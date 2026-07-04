Anisado y vodka tendrán nuevos estándares de calidad: se actualizaron las normas técnicas

Las normas establecen criterios para la producción, el envasado, el etiquetado y las especificaciones técnicas que deben cumplir estas bebidas, con el fin de asegurar su calidad e inocuidad. Foto: Andina

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) aprobó la actualización de dos Normas Técnicas Peruanas (NTP) dirigidas al anisado y al vodka, con el propósito de reforzar la calidad, la inocuidad y la competitividad de estas bebidas espirituosas en el mercado peruano. La medida busca establecer criterios uniformes para su producción y comercialización, en un contexto de creciente presencia de ambos productos en la industria nacional.

Las disposiciones abarcan aspectos relacionados con la elaboración, el envasado, el rotulado y las características que deben cumplir estas bebidas para garantizar estándares de calidad y seguridad. Además, apuntan a brindar mayores garantías a los consumidores y fortalecer la posición de los productores peruanos frente a mercados con mayores exigencias.

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Normas buscan elevar la calidad de la industria

Las nuevas especificaciones técnicas incluyen requisitos sobre composición, características sensoriales, contenido de alcohol y parámetros fisicoquímicos, además de condiciones para el envasado de los productos. Con ello, se busca asegurar que tanto el anisado como el vodka cumplan criterios previamente definidos para su fabricación y comercialización.

En ese contexto, la directora de Normalización del Inacal, Rosario Uría Toro, señaló: “El desarrollo de normas técnicas permite generar confianza en los consumidores y elevar los estándares de calidad de la industria nacional, facilitando además el acceso a mercados más exigentes”.

Las nuevas especificaciones técnicas establecen requisitos sobre la composición, las características sensoriales, el contenido de alcohol, los parámetros fisicoquímicos y el envasado de estos productos. Foto: Gastroactitud

Requisitos establecidos para el anisado

La actualización de la NTP 211.015.2008, revisada en 2025 y correspondiente a su tercera edición, establece definiciones, requisitos, métodos de ensayo, procedimientos de muestreo, así como disposiciones sobre rotulado y envasado para la bebida alcohólica denominada anís o anisado.

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Entre las exigencias, la norma indica que el producto debe presentarse como un líquido cristalino, incoloro y libre de partículas o sedimentos, con aroma y sabor característicos al anís, sin olores ni sabores extraños. Asimismo, fija rangos para el grado alcohólico: entre 30% y 46% Alc. Vol. para el anisado seco; entre 25% y 46% para el semiseco; y entre 20% y 46% para el dulce.

Vodka deberá cumplir parámetros de pureza e inocuidad

La NTP 211.013.2025, correspondiente a la quinta edición de la norma para el vodka, define los criterios técnicos relacionados con las características del producto, los métodos de muestreo y análisis, además de los requisitos para su rotulado y presentación comercial.

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La disposición establece que el vodka debe ser un líquido transparente, incoloro y sin partículas en suspensión o sedimentos, con aroma y sabor neutros característicos y sin olores o sabores ajenos. También determina que el grado alcohólico debe ubicarse entre 37,5% y 50% Alc. Vol., además de fijar un límite máximo de acidez total de 2 mg/100 mL, expresada como ácido acético, y un contenido máximo de metanol de 10 mg/100 mL, con el objetivo de garantizar la inocuidad del producto.

La NTP 211.013.2025, en su quinta edición, establece los requisitos técnicos, de análisis, rotulado y envasado que debe cumplir el vodka. Foto: Andina

Condiciones para el envasado y compromiso del Inacal

Las dos normas coinciden en establecer que las bebidas deben envasarse en recipientes herméticos, limpios y aptos para uso alimentario, de manera que no modifiquen sus características ni representen un riesgo para la salud de los consumidores.

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Con la aprobación de estas disposiciones, el Inacal indicó que continúa promoviendo una cultura de calidad en el país mediante herramientas técnicas orientadas a fortalecer el desarrollo productivo, impulsar la innovación y mejorar la competitividad de sectores considerados estratégicos para la economía nacional.