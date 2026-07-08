Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 8 de julio de 2026

Una persona compara los precios de los combustibles en una estación de servicio en Lima, Perú, utilizando la aplicación oficial de Osinergmin en su teléfono inteligente, frente a los surtidores de gasolina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Perú mantuvo una marcada variabilidad al inicio de julio de 2026, con diferencias de hasta seis soles por galón entre diversas regiones y distritos. Los últimos reportes de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) muestran que el gasohol regular en Lima oscila entre 15,98 y 21,49 soles por galón, mientras que el gasohol premium se ubica entre 16,98 y 23,99 soles. El diésel, por su parte, se ofrece entre 18,39 y 24,99 soles por galón, cifras que reflejan una brecha importante dentro de la propia capital y un impacto directo en el presupuesto de los conductores.

La plataforma Facilito permite consultar en tiempo real los precios de combustibles en todo el país y presenta una herramienta fundamental para quienes buscan optimizar gastos y elegir la estación más conveniente. Los valores informados a través de Facilito son reportados por los propios operadores de cada grifo, lo que otorga precisión y actualización constante a los datos publicados.

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Panorama de precios según el tipo de gasohol

En la actualidad, el valor de los principales combustibles muestra una brecha de hasta seis soles por galón entre distintos distritos y regiones. Esta diferencia responde a factores internacionales, logísticos, impuestos y márgenes de comercialización.

Gasohol Regular (90 octanos): S/ 15,98 – S/ 21,49 por galón en Lima

Gasohol Premium: S/ 16,88 – S/ 23,99 por galón en Lima

Diésel B5 S-50 UV: S/ 17,89 – S/ 24,99 por galón en Lima

Un cartel digital de Osinergmin Facilito exhibe los precios actualizados de Gasolina 95, Gasolina 90, Diésel, GLP y GNV en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En provincias, estos precios pueden elevarse aún más. Por ejemplo:

En Cusco , el gasohol parte de S/ 17,96 y llega a S/ 20,49.

En Ica , el gasohol regular inicia en S/ 16,39.

En Lambayeque, el gasohol premiun está en S/ 17.80

En Tacna, el diésel está en S/ 19.30

Precios en grifos principales de Lima y consejos prácticos

La diferencia de tarifas entre distritos de Lima es significativa. Algunos ejemplos de precios observados el 3 de julio de 2026:

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 16,15

Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,09

Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 15,70

Jesús María: gasohol premium se ubica en S/ 17,49

San Miguel: gasohol premium se ubica en S/ 18,29

Villa El Salvador: gasohol premium se ubica en S/ 16,95

Rimac: el Diésel está en S/ 21.19

Comas: el Diésel está en S/ 17.30

Carabayllo: el Diésel está en S/ 17,59

Surtidores de gasolina, GLP y GNV alineados muestran los precios de los combustibles en una estación de servicio en Lima, Perú, bajo la supervisión de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aprovechar los mejores precios y reducir el gasto, se recomienda:

Consultar plataformas digitales que permiten comparar precios en tiempo real

Elegir estaciones con tarifas más bajas en el propio distrito

Planificar rutas y evitar desplazamientos innecesarios

Mantener el vehículo en óptimas condiciones mecánicas

Controlar la presión de los neumáticos y reducir el peso del automóvil

La aplicación oficial Facilito, proporcionada por Osinergmin, resulta útil para comparar precios de gasohol, GLP, GNV y diésel en diferentes estaciones.

Consejos para ahorrar gasolina al conducir

El gasto en combustibles representa un desafío constante para los usuarios de vehículos particulares y profesionales. Según los expertos consultados por Infobae, algunas prácticas cotidianas contribuyen a reducir el consumo:

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Mantener una velocidad constante en carretera y evitar aceleraciones bruscas.

Apagar el motor en detenciones prolongadas.

Evitar el uso innecesario del aire acondicionado.

Reducir el peso del vehículo eliminando objetos que no sean indispensables.

Estas recomendaciones pueden marcar la diferencia en el gasto mensual y, junto con la comparación periódica de precios, ofrecen una estrategia para enfrentar la volatilidad del mercado nacional.

