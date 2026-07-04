Perú

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

<p>El precio de las gasolinas se definen por una serie de aspectos tanto nacionales como internacionales </p>

Guardar
Google icon
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)

Este es el precio de las principales gasolinas en la ciudad peruana de Lima para este sábado 4 de julio. Los montos más caros y más baratos, de acuerdo con información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los combustibles cambia constantemente, por lo que es vital mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Es importante mencionar que los costos dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

PUBLICIDAD

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel hoy?

Fecha: sábado 4 de julio de 2026.

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 21.49 soles el galónPrecio mínimo: 15.98 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 23.99 soles el galónPrecio mínimo: 16.98 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 24.99 soles el galónPrecio mínimo: 18.39 soles el galón

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de los combustibles en Lima cambia todos los días. (Minem)
El precio de los combustibles en Lima cambia todos los días. (Minem)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

PUBLICIDAD

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el valor internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, sábado 4 de julio de 2026

Conductores y empresas se enfrentan a nuevas alzas en gasolina, diésel, GLP y GNV en Lima y provincias, mientras comparan tarifas y evalúan opciones más económicas para reducir el impacto en sus gastos diarios

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, sábado 4 de julio de 2026

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del sábado 4 de julio de 2026

La amenaza de grandes terremotos impulsa a la población a fortalecer la prevención, mientras que las autoridades intensifican la difusión de estrategias de respuesta y la actualización tecnológica en sistemas de alerta temprana

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del sábado 4 de julio de 2026

Universitario vs Sport Boys se suspendió: ¿por qué no se jugará el amistoso previo al Torneo Clausura 2026?

La ‘U’ informó que el duelo con los ‘rosados’ ya no se llevará a cabo este sábado 4 de julio. Este duelo era el segundo para los ‘cremas’ dentro de su preparación para llegar en óptimas condiciones al arranque del campeonato

Universitario vs Sport Boys se suspendió: ¿por qué no se jugará el amistoso previo al Torneo Clausura 2026?

Campaña de DNI electrónico gratis para este 06 de julio: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

La jornada ofrecerá cupos limitados para el trámite gratuito del DNIe, por lo que se recomienda acudir con anticipación

Campaña de DNI electrónico gratis para este 06 de julio: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

El conjunto de José Letelier afrontará el duelo decisivo de la serie con una ligera ventaja. Las de Carlos Véliz necesitan darle vuelta a la llave para sacar boleto a la final. Revisa el canal autorizado del encuentro

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta EN VIVO: minuto a minuto de la ceremonia y últimas noticias de la transición de gobierno en Perú

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta EN VIVO: minuto a minuto de la ceremonia y últimas noticias de la transición de gobierno en Perú

Keiko Fujimori da su primer discurso como presidenta electa: “Hoy comienza una nueva etapa para el Perú”

Presidenta electa, Keiko Fujimori, habilita nuevas cuentas de redes oficiales

Keiko Fujimori es oficialmente la próxima presidenta del Perú: lo que deberá hacer en los próximos días antes de asumir el mando

JNE rechazó el último intento de Roberto Sánchez con el que buscaba evitar la proclamación de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva responde si obsequió camioneta a Pamela Franco y asegura: “No soy duro para los regalos”

Christian Cueva responde si obsequió camioneta a Pamela Franco y asegura: “No soy duro para los regalos”

Alejandra Baigorria responde a Magaly Medina tras calificarla de ‘criminal’: “Yo ya llegué a mi límite”

Detienen a Jackson Mora y lo acusan de integrar una banda criminal: “Los arquitectos del fraude”

Kevin Díaz asegura que está soltero en ‘Esto es Guerra’ y reaviva dudas sobre su vínculo con Onelia Molina

Jackson Mora y la pena de prisión que pide la Fiscalía por presunta integración a “Los Arquitectos del Fraude”

DEPORTES

Universitario vs Sport Boys se suspendió: ¿por qué no se jugará el amistoso previo al Torneo Clausura 2026?

Universitario vs Sport Boys se suspendió: ¿por qué no se jugará el amistoso previo al Torneo Clausura 2026?

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Dónde ver Paraguay vs Francia HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Paraguay vs Francia HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026