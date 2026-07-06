Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 6 de julio

En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en promedio a 3,89 soles, sin cambios respecto al precio de cierre anterior de 3,89 soles, lo que representa una variación del 0,04% en comparación con la sesión previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,4% y su evolución interanual refleja una caída del 5,26%.