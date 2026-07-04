A pesar de 69 proyectos mineros, apenas el 0,3% del territorio peruano ha sido explorado

Paolo Andrés Alzamora, presidente ejecutivo del Ingemmet, sostuvo que el escaso porcentaje del territorio explorado pone en evidencia el amplio potencial geológico que aún conserva el Perú. Foto: Kunakair

Aunque el Perú mantiene una cartera de 69 proyectos de exploración minera con inversiones que superan los USD 757 millones, el conocimiento del subsuelo nacional todavía es limitado. De acuerdo con el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), solo el 0,3% del territorio ha sido explorado hasta la fecha, lo que evidencia el amplio margen que existe para descubrir nuevos recursos.

El presidente ejecutivo del Ingemmet, Paolo Andrés Alzamora, afirmó que esta reducida superficie explorada refleja el elevado potencial geológico del país. Según explicó, esta condición abre la posibilidad de impulsar futuras iniciativas mineras y proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo económico.

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Apurímac y Arequipa concentran la mayor cantidad de proyectos

La cartera de exploración minera se encuentra distribuida en 17 departamentos del país. Sin embargo, las regiones del sur reúnen la mayor actividad, con Apurímac a la cabeza al concentrar 12 proyectos, seguida por Arequipa, que registra 8 iniciativas.

Las demás propuestas de exploración se ubican en Ayacucho, Tacna, Puno, Huancavelica, Moquegua, Cajamarca, Lima, Pasco, La Libertad, Ica, Áncash, Junín, Lambayeque, Cusco y Piura, ampliando la presencia de estas inversiones en distintas zonas del territorio nacional.

El video presenta un segmento informativo que aborda la minería en los planes de gobierno de los candidatos a la segunda vuelta electoral. Se observa a la candidata Keiko Fujimori sonriendo, junto a una lista de propuestas políticas relacionadas con la minería, incluyendo comandos mixtos y acceso a crédito. También se muestra a César Ipenza, especialista en temas mineros, participando en una discusión.

Información geológica para reducir riesgos

Durante la inauguración del XV Congreso Latinoamericano de Túneles y Obras Subterráneas 2026, Alzamora destacó que la información geocientífica cumple un papel determinante para disminuir la incertidumbre en los proyectos y respaldar una mejor toma de decisiones por parte de los inversionistas.

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En ese marco, señaló que el Ingemmet continúa reforzando el desarrollo de cartografía geológica, investigaciones científicas, estudios geoquímicos y trabajos geofísicos. Estas acciones buscan optimizar los procesos de exploración y promover una actividad más eficiente y sostenible.

Potencial para atraer nuevas inversiones

El titular del Ingemmet sostuvo que la riqueza geológica del Perú representa una ventaja para captar inversiones responsables en el sector minero y fortalecer el crecimiento económico del país.

Asimismo, indicó que ese potencial también permitirá atender la creciente demanda de minerales vinculados con la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías, sectores que requieren un abastecimiento cada vez mayor de recursos minerales.

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Los proyectos de exploración minera están repartidos en 17 departamentos del territorio nacional. Foto: El Peruano

Así le ha ido a la minería peruana en lo que va del 2026

En lo que va de 2026, la minería peruana ha mantenido un desempeño favorable, impulsada principalmente por el aumento de las cotizaciones internacionales de los metales y por la recuperación de la producción de varios minerales. El cobre continúa como el principal producto del sector, mientras que el oro ha ganado protagonismo gracias al fuerte incremento de su precio en los mercados internacionales, lo que elevó significativamente el valor de las exportaciones del país.

Las cifras oficiales también muestran un crecimiento en la producción de cobre, zinc, plata, hierro y estaño durante los primeros meses del año, lo que ha contribuido a consolidar la recuperación de la actividad minera. Este comportamiento ha sido acompañado por mayores ingresos provenientes del comercio exterior, favorecidos más por el alza de los precios que por un aumento extraordinario en los volúmenes exportados.

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El dinamismo del sector se refleja en el comercio exterior. Solo en enero, las exportaciones mineras alcanzaron un máximo histórico de USD 7.277 millones, con un incremento interanual de 56,8%. Posteriormente, entre enero y abril, los envíos tradicionales vinculados a la minería continuaron creciendo, impulsados por el cobre, el oro y el plomo, con Asia —especialmente China e India— como los principales mercados de destino.

Pese a este escenario positivo, el sector mantiene desafíos importantes. La necesidad de ampliar la exploración, acelerar el desarrollo de nuevos proyectos y fortalecer la seguridad jurídica siguen siendo aspectos clave para sostener el crecimiento en los próximos años. A ello se suma la creciente demanda mundial de minerales estratégicos para la transición energética, un contexto que coloca al Perú en una posición privilegiada para atraer nuevas inversiones si logra convertir su potencial geológico en operaciones productivas.

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El Ingemmet sigue fortaleciendo la elaboración de cartografía geológica, así como el desarrollo de investigaciones científicas y estudios de geoquímica y geofísica. Foto: El Peruano