Menor de 12 años salva su vida tras compleja cirugía para extirpar un tumor en el páncreas

La menor evolucionó favorablemente, retomará sus estudios en Cusco y continuará sus controles médicos con personal de salud de su región - Créditos: INSN Breña.

Una menor de 12 años logró superar un delicado problema de salud luego de que un equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, del Ministerio de Salud (Minsa), le practicara una cirugía de alta complejidad para extirpar un tumor ubicado en la cabeza del páncreas. La paciente, procedente de Cusco, fue sometida a una duodenopancreatectomía con preservación de píloro, intervención que permitió salvarle la vida tras un diagnóstico que requirió atención especializada.

La historia clínica de Patricia Ll. T. comenzó con un intenso dolor abdominal que se irradiaba hacia la espalda y se acompañaba de vómitos severos, síntomas que afectaban por completo sus actividades cotidianas. Ante el progresivo deterioro de su estado de salud, fue hospitalizada en Cusco, donde los estudios radiológicos y las tomografías con contraste detectaron la presencia de una tumoración pancreática. Debido a la complejidad del cuadro, los especialistas dispusieron su referencia inmediata al INSN Breña para recibir tratamiento definitivo.

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En el establecimiento pediátrico, un equipo de especialistas evaluó el caso y determinó la necesidad de realizar una intervención quirúrgica altamente especializada. El procedimiento estuvo a cargo del doctor Mario Tabuchi, médico del Servicio de Cirugía General y responsable de liderar la operación, que representó el paso decisivo para retirar la lesión y reconstruir el sistema digestivo comprometido por la enfermedad.

La paciente fue trasladada desde Cusco tras detectarse una tumoración pancreática mediante estudios radiológicos y tomografías con contraste - Créditos: INSN Breña.

El especialista explicó que durante la cirugía se efectuó la resección de la cabeza del páncreas junto con el duodeno. Posteriormente, el equipo reconstruyó la zona mediante la unión del cuerpo remanente del páncreas con el intestino delgado, específicamente el yeyuno.

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Además, restableció la vía biliar y conectó el duodeno con el mismo segmento intestinal. Según precisó, esta técnica recibe el nombre de duodenopancreatectomía con preservación de píloro y constituye uno de los procedimientos más complejos que se realizan en este tipo de pacientes.

Tabuchi señaló que el cáncer de páncreas suele presentarse con mayor frecuencia en adultos. No obstante, indicó que el instituto también atiende casos de Tumor de Frantz, una neoplasia maligna que presenta un comportamiento benigno debido a que no infiltra los tejidos que la rodean. Esa característica permite ofrecer mejores perspectivas cuando el diagnóstico y el tratamiento se realizan de manera oportuna.

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El médico también advirtió sobre el incremento de patologías pancreáticas severas en niños, entre ellas las pancreatitis agudas con necrosis. Explicó que estas enfermedades se asocian a factores genéticos y a cambios en el estilo de vida. Asimismo, indicó que esta situación podría relacionarse con modificaciones en la alimentación y con el consumo de productos que contienen preservantes. Añadió que, si estas patologías o los tumores no reciben tratamiento quirúrgico a tiempo, podrían evolucionar hacia un cáncer durante la etapa adulta.

La menor evolucionó favorablemente, retomará sus estudios en Cusco y continuará sus controles médicos con personal de salud de su región - Créditos: INSN Breña.

La evolución de Patricia ha sido completamente favorable. Actualmente ingiere alimentos con normalidad y se prepara para regresar a Cusco, donde retomará sus estudios escolares. El seguimiento posterior se efectuará en su región de origen, ya que cuenta con personal de salud debidamente capacitado para continuar con su atención.

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Su madre, Marisol Tintaya, expresó su agradecimiento al personal del INSN Breña y destacó el apoyo de la doctora Rocío Cuaremas, jefa del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Regional del Cusco, quien gestionó la referencia de la menor hacia el establecimiento especializado. La madre afirmó que su hija recibió una atención de calidad, no presentó complicaciones durante el tratamiento y hoy se encuentra feliz por haber superado una situación que puso en riesgo su vida.