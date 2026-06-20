Perú busca ampliar presencia de su café de especialidad y cacao en el mercado de Dubái

Durante la visita, los representantes peruanos revisaron el trabajo que realiza la empresa emiratí, que abarca desde la compra y clasificación del grano hasta su procesamiento, evaluación de calidad y comercialización. Foto: Camcafe

Perú viene impulsando acciones comerciales en Dubái con el objetivo de fortalecer la presencia de su café de especialidad y cacao en los Emiratos Árabes Unidos, informó el Consulado General del Perú en dicho emirato.

Como parte de esta estrategia, representantes de la misión diplomática peruana visitaron Kahraman Dubai, empresa dedicada a la compra, procesamiento y comercialización de café, donde se exploraron oportunidades para acercar la oferta nacional a compradores internacionales.

Acercamiento con empresa especializada en café

Durante la visita, la delegación peruana conoció las etapas que desarrolla la compañía emiratí, desde la selección y adquisición del grano hasta sus procesos de transformación, control de calidad y venta.

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El encuentro permitió que ambas partes intercambiaran información sobre las características del café peruano y los procesos que intervienen en la cadena productiva, con miras a generar nuevos vínculos comerciales.

La reunión permitió compartir información sobre el café peruano y su cadena productiva, con el objetivo de impulsar nuevos vínculos comerciales. Foto: UPC

Identifican oportunidades para productores peruanos

Representantes de Kahraman Dubai manifestaron su interés por profundizar en la oferta peruana de café de especialidad y cacao, productos que cuentan con reconocimiento internacional por su calidad y atributos diferenciados.

Asimismo, se compartió información sobre las principales zonas productoras del Perú y se evaluaron posibles mecanismos de cooperación para facilitar la conexión entre la empresa emiratí y los productores nacionales.

El Consulado General del Perú en Dubái señaló que estas actividades forman parte de sus esfuerzos para promover productos peruanos de alta calidad en el mercado emiratí y abrir nuevas oportunidades de comercio en la región.

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Continúa la expansión del café peruano

La industria cafetalera peruana atraviesa una etapa de mayor posicionamiento internacional, impulsada por el reconocimiento de la calidad del grano nacional y un escenario favorable en los mercados externos. El país cuenta con una amplia diversidad de zonas productoras, donde destacan regiones como San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco y Amazonas. En total, el café se cultiva en 16 regiones y representa una actividad clave para miles de pequeños agricultores vinculados a esta cadena productiva.

Representantes de Kahraman Dubai expresaron su interés en conocer más sobre la oferta peruana de café de especialidad y cacao, reconocidos por su calidad internacional. Foto: redBus

Durante los últimos años, el sector ha mostrado una evolución importante en producción, comercio exterior y especialización. Entre 2014 y 2023, la producción agrícola de café registró un crecimiento promedio anual de 3,7%, llegando a unas 369.000 toneladas, mientras que más de 233.000 familias estuvieron relacionadas con esta actividad. El Perú ha ganado presencia especialmente en el segmento de cafés diferenciados, como los orgánicos y de especialidad, que aprovechan las condiciones geográficas de sus zonas de cultivo y los distintos perfiles de sabor del grano.

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El desempeño exportador también refleja la relevancia del café dentro del agro peruano. En 2025, las ventas internacionales alcanzaron cifras históricas, con ingresos cercanos a USD 1.796 millones y envíos dirigidos a 52 mercados, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Canadá. Este crecimiento estuvo favorecido por mejores cotizaciones internacionales, mayor demanda y esfuerzos por ampliar mercados para el producto peruano.

Pese a estos avances, la industria enfrenta desafíos relacionados con la productividad, el cambio climático, la renovación de cultivos y la necesidad de aumentar el valor agregado. El futuro del sector dependerá de fortalecer la tecnificación, mejorar los procesos de transformación y consolidar la reputación del café peruano como un producto competitivo en la escena global.

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