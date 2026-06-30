Perú

Pérez Tello: “Keiko Fujimori es presidenta del Perú y me parece justo y correcto reconocerlo; dejar el discurso del fraude”

La excandidata presidencial instó a aceptar el resultado electoral y cuestionó la postura de Roberto Sánchez tras su derrota. “Si le va bien a la señora Fujimori, nos va bien a todos”, dijo

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Marisol Pérez Tello
Marisol Pérez Tello reconoció la victoria de Keiko Fujimori y pidió aceptar el resultado electoral, dejando de lado las acusaciones de fraude

La excandidata presidencial por Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, reconoció este lunes la victoria electoral de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), aunque remarcó que el país está “dividido en tres”, aludiendo a quienes votaron por ella, por Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y quienes no eligieron ninguna de esas opciones.

“Keiko es presidenta del Perú y me parece que es sano, bueno, justo, correcto reconocerlo; dejar el discurso del fraude”, declaró la exministra de Justicia y Derechos Humanos en diálogo con la televisora Willax.

Seguidamente, expresó sus deseos para el nuevo gobierno, pero admitió que este triunfo no les genera tanta felicidad. “Si le va bien a la señora Fujimori, nos va bien a todos. A algunos les dará más felicidad; a otros menos, como a mí”, afirmó antes de criticar las denuncias sin pruebas vertidas desde Juntos por el Perú.

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“Yo creo que es bueno que se aprenda en democracia a ganar con humildad y a perder con dignidad, cosa que está bastante lejos de lo que ha hecho el señor Sánchez, que ha salido derrotado y que en vez de intentar representar a quienes lo respaldaron, está en una actitud que para mí no es democrática“, sostuvo.

Pérez Tello advirtió que Keiko Fujimori deberá afrontar el reto de lidiar con el legado de su padre, Alberto Fujimori, y asumir las responsabilidades históricas asociadas
Pérez Tello advirtió que Keiko Fujimori deberá afrontar el reto de lidiar con el legado de su padre, Alberto Fujimori, y asumir las responsabilidades históricas asociadas

Consultada por su opinión sobre Fujimori, Pérez Tello negó animadversión personal, aunque precisó que, en el plano personal, le hubiera agradado que la mandataria electa “hubiera sido un poquito más trabajadora”.

De igual modo, señaló que “no se puede pasar de victimario a héroe”, en alusión al fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), a quien su hija ha prometido emular en su administración.

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“Yo trato de no tocar la memoria de los muertos, pero la verdad histórica es la verdad histórica. No puedes pasar de victimario a héroe. No puedes. Puedes pasar de victimario a descanse en paz. Pero vamos por partes, pues. Asume tus responsabilidades históricas”, indicó.

“Y yo creo que ese es el gran error: que ella va a tener que lidiar con haber reivindicado para esta elección los actos de su padre. Simplemente pudo haber dejado el tema en la historia. Nadie va a cuestionar que ame a su padre, como Kenji. Ya está, es su papá. Pero la historia no la toque”, agregó.

Pérez Tello cuestionó la actitud de Roberto Sánchez tras su derrota y defendió la importancia de ganar con humildad y perder con dignidad en democracia
Pérez Tello cuestionó la actitud de Roberto Sánchez tras su derrota y defendió la importancia de ganar con humildad y perder con dignidad en democracia

Recurso

En la misma jornada, Sánchez anunció que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “la grave afectación al proceso electoral”, en el que perdió por menos de 50.000 votos, de acuerdo con el escrutinio final.

Defendió que su partido tiene “el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia”, después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya rechazado su solicitud de anular la votación en el exterior, lo que le daría a él la victoria, al haber sido el más votado en el territorio nacional por 32.014 votos más que Fujimori.

Con el conteo al 100 %, la lideresa de Fuerza Popular obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de su contrincante, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

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