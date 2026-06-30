Pérez Tello: “Keiko Fujimori es presidenta del Perú y me parece justo y correcto reconocerlo; dejar el discurso del fraude”

La excandidata presidencial por Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, reconoció este lunes la victoria electoral de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), aunque remarcó que el país está “dividido en tres”, aludiendo a quienes votaron por ella, por Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y quienes no eligieron ninguna de esas opciones.
“Keiko es presidenta del Perú y me parece que es sano, bueno, justo, correcto reconocerlo; dejar el discurso del fraude”, declaró la exministra de Justicia y Derechos Humanos en diálogo con la televisora Willax.
Seguidamente, expresó sus deseos para el nuevo gobierno, pero admitió que este triunfo no les genera tanta felicidad. “Si le va bien a la señora Fujimori, nos va bien a todos. A algunos les dará más felicidad; a otros menos, como a mí”, afirmó antes de criticar las denuncias sin pruebas vertidas desde Juntos por el Perú.
PUBLICIDAD
“Yo creo que es bueno que se aprenda en democracia a ganar con humildad y a perder con dignidad, cosa que está bastante lejos de lo que ha hecho el señor Sánchez, que ha salido derrotado y que en vez de intentar representar a quienes lo respaldaron, está en una actitud que para mí no es democrática“, sostuvo.
Consultada por su opinión sobre Fujimori, Pérez Tello negó animadversión personal, aunque precisó que, en el plano personal, le hubiera agradado que la mandataria electa “hubiera sido un poquito más trabajadora”.
De igual modo, señaló que “no se puede pasar de victimario a héroe”, en alusión al fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), a quien su hija ha prometido emular en su administración.
PUBLICIDAD
“Yo trato de no tocar la memoria de los muertos, pero la verdad histórica es la verdad histórica. No puedes pasar de victimario a héroe. No puedes. Puedes pasar de victimario a descanse en paz. Pero vamos por partes, pues. Asume tus responsabilidades históricas”, indicó.
“Y yo creo que ese es el gran error: que ella va a tener que lidiar con haber reivindicado para esta elección los actos de su padre. Simplemente pudo haber dejado el tema en la historia. Nadie va a cuestionar que ame a su padre, como Kenji. Ya está, es su papá. Pero la historia no la toque”, agregó.
PUBLICIDAD
Recurso
En la misma jornada, Sánchez anunció que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “la grave afectación al proceso electoral”, en el que perdió por menos de 50.000 votos, de acuerdo con el escrutinio final.
Defendió que su partido tiene “el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia”, después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya rechazado su solicitud de anular la votación en el exterior, lo que le daría a él la victoria, al haber sido el más votado en el territorio nacional por 32.014 votos más que Fujimori.
Con el conteo al 100 %, la lideresa de Fuerza Popular obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de su contrincante, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Sismo de magnitud 6.0 frente a México: esto informó la Marina de Guerra sobre un posible tsunami en el litoral peruano
El pronunciamiento oficial se emitió poco después del movimiento sísmico registrado frente al país azteca, mientras autoridades de ese país continúan monitoreando la actividad
Bassco Soyer da el paso definitivo en su crecimiento: promovido con Gil Vicente para afrontar la Primeira Liga 2026/27
Su significativo desempeño con el plantel de reserva, que logró un hito al campeonar la Taça Revelaçao, lo impulsó a llegar al plantel principal de cara a la nueva campaña en la élite de Portugal
El estado del tiempo en Ayacucho para mañana
Conocida como “la ciudad de las iglesias” Ayacucho es popular a nivel nacional por su gran valor histórico y cultural
Fiscalía descubre presuntas comunicaciones entre Guido Águila y Enma Benavides, hermana de Patricia Benavides
Según un testimonio, la presunta organización criminal en la que se ha visto involucrada la familia de la exfiscal de la Nación, habría tenido “llegada” en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Poder Judicial autorizó levantar el secreto de las comunicaciones del exconsejero
La verdadera segunda vuelta de la inclusión LGBTIQ+ ocurre dentro de las empresas
¿Cuáles de las garantías que hoy ofrece una empresa a su personal LGBTIQ+ dependen todavía de la coyuntura o del liderazgo de turno, y cuáles ha construido para que no dependan de ella?
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD