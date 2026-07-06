Día del Maestro en el Perú: el valor irremplazable de educar en la era de la inteligencia artificial

Una laptop con un icono de IA se encuentra en un aula moderna y vacía, reflejando el impacto de la inteligencia artificial en la educación contemporánea, con gráficos de datos abstractos proyectados en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 6 de julio celebramos el Día del Maestro, una fecha que invita no solo al reconocimiento, sino también a la reflexión sobre el valor de una profesión que sigue siendo determinante para el futuro del país. En tiempos de inteligencia artificial (IA), automatización y transformación digital, podría pensarse que la tecnología reducirá la importancia de los docentes. Ocurre exactamente lo contrario: cuanto más complejo se vuelve el mundo, más necesaria resulta la presencia de maestros capaces de orientar, inspirar y formar ciudadanos.

La evidencia internacional coincide en que la calidad de un sistema educativo depende, en gran medida, de la calidad de sus docentes. Sin embargo, hoy sabemos que un buen profesor no es únicamente quien domina una disciplina. La enseñanza eficaz requiere actualización permanente, liderazgo pedagógico, desarrollo profesional continuo y la capacidad de integrar la tecnología para responder a las necesidades de cada estudiante. En este contexto, la inteligencia artificial se ha convertido en una de las principales áreas de interés para la formación docente. Según la OCDE (2025), un número creciente de profesores reconoce la necesidad de fortalecer sus competencias en IA y participa en espacios de capacitación relacionados con su uso educativo.

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Esta tendencia refleja una transformación profunda del rol docente. La función del maestro ya no se limita a transmitir información, una tarea que hoy puede realizarse mediante múltiples plataformas digitales. Su principal aporte consiste en acompañar a los estudiantes en la construcción de aprendizajes significativos y en el desarrollo de capacidades que les permitan desenvolverse en entornos complejos e inciertos. En una sociedad donde la información es abundante y está disponible en segundos, el verdadero valor de la educación radica en desarrollar criterio, reflexión y responsabilidad.

Frente a este escenario, la inteligencia artificial representa una oportunidad para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Utilizada adecuadamente, puede personalizar experiencias educativas, identificar necesidades específicas de los estudiantes, ofrecer retroalimentación oportuna y ampliar el acceso a recursos pedagógicos de calidad. Sin embargo, como sostiene la Internacional de la Educación (2026), la enseñanza sigue siendo una actividad profundamente humana y relacional, en la que ningún algoritmo puede reemplazar la empatía, la sensibilidad para comprender a un estudiante o la capacidad de generar vínculos de confianza que favorezcan el aprendizaje.

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Más aún, la IA plantea nuevos desafíos que refuerzan la relevancia de la profesión docente. En un entorno donde los sistemas automatizados pueden producir información inexacta o sesgada, el maestro se convierte en un guía fundamental para enseñar a verificar fuentes, contrastar evidencias y utilizar la tecnología de manera ética y responsable. “Formar estudiantes capaces de discernir entre información confiable y desinformación constituye una de las competencias más importantes para la ciudadanía del siglo XXI.”

En el Perú, esta responsabilidad adquiere una dimensión particularmente significativa. Nuestro país se caracteriza por su diversidad cultural, lingüística y territorial, lo que exige docentes capaces de responder a contextos educativos muy distintos. Más allá de impartir conocimientos, los maestros son agentes de inclusión social, cohesión comunitaria y desarrollo humano. Desde cada escuela contribuyen a reducir brechas, fortalecer identidades y generar oportunidades para miles de niños y jóvenes que encuentran en la educación una vía para construir un mejor futuro.

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Por ello, el verdadero desafío no es elegir entre docentes o inteligencia artificial, sino aprovechar las fortalezas de ambos. La tecnología puede ampliar el acceso al conocimiento y potenciar los aprendizajes, pero son los maestros quienes ayudan a transformarlo en comprensión, criterio y propósito.

En este Día del Maestro, corresponde reconocer a quienes continúan enseñando, aprendiendo e innovando cada día. La tecnología seguirá evolucionando, pero la educación continuará dependiendo de personas capaces de inspirar, orientar y transformar vidas. Porque, en el fondo, educar sigue siendo y seguirá siendo un acto profundamente humano.