Una mano sostiene una tarjeta de débito sobre el tablero de un auto, donde una pantalla digital muestra el consumo de combustible y un folleto de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir la gasolina adecuada para tu vehículo

No todos los autos requieren el mismo tipo de combustible. La elección entre gasohol regular y gasohol premium debe guiarse por las especificaciones del fabricante. Usar un octanaje inferior al recomendado puede afectar la eficiencia y la vida útil del motor. Por el contrario, emplear un octanaje superior al necesario no mejora el rendimiento, solo incrementa el gasto.

Especialistas de Osinergmin recomiendan revisar el manual del vehículo y seguir las instrucciones del fabricante para evitar desperfectos y maximizar el aprovechamiento del combustible.

Mantenimiento del auto para optimizar el consumo de combustible

El estado general del vehículo influye en el consumo de gasolina. Un motor afinado, filtros limpios y un sistema de escape en buen estado favorecen un menor gasto. También resulta clave revisar periódicamente el sistema de inyección y el encendido.

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La limpieza y el mantenimiento de los inyectores, junto con el recambio regular de bujías y filtros de aire, permiten mantener la eficiencia original del motor y reducir el gasto en estaciones de servicio.

Un propietario de automóvil eléctrico observa su vehículo con el capó abierto durante una revisión en un taller mecánico moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Errores comunes que aumentan el gasto de gasolina

Algunos hábitos cotidianos elevan el consumo sin que muchos conductores sean conscientes de ello. Circular con las ventanillas abiertas a gran velocidad incrementa la resistencia al aire y fuerza al motor a trabajar más. Asimismo, llevar neumáticos con presión incorrecta puede aumentar el gasto hasta un 10 por ciento.

Cargar combustible en estaciones con precios elevados, por desconocimiento de alternativas económicas, genera una diferencia significativa a lo largo del año.

Técnicos trabajan en el centro de servicio de automóviles Garant Gaz, instalando sistemas de GLP y depósitos de gas natural en vehículos en Moscú, Rusia. 2 de julio de 2026. REUTERS/Ramil Sitdikov

Aplicaciones y herramientas para controlar el consumo de gasolina

El uso de plataformas digitales es una tendencia creciente en Perú. Facilito, la aplicación oficial de Osinergmin, permite comparar en tiempo real los precios de gasohol, GLP, GNV y diésel en distintas estaciones. Esta herramienta está disponible tanto en la web como en aplicaciones para iOS y Android y ofrece la opción de filtrar por ubicación, tipo de combustible y precio.

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Otras aplicaciones permiten registrar recorridos y estimar el gasto promedio mensual, lo que ayuda a identificar patrones de consumo y posibles áreas de mejora.

Un conductor consulta la aplicación Facilito de Osinergmin en su móvil para comparar precios de gasolina, GNV y diésel en una estación de servicio moderna en Lima al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mitos y verdades sobre el rendimiento de la gasolina

Existen creencias extendidas sobre el rendimiento de la gasolina. Una de las más frecuentes sostiene que el uso de aditivos garantiza un menor gasto, aunque estudios muestran que su efectividad depende del tipo de motor y las condiciones de manejo. La diferencia entre cargar por la mañana o por la noche tampoco resulta significativa, ya que la variación de temperatura en los tanques de las estaciones es mínima.

En contraste, la elección de una estación confiable y la utilización del octanaje recomendado sí inciden en el desempeño del vehículo.

Una estación de servicio Petroperú en Perú muestra surtidores de combustibles y paneles digitales con los precios de gasolina, diésel, GNV y GLP en un día nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de la presión de los neumáticos en el consumo de combustible

La presión correcta de los neumáticos es uno de los factores más influyentes en el ahorro de gasolina. De acuerdo con datos, una presión inferior a la recomendada aumenta la superficie de contacto con el asfalto y, en consecuencia, el esfuerzo necesario para desplazar el vehículo.

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Mantener los neumáticos inflados según la indicación del fabricante ayuda a reducir la fricción y optimiza el uso del combustible, además de prolongar la vida útil de las llantas.