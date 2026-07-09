Gratificación 2026: así puedes convertir este ingreso en la cuota inicial de un departamento

Más allá de cubrir los gastos habituales de la temporada, este ingreso puede utilizarse para avanzar en la compra de una vivienda si se planifica adecuadamente. Foto: Actualidad Inmobiliaria

La gratificación por Fiestas Patrias, que las empresas del régimen privado deben pagar hasta el 15 de julio, representa una oportunidad para que millones de trabajadores impulsen proyectos financieros de largo plazo. En lugar de destinar este dinero únicamente a gastos de temporada, también puede convertirse en un aporte para adquirir una vivienda propia si se administra con una estrategia definida.

El contexto del mercado inmobiliario también acompaña esta decisión. De acuerdo con cifras de CODIP, durante el primer trimestre de 2026 las ventas de viviendas en Lima Metropolitana aumentaron 25% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, el índice de absorción mensual alcanzó el 5,6%, un nivel superior al promedio registrado en los últimos cinco años, lo que refleja un ritmo de ventas mayor al de reposición de la oferta disponible.

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Separar la gratificación para un objetivo específico

Uno de los primeros pasos para evitar que este ingreso extraordinario se diluya en gastos cotidianos es destinarlo a una cuenta bancaria independiente. Mantener el dinero separado del presupuesto habitual facilita el ahorro y ayuda a conservar el enfoque en la compra de una vivienda.

Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live®, sostiene que “La gratificación no debería verse solo como un ingreso para gastos de temporada. Bien planificada, puede ser el punto de partida para dar el primer paso hacia un departamento propio, sobre todo en un mercado donde la demanda sigue en aumento”. Si esta práctica se repite con las gratificaciones de julio y diciembre, en un año es posible reunir el equivalente a dos remuneraciones adicionales.

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Un hombre con traje presenta un segmento informativo sobre las gratificaciones laborales. Se abordan temas de pagos no realizados y los períodos específicos, como el semestre de enero a junio. Una imagen de un mazo de juez refuerza el contexto legal y los derechos para ex empleados. El material es un tutorial que explica los pasos a seguir ante el impago de estos beneficios.

Usar el dinero para reducir el financiamiento

La especialista recomienda destinar la gratificación a la cuota inicial del inmueble. En Perú, este desembolso suele representar entre el 10% y el 20% del valor de la vivienda, por lo que utilizar este ingreso extraordinario permite disminuir el monto que posteriormente deberá financiarse mediante un crédito hipotecario.

Asimismo, recuerda que quienes cumplan con los requisitos podrían complementar este ahorro con alternativas como el Nuevo Crédito Mivivienda y el Bono del Buen Pagador. Estas herramientas pueden facilitar el acceso al financiamiento para quienes buscan comprar su primer departamento.

Mejorar el perfil financiero antes de solicitar un crédito

Otra alternativa consiste en emplear parte de la gratificación para cancelar o reducir deudas vigentes. Las entidades financieras consideran el nivel de endeudamiento de cada solicitante al momento de evaluar un crédito hipotecario, por lo que disminuir esas obligaciones puede fortalecer el perfil crediticio.

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Llegar al proceso de evaluación con menos compromisos financieros también puede abrir la posibilidad de acceder a condiciones más favorables, como mejores tasas de interés o mayores probabilidades de aprobación del préstamo.

Además, quienes califiquen tienen la posibilidad de sumar este ahorro a beneficios como el Nuevo Crédito Mivivienda y el Bono del Buen Pagador. Foto: Nexo Inmobiliario

Revisar el respaldo de la inmobiliaria

Antes de comprometer recursos para la compra de un inmueble, Pasache aconseja investigar la trayectoria de la empresa inmobiliaria. Aspectos como la satisfacción de los clientes, la experiencia durante la venta, la entrega del departamento y el servicio posterior son elementos que conviene analizar antes de tomar una decisión.

Según la información compartida por Best Place to Live®, la satisfacción neta del sector inmobiliario alcanza el 46%, mientras que las empresas certificadas por esta organización registran un promedio de 63%, gracias a mejores resultados en la atención comercial y el acompañamiento al comprador.

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La preventa puede ofrecer mejores oportunidades

La etapa de preventa también aparece como una opción para quienes buscan optimizar el rendimiento de su gratificación. Actualmente, más del 80% de las compras de viviendas en Lima se concretan cuando los proyectos aún están en planos o en construcción.

Adquirir un departamento en esa fase suele permitir acceder a precios más competitivos que los de un inmueble terminado, lo que puede hacer que el mismo monto destinado como separación o cuota inicial tenga un mayor impacto en el presupuesto del comprador.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, acepta el pedido de la presidenta electa Keiko Fujimori para liderar la institución por un nuevo período. Una noticia que fue celebrada como una señal de estabilidad para la economía peruana. |Canal N

Al respecto, Cinthia Pasache concluye: “Cada gratificación destinada con un objetivo claro acerca al comprador a su meta. Lo importante es no verla como un ingreso de un solo uso, sino como parte de un plan de compra pensado con tiempo, asesoría confiable e información correcta sobre el proyecto elegido”.

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