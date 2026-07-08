Perú

Exploración de hidrocarburos es neurálgica para el nuevo Gobierno, según SPH: contratos pasaron de 41 a solo 5 en una década

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos advirtió que solo 5 de las 18 cuencas con potencial de hidrocarburos están activas en Perú

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Explotación de hidrocarburos en el Perú
La masificación del gas natural sigue pendiente en 14 regiones de Perú y la SPH planteó expandir su acceso a hogares, comercios, industrias y transporte.

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) planteó una agenda con cuatro prioridades para que el próximo gobierno fortalezca la seguridad energética y promueva el desarrollo económico.

Subrayó que solo con una transición ordenada, estabilidad política e institucional, el país podrá recuperar la confianza, atraer inversiones y avanzar en reformas estructurales para asegurar el abastecimiento energético en todo el territorio.

Reactivar la exploración de hidrocarburos para reponer reservas

La primera prioridad identificada por la SPH es reactivar la exploración de hidrocarburos. El gremio advirtió que el país enfrenta una caída significativa en la actividad exploratoria: los contratos de exploración pasaron de 41 en 2015 a solo 5 en 2024 y durante 2025 no se registraron pozos exploratorios.

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De las 18 cuencas con potencial de hidrocarburos, únicamente cinco están activas. Según Felipe Cantuarias, presidente de la SPH, “sin una política energética clara, el país seguirá expuesto a contingencias, dependencia de importaciones y pérdida de competitividad”.

El gremio considera que recuperar la exploración permitirá reducir la exposición del Perú a la volatilidad internacional y asegurar la reposición de reservas.

Petroleo - hidrocarburos Foto: REUTERS
El gremio reclamó infraestructura, permisos oportunos y planificación de largo plazo para consolidar la seguridad energética en Perú. REUTERS

Fortalecer la seguridad energética y la infraestructura

La segunda prioridad es consolidar la seguridad energética mediante planificación, desarrollo de infraestructura, permisos oportunos y mecanismos para anticipar riesgos del sistema.

Para la SPH, la seguridad energética debe respaldarse en una política pública coherente y de largo plazo, capaz de garantizar el suministro suficiente y sostenible para la población y la industria.

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El gremio remarcó la importancia de anticipar escenarios complejos y reducir la vulnerabilidad del país ante crisis externas o interrupciones del abastecimiento.

Recuperar la inversión con reglas claras y estabilidad jurídica

La recuperación de la inversión privada es el tercer pilar señalado por la SPH. El gremio advierte sobre la necesidad de devolver predictibilidad al sector hidrocarburos mediante reglas claras, estabilidad jurídica y respeto a los contratos.

Este enfoque permitirá transformar el potencial energético en inversiones concretas, así como en canon, regalías y desarrollo regional.

La SPH considera que la confianza de los inversores requiere marcos regulatorios estables y mecanismos que incentiven la participación privada en exploración, producción y transporte de hidrocarburos.

Felipe Cantuarias - Sociedad Peruana de Hidrocarburos - SPH
Felipe Cantuarias afirmó que sin una política energética clara, Perú seguirá expuesto a contingencias, importaciones y pérdida de competitividad.

Masificación del gas natural en más regiones

El cuarto eje de la agenda propuesta es la masificación del gas natural, con énfasis en ampliar el acceso a este recurso en regiones donde aún no llega a hogares, comercios, industrias y transporte.

Actualmente, más de 2,5 millones de hogares y cerca de 350 mil vehículos utilizan gas natural diariamente, y el recurso aporta cerca del 40% de la generación eléctrica nacional. Sin embargo, todavía existen 14 regiones sin acceso a este servicio, lo que representa una brecha a cerrar de manera prioritaria.

La SPH destacó que el gas natural ya cumple un rol clave en la economía peruana, mejorando la competitividad y el bienestar de hogares, pymes y sectores productivos.

Para el gremio que asocia a las principales empresas de hidrocarburos del país, acelerar la masificación permitirá distribuir los beneficios del gas natural de manera más equitativa, impulsar el desarrollo regional y fortalecer la seguridad energética nacional.

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