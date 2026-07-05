Erick Noriega jugó el segundo tiempo de amistoso con Gremio: equipo gaúcho perdió 2-0 ante Chapecoense

Además de ganar minutos, Erick Noriega concentra interés fuera de Brasil. Gremio fijó una elevada cláusula y evalúa su continuidad mientras recibe sondeos desde Europa y la MLS. (Gremio)

Gremio perdió 2-0 contra Chapecoense en un amistoso de pretemporada y el peruano Erick Noriega volvió a tener acción con el equipo de Porto Alegre. El mediocampista ingresó para el segundo tiempo y se mantuvo en el campo durante toda la etapa final, en un partido que sirvió como banco de pruebas antes del arranque de las competiciones oficiales.

El encuentro se inclinó temprano por dos golpes consecutivos de Chapecoense en la primera mitad. Yannick Bolasie abrió la cuenta a los 19 minutos y Everton amplió la diferencia a los 21, una secuencia que condicionó el plan del conjunto tricolor.

PUBLICIDAD

En el complemento, el cuerpo técnico movió el banco y dio entrada a Noriega para ajustar piezas en la zona media, aunque el marcador no se modificó.

Dos tantos en el inicio y un trámite cuesta arriba para Gremio

Gremio afrontó un partido cuesta arriba desde la primera mitad. Chapecoense golpeó con dos goles en pocos minutos y administró la ventaja hasta quedarse con el triunfo en la pretemporada. (Gremio)

La primera parte dejó a Gremio con poco margen para administrar el desarrollo. La eficacia de Chapecoense se reflejó en el tramo que definió el partido: primero apareció Bolasie para el 1-0 a los 19 minutos y, casi de inmediato, Everton firmó el 2-0 a los 21. Con esa ventaja, el equipo rival manejó el resto del primer tiempo con el resultado a favor.

En ese contexto, el cuadro gaúcho debió reordenarse y sostener la búsqueda de un mejor funcionamiento general, sin perder el foco de que se trataba de un compromiso de preparación. El objetivo central fue ajustar mecanismos antes del inicio de la temporada, aun cuando el marcador obligó a forzar situaciones para intentar recortar distancias.

PUBLICIDAD

Gremio llegó a este amistoso después de haber derrotado a Cascavel en su serie de duelos de pretemporada. Esta vez, la respuesta no alcanzó para evitar la primera caída de esa secuencia de ensayos.

Noriega ingresó tras el descanso y completó el segundo tiempo

El técnico de Gremio apostó por Erick Noriega para el complemento. El volante peruano permaneció en cancha durante toda la segunda mitad y siguió acumulando rodaje en Brasil. (Gremio)

Para la etapa complementaria, el comando técnico dispuso variantes con la intención de modificar la dinámica del juego. Dentro de esos cambios se produjo el ingreso de Erick Noriega, que participó durante todo el segundo tiempo y sumó una nueva presentación con la camiseta tricolor.

El peruano tuvo así otra oportunidad para consolidarse dentro del plantel principal, en una etapa de competencia interna típica de la pretemporada. Su presencia en el mediocampo respondió a la necesidad de observar alternativas y darle continuidad a un futbolista que continúa reuniendo minutos en el fútbol brasileño.

PUBLICIDAD

Noriega, de 24 años, llegó a Gremio luego de su temporada anterior en Alianza Lima. La confirmación de su incorporación se dio tras el cruce entre ambos equipos en los play-offs de la Copa Sudamericana 2025 por el pase a los octavos de final, serie en la que el jugador destacó por su firmeza defensiva y su aporte en la zona central.

Cláusula, intereses desde Europa y roles dentro del equipo

Además de ganar minutos, Erick Noriega concentra interés fuera de Brasil. Gremio fijó una elevada cláusula y evalúa su continuidad mientras recibe sondeos desde Europa y la MLS. (Gremio)

En paralelo a sus apariciones en cancha, la situación contractual de Noriega empezó a ocupar espacio en la agenda del club. “El rendimiento sobresaliente de Erick Noriega aunado a su comportamiento profesional invita a las autoridades de Gremio a pensar con seriedad su continuidad”, señaló el texto difundido por RTI Esporte sobre el escenario que analiza la dirigencia.

PUBLICIDAD

En esa línea, el mismo reporte indicó que el club aceleró conversaciones para reforzar condiciones de salida. “De acuerdo con RTI Esporte, cualquier club que desee hacerse de los servicios del futbolista peruano deberá destrabar el bloque de seguridad de 12 millones de euros, una cifra más que exorbitante”, precisó.

El interés externo también forma parte del panorama. Según esa información, Sporting de Lisboa intensificó el seguimiento sobre el peruano en semanas recientes y, además, el nombre del jugador apareció vinculado con el interés de la Fiorentina, aunque sin ofertas formales presentadas hasta el momento.

El cuadro portugués, siempre de acuerdo con ese reporte, lo observa en el Brasileirao con la idea de una eventual incorporación en una próxima ventana, mientras que la relación previa entre Sporting y Alianza Lima agrega un elemento adicional: la institución peruana mantiene el 20 % de los derechos económicos del jugador.

PUBLICIDAD

No fue el único sondeo mencionado. Semanas atrás, Atlanta United consultó por Noriega, pero las gestiones no avanzaron por la negativa de Gremio. En lo estrictamente deportivo, el futbolista mostró capacidad de adaptación. En su primera etapa en Porto Alegre, se desempeñó como zaguero central y, con el actual cuerpo técnico, pasó a cumplir funciones de volante de primera línea.