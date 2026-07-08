Perú

Menor de 12 años salva su vida tras compleja cirugía para extirpar un tumor en el páncreas

La intervención incluyó la resección de la cabeza del páncreas y del duodeno, además de la reconstrucción del sistema digestivo y de la vía biliar

Guardar
Google icon
La menor evolucionó favorablemente, retomará sus estudios en Cusco y continuará sus controles médicos con personal de salud de su región - Créditos: INSN Breña.
La menor evolucionó favorablemente, retomará sus estudios en Cusco y continuará sus controles médicos con personal de salud de su región - Créditos: INSN Breña.

Una menor de 12 años logró superar un delicado problema de salud luego de que un equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, del Ministerio de Salud (Minsa), le practicara una cirugía de alta complejidad para extirpar un tumor ubicado en la cabeza del páncreas. La paciente, procedente de Cusco, fue sometida a una duodenopancreatectomía con preservación de píloro, intervención que permitió salvarle la vida tras un diagnóstico que requirió atención especializada.

La historia clínica de Patricia Ll. T. comenzó con un intenso dolor abdominal que se irradiaba hacia la espalda y se acompañaba de vómitos severos, síntomas que afectaban por completo sus actividades cotidianas. Ante el progresivo deterioro de su estado de salud, fue hospitalizada en Cusco, donde los estudios radiológicos y las tomografías con contraste detectaron la presencia de una tumoración pancreática. Debido a la complejidad del cuadro, los especialistas dispusieron su referencia inmediata al INSN Breña para recibir tratamiento definitivo.

PUBLICIDAD

En el establecimiento pediátrico, un equipo de especialistas evaluó el caso y determinó la necesidad de realizar una intervención quirúrgica altamente especializada. El procedimiento estuvo a cargo del doctor Mario Tabuchi, médico del Servicio de Cirugía General y responsable de liderar la operación, que representó el paso decisivo para retirar la lesión y reconstruir el sistema digestivo comprometido por la enfermedad.

La paciente fue trasladada desde Cusco tras detectarse una tumoración pancreática mediante estudios radiológicos y tomografías con contraste - Créditos: INSN Breña.
La paciente fue trasladada desde Cusco tras detectarse una tumoración pancreática mediante estudios radiológicos y tomografías con contraste - Créditos: INSN Breña.

El especialista explicó que durante la cirugía se efectuó la resección de la cabeza del páncreas junto con el duodeno. Posteriormente, el equipo reconstruyó la zona mediante la unión del cuerpo remanente del páncreas con el intestino delgado, específicamente el yeyuno.

PUBLICIDAD

Además, restableció la vía biliar y conectó el duodeno con el mismo segmento intestinal. Según precisó, esta técnica recibe el nombre de duodenopancreatectomía con preservación de píloro y constituye uno de los procedimientos más complejos que se realizan en este tipo de pacientes.

Tabuchi señaló que el cáncer de páncreas suele presentarse con mayor frecuencia en adultos. No obstante, indicó que el instituto también atiende casos de Tumor de Frantz, una neoplasia maligna que presenta un comportamiento benigno debido a que no infiltra los tejidos que la rodean. Esa característica permite ofrecer mejores perspectivas cuando el diagnóstico y el tratamiento se realizan de manera oportuna.

El médico también advirtió sobre el incremento de patologías pancreáticas severas en niños, entre ellas las pancreatitis agudas con necrosis. Explicó que estas enfermedades se asocian a factores genéticos y a cambios en el estilo de vida. Asimismo, indicó que esta situación podría relacionarse con modificaciones en la alimentación y con el consumo de productos que contienen preservantes. Añadió que, si estas patologías o los tumores no reciben tratamiento quirúrgico a tiempo, podrían evolucionar hacia un cáncer durante la etapa adulta.

La menor evolucionó favorablemente, retomará sus estudios en Cusco y continuará sus controles médicos con personal de salud de su región - Créditos: INSN Breña.
La menor evolucionó favorablemente, retomará sus estudios en Cusco y continuará sus controles médicos con personal de salud de su región - Créditos: INSN Breña.

La evolución de Patricia ha sido completamente favorable. Actualmente ingiere alimentos con normalidad y se prepara para regresar a Cusco, donde retomará sus estudios escolares. El seguimiento posterior se efectuará en su región de origen, ya que cuenta con personal de salud debidamente capacitado para continuar con su atención.

Su madre, Marisol Tintaya, expresó su agradecimiento al personal del INSN Breña y destacó el apoyo de la doctora Rocío Cuaremas, jefa del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Regional del Cusco, quien gestionó la referencia de la menor hacia el establecimiento especializado. La madre afirmó que su hija recibió una atención de calidad, no presentó complicaciones durante el tratamiento y hoy se encuentra feliz por haber superado una situación que puso en riesgo su vida.

