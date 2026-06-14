¿Pediste vino, pero sabe a cachina? Día Nacional del Vino Peruano: 5 claves para no fallar cuando elijas

Inacal afirmó que las normas técnicas garantizan la calidad, la autenticidad y la inocuidad del vino peruano en un contexto de crecimiento de la industria vitivinícola.

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal), adscrito al Ministerio de la Producción, resaltó el rol de los estándares técnicos para garantizar la calidad, autenticidad e inocuidad de los vinos peruanos, en el marco del Día Nacional del Vino Peruano.

En un sector en expansión, con 21,9 millones de litros producidos en 2025 y un crecimiento del 4,5% respecto al año anterior, la industria genera más de 36 mil empleos directos y proyecta mayor competitividad tanto nacional como internacional.

Normas técnicas y requisitos para el vino peruano

Para asegurar la calidad, el Inacal impulsa la aplicación de la Norma Técnica Peruana - NTP 212.014 “Bebidas Alcohólicas Vitivinícolas. Vinos. Requisitos”, que define las condiciones técnicas para la producción y comercialización de vinos en el país.

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Según César José Bernabé Pérez, presidente ejecutivo del Inacal, “los estándares permiten evaluar aspectos fundamentales relacionados con composición, inocuidad y correcta información al consumidor”, lo que fortalece la confianza y la competitividad del vino nacional.

La NTP 212.014 establece que un vino debe mostrar características organolépticas específicas, como color, aroma y sabor acordes a su clasificación, además de un aspecto limpio y brillante.

También fija parámetros fisicoquímicos clave: grado alcohólico, acidez, contenido de metanol, sulfatos, cloruros, anhídrido sulfuroso y azúcares, asegurando la aptitud del producto para el consumo.

La industria del vino peruano produjo 21,9 millones de litros en 2025, avanzó 4,5% interanual y genera más de 36 mil empleos directos, según Inacal.

Lo que el consumidor debe revisar al elegir un vino

La norma clasifica los vinos peruanos según color (tinto, blanco, rosado), contenido de azúcar (seco, semiseco, dulce) y técnica de elaboración. Por ejemplo, un vino seco contiene hasta 4 g/L de azúcar, mientras que uno dulce supera los 90 g/L. Esta información ayuda a los consumidores a identificar el tipo de vino que adquieren.

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Otro aspecto fundamental es el etiquetado. El Inacal recomienda verificar que la botella incluya:

Denominación del producto

País de origen

Contenido neto (en litros o mililitros)

Grado alcohólico (% Vol)

Número de lote

Registro sanitario

Datos del productor o responsable

En el caso de vinos nacionales, debe aparecer alguna de las expresiones: “Producto Peruano”, “Hecho en el Perú” o “Industria Peruana”. Si se menciona la variedad de uva y el año de cosecha, estos datos deben cumplir los criterios técnicos de la normativa.

Inacal recomendó revisar que la etiqueta del vino incluya origen, lote, grado alcohólico, registro sanitario, contenido neto y datos del productor.

Un marco normativo que impulsa la industria

La NTP 212.014 integra un conjunto de 20 Normas Técnicas Peruanas desarrolladas por el Inacal para el sector vitivinícola. Estas normas cubren métodos de ensayo, requisitos de composición y parámetros de calidad, fortaleciendo la confiabilidad de los análisis y el cumplimiento técnico del sector. Además, el marco normativo se extiende a productos afines como el brandy, el vermut y el aguardiente de uva.

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Este sistema de estándares técnicos contribuye a la trazabilidad, la transparencia y la competitividad de la industria vitivinícola peruana. Facilita el acceso a mercados exigentes y responde a consumidores que demandan mayor garantía de calidad.

Identidad de origen y proyección internacional

En un contexto donde los productos con identidad de origen cobran relevancia, los estándares técnicos se consolidan como herramientas clave para posicionar al vino peruano como una bebida de calidad con potencial de crecimiento.

De esta manera, el Inacal busca reafirmar que la aplicación rigurosa de normas técnicas es esencial para fortalecer la presencia del vino peruano tanto en el mercado nacional como en el internacional.

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