La pota no tiene cuándo acabarse en aguas peruanas y el Gobierno eleva ahora la cuota máxima a 589.230 toneladas

La pota consolidó su peso en la pesca peruana al generar exportaciones por USD 1.421 millones y concentrar el 76% del volumen de pesca congelada en 2025.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) aprobó la ampliación del Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) del calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) a 589.230 toneladas para 2026, aplicable a todas las embarcaciones con permiso vigente.

La resolución, publicada el 4 de julio de 2026, responde a los informes técnicos del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y a la necesidad de ajustar el manejo pesquero a partir de datos recientes.

Esta nueva meta representa el tercer incremento consecutivo del año: en mayo, la cuota se fijó en 479.000 toneladas; en junio, se elevó a 539.230; y ahora PRODUCE coloca el techo en 589.230 toneladas para el cierre del año.

PUBLICIDAD

Según el documento oficial, “el nuevo LMCTP corresponde a un valor intermedio dentro del rango evaluado, adoptado bajo criterios de gradualidad, manejo basado en riesgo y aprovechamiento sostenible”.

PRODUCE precisó que, desde el 6 de julio hasta el 31 de diciembre, el límite de captura total será de 68.218 toneladas por embarcación, lo que obliga a una gestión ajustada de los esfuerzos extractivos en la segunda mitad del año.

IMARPE respaldó el nuevo límite de pota con un enfoque de manejo basado en riesgo y pidió reforzar el monitoreo biológico, poblacional y pesquero de la especie.

Régimen especial y cupos para la flota artesanal menor a 10 m³

La norma también impone límites diferenciados para las embarcaciones pesqueras artesanales menores a 10 m³ de capacidad de bodega.

Entre el 27 de marzo y el 31 de diciembre, este segmento contará con un tope de 98.411 toneladas, integrado dentro del LMCTP general. Para el periodo del 6 de julio al 31 de diciembre, el cupo baja a 12.800 toneladas.

PUBLICIDAD

IMARPE recomendó que “desde un enfoque de manejo basado en riesgo, conviene adoptar un valor intermedio que permita equilibrar el aprovechamiento del recurso con el principio precautorio”.

El organismo técnico insistió en la necesidad de “fortalecer la observación biológica, poblacional y pesquera mediante un monitoreo activo y continuo en todo el rango de distribución de la especie”.

PRODUCE señaló que la revisión del LMCTP no constituye un objetivo permanente, sino una medida excepcional adoptada dentro de un esquema de manejo adaptativo, sujeta a evaluación continua de las condiciones del recurso.

La pesca artesanal denunció que la caída del precio de la pota y el aumento de los costos de combustible vuelven insuficientes los ingresos para cubrir los viajes y la operación.

Exportaciones impulsadas por la pota y China como principal destino

El aumento sucesivo de cuotas ha permitido que las exportaciones peruanas de pota alcancen cifras históricas. Entre enero y diciembre de 2025, el país exportó 360.550,7 toneladas de este recurso, generando US$ 1.421 millones y posicionando a la pota como el principal producto de la pesca congelada, con un 76% del volumen.

PUBLICIDAD

El 50% de las exportaciones pesqueras peruanas tiene como destino el mercado chino, que en el primer trimestre de 2026 incrementó en un 253,3% el volumen importado desde el Perú. El valor total de las exportaciones pesqueras del país superó los US$ 4.640 millones en 2025, impulsado principalmente por la pota y productos congelados.

No obstante, este crecimiento de la cuota se da en un contexto donde los límites de las aguas peruanas se ven amenazados por el avance de la flota china en aguas internacionales, fenómeno que también afecta a otros países de la región.

Crisis de precios y reclamo de la pesca artesanal

Sin embargo, el sector calamarero artesanal enfrenta una crisis aguda. La Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL) advirtió que los precios de compra de la pota siguen cayendo mientras los costos operativos, especialmente el combustible, suben de forma sostenida.

PUBLICIDAD

“Esta combinación está generando una situación insostenible para armadores y pescadores artesanales”, alertó la entidad en un pronunciamiento de junio.

China concentró el 50% de las exportaciones pesqueras peruanas y elevó 253,3% sus compras desde Perú en el primer trimestre de 2026.

SONAPESCAL denunció que las embarcaciones realizan viajes más largos y costosos para encontrar el recurso, pero al regresar los ingresos no cubren los gastos mínimos de operación. El gremio pidió a las empresas compradoras y procesadoras “actuar con responsabilidad y transparencia, adoptando mecanismos comerciales que reconozcan la realidad económica del sector”.

Además, reclamó la intervención urgente del Ministerio de la Producción y la apertura de un diálogo que permita identificar soluciones concretas, advirtiendo que la pesca artesanal de pota es esencial para miles de familias a lo largo de la costa peruana.

PUBLICIDAD