Temas Relacionados

BreñaINSNoperacióncirugíapáncreasperu-noticias

Más Noticias

Plantón en colegio de Ate por denuncias de presuntos tocamientos indebidos a escolares

Decenas de familiares se reúnen en los exteriores de un centro educativo Innova Schools, luego de conocer reportes sobre agresiones a niños

Plantón en colegio de Ate por denuncias de presuntos tocamientos indebidos a escolares

Gratificación para trabajadores CAS: Balcázar deja aplicación de la Ley en manos de Keiko Fujimori

El actual mandatario le pasa la ‘pelota’ a la presidenta electa. “Es parte del manejo que haga el nuevo gobierno”, señaló

Gratificación para trabajadores CAS: Balcázar deja aplicación de la Ley en manos de Keiko Fujimori

Trabajadores CAS exigen gratificación en julio: Buscan que Congreso autorice cambios presupuestarios

Ya ha pasado una semana de julio y aún no hay claridad sobre cómo avanzará con la gratificación a los CAS. Ahora, estos piden a la Comisión Permanente autorizar el pago

Trabajadores CAS exigen gratificación en julio: Buscan que Congreso autorice cambios presupuestarios

MEF confirma aguinaldo para estos regímenes en julio: ¿Cuál es el monto?

El Poder Ejecutivo ha promulgado el decreto supremo para el pago de aguinaldos en la planilla de pagos de julio. ¿Desde cuándo se pagará?

MEF confirma aguinaldo para estos regímenes en julio: ¿Cuál es el monto?

Magaly respondió fuerte a Said, Ale y Nicola tras el respaldo grupal que manifestaron hacia Farfán: “Incluso en desventaja, yo sola, soy más”

Tras la difusión del video de Jefferson Farfán, la periodista respondió a quienes celebraron el reportaje y aseguró que, aunque sus detractores se unan en su contra, mantiene su fortaleza y capacidad para defenderse sola.

Magaly respondió fuerte a Said, Ale y Nicola tras el respaldo grupal que manifestaron hacia Farfán: “Incluso en desventaja, yo sola, soy más”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Ejecutivo impulsa ampliación presupuestal para elecciones regionales y municipales luego de alerta del JNE

Ejecutivo impulsa ampliación presupuestal para elecciones regionales y municipales luego de alerta del JNE

José Domingo Pérez tilda a Carlos Álvarez como el “bufón de los 90 salido del clóset para ridiculizar a opositores”

El nuevo ministro de Educación, Jorge Marticorena, tiene sentencia por proceso de alimentos con deuda superior a S/ 11.700

Carlos Álvarez se presenta como la mano de hierro frente al crimen con Fujimori: “No puede haber comida para delincuentes y niños con anemia”

Junta Preparatoria del Congreso 2026: Funciones, integrantes y el rol clave del nuevo Parlamento bicameral

ENTRETENIMIENTO

Magaly respondió fuerte a Said, Ale y Nicola tras el respaldo grupal que manifestaron hacia Farfán: “Incluso en desventaja, yo sola, soy más”

Magaly respondió fuerte a Said, Ale y Nicola tras el respaldo grupal que manifestaron hacia Farfán: “Incluso en desventaja, yo sola, soy más”

Magaly Medina anuncia acciones legales contra Jefferson Farfán tras difusión de video: “Es difamante y mentiroso, hecho por novatos”

Magaly Medina deja abierta la invitación a su podcast a Alejandra Baigorria y afirma que no tiene nada en su contra: “No fui yo quien le faltó el respeto”

Magaly Medina acusa de difamación a Jefferson Farfán y le lanza ‘pista’ tras informe: “¿Has visto bien los registros de ese día?”

Magaly Medina dice que Jefferson Farfán está obsesionado con ella: “Es enfermizo, ahora quiere convertirse en urraco”

DEPORTES

Universitario vs Millonarios: día, hora y canal TV del amistoso 2026 con el regreso de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos al Monumental

Universitario vs Millonarios: día, hora y canal TV del amistoso 2026 con el regreso de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos al Monumental

Programación de los cuartos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA

Perú, Brasil y ahora Argentina: el olimpo sudamericano reservado para las remontadas que desafiaron la historia en los Mundiales

Kiara Lazo recibió los elogios como figura de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley: “Siempre voy a dar todo de mí en la cancha”

Ricardo Lagos resolvió su contrato con FC Cajamarca para firmar por Cusco FC por lo que resta de Liga 1 2026