Pago de gratificación vendrá con un bono extra de 6,75% o 9% del sueldo: ¿Cuál te toca?

Como todos los años, en la primera quincena de julio y diciembre más de 4 millones de trabajadores en planilla del sector privado en el Perú reciben el pago de la gratificación.
“Tienen derecho a recibir gratificación aquellos trabajadores del sector privado que se encuentren en planilla, y los trabajadores del sector público bajo el régimen laboral de la actividad privada”, resalta Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, y agrega que los trabajadores recibirán un bono extra por el pago de EsSalud. Asímismo, se debe recordar que este también se recibe por el aporte a una EPS.
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- Si tu empleador aporta a EsSalud, en tu gratificación recibirás un bono extra del 9 % de tu salario total (se considera el monto sin descuentos)
- Si aportas a una EPs, en tu gratificación recibirás un bono extra del 6,75 % de tu salario total.
Los montos
“Si un trabajador estuvo desde el 01/07/26 en la planilla de una empresa, la gratificación será, en principio, el íntegro de 1 sueldo bruto. Cabe resaltar que este monto no estará sujeto a ningún descuento (AFP, Impuesto a la Renta, etc.)”, recuerda Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.
Asimismo, se debe recordar que también se recibirá una bonificación extraordinaria del 9% del sueldo, correspondiente al aporte a EsSalud. “Por lo tanto, eso significa que se recibirá un monto mayor al sueldo neto que normalmente se obtiene cada mes en el bolsillo”, añade el experto y da los siguientes ejemplos:
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- Sueldo Bruto = S/2.000: Sueldo Neto = S/1.740, y la gratificación + bonificación será de S/2.180, lo que significa un 25% más del ingreso neto
- Sueldo Bruto = S/3.000: Sueldo Neto = S/2.587, y la gratificación + bonificación será de S/3.270, lo que significa un 26% más del ingreso neto
- Sueldo Bruto = S/4.000: Sueldo Neto = S/3.363, y la gratificación + bonificación será de S/4.360, lo que significa un 30% más del ingreso neto
- Sueldo Bruto = S/5.000: Sueldo Neto = S/4.120, y la gratificación + bonificación será de S/5.450, lo que significa un 32% más del ingreso neto
- Sueldo Bruto = S/10.000: Sueldo Neto = S/7.653, y la gratificación + bonificación será de S/10.900, lo que significa un 42% más del ingreso neto.
Esto tambien aplicará para el aporte de EPS, que genera en la gratificación un bono menor, del 6,75 % del sueldo. Es decir, si uno gana S/2.000, recibirá S/135 más, en total S/2.135.
Los plazos
Carrillo también recuerda que el plazo para el pago de dicho beneficio vence el miércoles 15/07/26. “Las empresas que no realicen el depósito a tiempo, podrían recibir una multa que podría llegar a más de S/120 mil, dependiendo del régimen laboral y el número de trabajadores afectados”, aclara.
También añade que “se estima que más de 4 millones de personas recibirán la gratificación de julio de 2026. El monto total de pago sería de S/10.000 millones aproximadamente”.
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Los que no reciben
Se debe apuntar también que no todos los regímenes laborales reciben gratificación:
- Los trabajadores de la pequeña empresa en el régimen REMYPE, reciben la mitad de este beneficio
- Los trabajadores del sector público reciben un “aguinaldo” en vez de la gratificación, cuyo monto es de S/300 (lo determina el MEF). Solo los CAS actualmente recibirían un monto de gratificación, según la nueva Ley
- Los practicantes y jóvenes en formación laboral, reciben media subvención económica al cumplir 6 meses, lo cual no necesariamente se da en julio y diciembre.
- Los trabajadores de la microempresa, los independientes y los informales, no reciben gratificación.
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