 6,75% o 9% del sueldo: ¿Cuál te toca?

Prepárate para recibir tu grati, pero con un monto mayor. - Crédito Andina

Como todos los años, en la primera quincena de julio y diciembre más de 4 millones de trabajadores en planilla del sector privado en el Perú reciben el pago de la gratificación.

“Tienen derecho a recibir gratificación aquellos trabajadores del sector privado que se encuentren en planilla, y los trabajadores del sector público bajo el régimen laboral de la actividad privada”, resalta Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, y agrega que los trabajadores recibirán un bono extra por el pago de EsSalud. Asímismo, se debe recordar que este también se recibe por el aporte a una EPS.

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Si tu empleador aporta a EsSalud, en tu gratificación recibirás un bono extra del 9 % de tu salario total (se considera el monto sin descuentos)

Si aportas a una EPs, en tu gratificación recibirás un bono extra del 6,75 % de tu salario total.

La gratificación se paga en julio, pero este desembolso podría darse incluso desde el primer día del mes. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Los montos

“Si un trabajador estuvo desde el 01/07/26 en la planilla de una empresa, la gratificación será, en principio, el íntegro de 1 sueldo bruto. Cabe resaltar que este monto no estará sujeto a ningún descuento (AFP, Impuesto a la Renta, etc.)”, recuerda Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.

Asimismo, se debe recordar que también se recibirá una bonificación extraordinaria del 9% del sueldo, correspondiente al aporte a EsSalud. “Por lo tanto, eso significa que se recibirá un monto mayor al sueldo neto que normalmente se obtiene cada mes en el bolsillo”, añade el experto y da los siguientes ejemplos:

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Sueldo Bruto = S/2.000: Sueldo Neto = S/1.740, y la gratificación + bonificación será de S/2.180, lo que significa un 25% más del ingreso neto

Sueldo Bruto = S/3.000: Sueldo Neto = S/2.587, y la gratificación + bonificación será de S/3.270, lo que significa un 26% más del ingreso neto

Sueldo Bruto = S/4.000: Sueldo Neto = S/3.363, y la gratificación + bonificación será de S/4.360, lo que significa un 30% más del ingreso neto

Sueldo Bruto = S/5.000: Sueldo Neto = S/4.120, y la gratificación + bonificación será de S/5.450, lo que significa un 32% más del ingreso neto

Sueldo Bruto = S/10.000: Sueldo Neto = S/7.653, y la gratificación + bonificación será de S/10.900, lo que significa un 42% más del ingreso neto.

Todo lo que debes saber de la gratificación laboral 2025 | Ministerio de Trabajo / YouTube

Esto tambien aplicará para el aporte de EPS, que genera en la gratificación un bono menor, del 6,75 % del sueldo. Es decir, si uno gana S/2.000, recibirá S/135 más, en total S/2.135.

Los plazos

Carrillo también recuerda que el plazo para el pago de dicho beneficio vence el miércoles 15/07/26. “Las empresas que no realicen el depósito a tiempo, podrían recibir una multa que podría llegar a más de S/120 mil, dependiendo del régimen laboral y el número de trabajadores afectados”, aclara.

También añade que “se estima que más de 4 millones de personas recibirán la gratificación de julio de 2026. El monto total de pago sería de S/10.000 millones aproximadamente”.

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El plazo para el segundo pago de la gratificación del año llega en menor tiempo para los trabajadores. - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

Los que no reciben

Se debe apuntar también que no todos los regímenes laborales reciben gratificación:

Los trabajadores de la pequeña empresa en el régimen REMYPE, reciben la mitad de este beneficio

Los trabajadores del sector público reciben un “aguinaldo” en vez de la gratificación, cuyo monto es de S/300 (lo determina el MEF). Solo los CAS actualmente recibirían un monto de gratificación, según la nueva Ley

Los practicantes y jóvenes en formación laboral, reciben media subvención económica al cumplir 6 meses, lo cual no necesariamente se da en julio y diciembre.

Los trabajadores de la microempresa, los independientes y los informales, no reciben gratificación.