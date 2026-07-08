Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 8 de julio de 2026

El precio de la gasolina en Perú mantuvo una marcada variabilidad al inicio de julio de 2026, con diferencias de hasta seis soles por galón entre diversas regiones y distritos. Los últimos reportes de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) muestran que el gasohol regular en Lima oscila entre 15,98 y 21,49 soles por galón, mientras que el gasohol premium se ubica entre 16,98 y 23,99 soles. El diésel, por su parte, se ofrece entre 18,39 y 24,99 soles por galón, cifras que reflejan una brecha importante dentro de la propia capital y un impacto directo en el presupuesto de los conductores.
La plataforma Facilito permite consultar en tiempo real los precios de combustibles en todo el país y presenta una herramienta fundamental para quienes buscan optimizar gastos y elegir la estación más conveniente. Los valores informados a través de Facilito son reportados por los propios operadores de cada grifo, lo que otorga precisión y actualización constante a los datos publicados.
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Panorama de precios según el tipo de gasohol
En la actualidad, el valor de los principales combustibles muestra una brecha de hasta seis soles por galón entre distintos distritos y regiones. Esta diferencia responde a factores internacionales, logísticos, impuestos y márgenes de comercialización.
- Gasohol Regular (90 octanos): S/ 15,98 – S/ 21,49 por galón en Lima
- Gasohol Premium: S/ 16,88 – S/ 23,99 por galón en Lima
- Diésel B5 S-50 UV: S/ 17,89 – S/ 24,99 por galón en Lima
En provincias, estos precios pueden elevarse aún más. Por ejemplo:
- En Cusco, el gasohol parte de S/ 17,96 y llega a S/ 20,49.
- En Ica, el gasohol regular inicia en S/ 16,39.
- En Lambayeque, el gasohol premiun está en S/ 17.80
- En Tacna, el diésel está en S/ 19.30
Precios en grifos principales de Lima y consejos prácticos
La diferencia de tarifas entre distritos de Lima es significativa. Algunos ejemplos de precios observados el 3 de julio de 2026:
- San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 16,15
- Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,09
- Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 15,70
- Jesús María: gasohol premium se ubica en S/ 17,49
- San Miguel: gasohol premium se ubica en S/ 18,29
- Villa El Salvador: gasohol premium se ubica en S/ 16,95
- Rimac: el Diésel está en S/ 21.19
- Comas: el Diésel está en S/ 17.30
- Carabayllo: el Diésel está en S/ 17,59
Para aprovechar los mejores precios y reducir el gasto, se recomienda:
- Consultar plataformas digitales que permiten comparar precios en tiempo real
- Elegir estaciones con tarifas más bajas en el propio distrito
- Planificar rutas y evitar desplazamientos innecesarios
- Mantener el vehículo en óptimas condiciones mecánicas
- Controlar la presión de los neumáticos y reducir el peso del automóvil
La aplicación oficial Facilito, proporcionada por Osinergmin, resulta útil para comparar precios de gasohol, GLP, GNV y diésel en diferentes estaciones.
Consejos para ahorrar gasolina al conducir
El gasto en combustibles representa un desafío constante para los usuarios de vehículos particulares y profesionales. Según los expertos consultados por Infobae, algunas prácticas cotidianas contribuyen a reducir el consumo:
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- Mantener una velocidad constante en carretera y evitar aceleraciones bruscas.
- Apagar el motor en detenciones prolongadas.
- Evitar el uso innecesario del aire acondicionado.
- Reducir el peso del vehículo eliminando objetos que no sean indispensables.
Estas recomendaciones pueden marcar la diferencia en el gasto mensual y, junto con la comparación periódica de precios, ofrecen una estrategia para enfrentar la volatilidad del mercado nacional.
Cómo elegir la gasolina adecuada para tu vehículo
No todos los autos requieren el mismo tipo de combustible. La elección entre gasohol regular y gasohol premium debe guiarse por las especificaciones del fabricante. Usar un octanaje inferior al recomendado puede afectar la eficiencia y la vida útil del motor. Por el contrario, emplear un octanaje superior al necesario no mejora el rendimiento, solo incrementa el gasto.
Especialistas de Osinergmin recomiendan revisar el manual del vehículo y seguir las instrucciones del fabricante para evitar desperfectos y maximizar el aprovechamiento del combustible.
Mantenimiento del auto para optimizar el consumo de combustible
El estado general del vehículo influye en el consumo de gasolina. Un motor afinado, filtros limpios y un sistema de escape en buen estado favorecen un menor gasto. También resulta clave revisar periódicamente el sistema de inyección y el encendido.
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La limpieza y el mantenimiento de los inyectores, junto con el recambio regular de bujías y filtros de aire, permiten mantener la eficiencia original del motor y reducir el gasto en estaciones de servicio.
Errores comunes que aumentan el gasto de gasolina
Algunos hábitos cotidianos elevan el consumo sin que muchos conductores sean conscientes de ello. Circular con las ventanillas abiertas a gran velocidad incrementa la resistencia al aire y fuerza al motor a trabajar más. Asimismo, llevar neumáticos con presión incorrecta puede aumentar el gasto hasta un 10 por ciento.
Cargar combustible en estaciones con precios elevados, por desconocimiento de alternativas económicas, genera una diferencia significativa a lo largo del año.
Aplicaciones y herramientas para controlar el consumo de gasolina
El uso de plataformas digitales es una tendencia creciente en Perú. Facilito, la aplicación oficial de Osinergmin, permite comparar en tiempo real los precios de gasohol, GLP, GNV y diésel en distintas estaciones. Esta herramienta está disponible tanto en la web como en aplicaciones para iOS y Android y ofrece la opción de filtrar por ubicación, tipo de combustible y precio.
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Otras aplicaciones permiten registrar recorridos y estimar el gasto promedio mensual, lo que ayuda a identificar patrones de consumo y posibles áreas de mejora.
Mitos y verdades sobre el rendimiento de la gasolina
Existen creencias extendidas sobre el rendimiento de la gasolina. Una de las más frecuentes sostiene que el uso de aditivos garantiza un menor gasto, aunque estudios muestran que su efectividad depende del tipo de motor y las condiciones de manejo. La diferencia entre cargar por la mañana o por la noche tampoco resulta significativa, ya que la variación de temperatura en los tanques de las estaciones es mínima.
En contraste, la elección de una estación confiable y la utilización del octanaje recomendado sí inciden en el desempeño del vehículo.
Impacto de la presión de los neumáticos en el consumo de combustible
La presión correcta de los neumáticos es uno de los factores más influyentes en el ahorro de gasolina. De acuerdo con datos, una presión inferior a la recomendada aumenta la superficie de contacto con el asfalto y, en consecuencia, el esfuerzo necesario para desplazar el vehículo.
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Mantener los neumáticos inflados según la indicación del fabricante ayuda a reducir la fricción y optimiza el uso del combustible, además de prolongar la vida útil de las llantas.
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