Perú

¿Pediste vino, pero sabe a cachina? Día Nacional del Vino Peruano: 5 claves para no fallar cuando elijas

Características organolépticas, parámetros fisicoquímicos y clasificación del vino, entre otros. No todo lo que sale en la etiqueta es cierto, ni tiene por qué gustarte

Guardar
Google icon
Inacal afirmó que las normas técnicas garantizan la calidad, la autenticidad y la inocuidad del vino peruano en un contexto de crecimiento de la industria vitivinícola.
Inacal afirmó que las normas técnicas garantizan la calidad, la autenticidad y la inocuidad del vino peruano en un contexto de crecimiento de la industria vitivinícola.

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal), adscrito al Ministerio de la Producción, resaltó el rol de los estándares técnicos para garantizar la calidad, autenticidad e inocuidad de los vinos peruanos, en el marco del Día Nacional del Vino Peruano.

En un sector en expansión, con 21,9 millones de litros producidos en 2025 y un crecimiento del 4,5% respecto al año anterior, la industria genera más de 36 mil empleos directos y proyecta mayor competitividad tanto nacional como internacional.

Normas técnicas y requisitos para el vino peruano

Para asegurar la calidad, el Inacal impulsa la aplicación de la Norma Técnica Peruana - NTP 212.014 “Bebidas Alcohólicas Vitivinícolas. Vinos. Requisitos”, que define las condiciones técnicas para la producción y comercialización de vinos en el país.

PUBLICIDAD

Según César José Bernabé Pérez, presidente ejecutivo del Inacal, “los estándares permiten evaluar aspectos fundamentales relacionados con composición, inocuidad y correcta información al consumidor”, lo que fortalece la confianza y la competitividad del vino nacional.

La NTP 212.014 establece que un vino debe mostrar características organolépticas específicas, como color, aroma y sabor acordes a su clasificación, además de un aspecto limpio y brillante.

También fija parámetros fisicoquímicos clave: grado alcohólico, acidez, contenido de metanol, sulfatos, cloruros, anhídrido sulfuroso y azúcares, asegurando la aptitud del producto para el consumo.

Primer plano de cuatro copas de vino (blanco, espumoso, rosado, tinto) sobre una mesa de madera, con personas conversando en un viñedo argentino al fondo.
La industria del vino peruano produjo 21,9 millones de litros en 2025, avanzó 4,5% interanual y genera más de 36 mil empleos directos, según Inacal.

Lo que el consumidor debe revisar al elegir un vino

La norma clasifica los vinos peruanos según color (tinto, blanco, rosado), contenido de azúcar (seco, semiseco, dulce) y técnica de elaboración. Por ejemplo, un vino seco contiene hasta 4 g/L de azúcar, mientras que uno dulce supera los 90 g/L. Esta información ayuda a los consumidores a identificar el tipo de vino que adquieren.

PUBLICIDAD

Otro aspecto fundamental es el etiquetado. El Inacal recomienda verificar que la botella incluya:

  • Denominación del producto
  • País de origen
  • Contenido neto (en litros o mililitros)
  • Grado alcohólico (% Vol)
  • Número de lote
  • Registro sanitario
  • Datos del productor o responsable

En el caso de vinos nacionales, debe aparecer alguna de las expresiones: “Producto Peruano”, “Hecho en el Perú” o “Industria Peruana”. Si se menciona la variedad de uva y el año de cosecha, estos datos deben cumplir los criterios técnicos de la normativa.

Múltiples botellas de vidrio, principalmente de vino, están apiladas diagonalmente, con algunas etiquetas visibles y la luz brillando en sus superficies
Inacal recomendó revisar que la etiqueta del vino incluya origen, lote, grado alcohólico, registro sanitario, contenido neto y datos del productor.

Un marco normativo que impulsa la industria

La NTP 212.014 integra un conjunto de 20 Normas Técnicas Peruanas desarrolladas por el Inacal para el sector vitivinícola. Estas normas cubren métodos de ensayo, requisitos de composición y parámetros de calidad, fortaleciendo la confiabilidad de los análisis y el cumplimiento técnico del sector. Además, el marco normativo se extiende a productos afines como el brandy, el vermut y el aguardiente de uva.

Este sistema de estándares técnicos contribuye a la trazabilidad, la transparencia y la competitividad de la industria vitivinícola peruana. Facilita el acceso a mercados exigentes y responde a consumidores que demandan mayor garantía de calidad.

Identidad de origen y proyección internacional

En un contexto donde los productos con identidad de origen cobran relevancia, los estándares técnicos se consolidan como herramientas clave para posicionar al vino peruano como una bebida de calidad con potencial de crecimiento.

De esta manera, el Inacal busca reafirmar que la aplicación rigurosa de normas técnicas es esencial para fortalecer la presencia del vino peruano tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Temas Relacionados

vinoInacalconsumo masivoperu-economia

Más Noticias

José Balcázar afirma que no permitirá represión en manifestaciones: “La PNP está muy clara, eso no debe repetirse nunca más”

El mandatario recortó su agenda internacional ante posibles protestas por el conteo de votos y anunció medidas para resguardar el derecho a la protesta pacífica y el orden democrático

José Balcázar afirma que no permitirá represión en manifestaciones: “La PNP está muy clara, eso no debe repetirse nunca más”

Alianza Lima 0-0 César Vallejo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

El cuadro ‘íntimo’ inicia su camino en el torneo copero con una visita a Trujillo para enfrentar a los ‘poetas’ por la primera fecha del Grupo A. Sigue todas las incidencias del encuentro

Alianza Lima 0-0 César Vallejo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional

18 selecciones iniciaron la lucha por la corona mundial. Consulta los marcadores y cómo se desarrolla la semana inaugural de la VNL Masculina 2026

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional

Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo E del Mundial 2026

El conjunto que dirige Sebastián Beccacece se estrena en la cita mundialista ante la escuadra africana en un grupo que también comparte con Alemania y Curazao

Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo E del Mundial 2026

José Balcázar reclama a la ONPE por trabajar “muy lento” y le exige acabar “incertidumbre” en conteo de votos

El presidente interino instó al ente electoral a informar plazos claros y acelerar la publicación de resultados oficiales de la segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

José Balcázar reclama a la ONPE por trabajar “muy lento” y le exige acabar “incertidumbre” en conteo de votos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

José Balcázar afirma que no permitirá represión en manifestaciones: “La PNP está muy clara, eso no debe repetirse nunca más”

José Balcázar afirma que no permitirá represión en manifestaciones: “La PNP está muy clara, eso no debe repetirse nunca más”

José Balcázar reclama a la ONPE por trabajar “muy lento” y le exige acabar “incertidumbre” en conteo de votos

Prófugo Vladimir Cerrón señala que “fracaso de Roberto Sánchez” ante Keiko Fujimori fue por aliarse con “caviares”

José Balcázar sobre suprimir el voto de peruanos en el extranjero: “Es un punto de vista a considerar”

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.590 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

ENTRETENIMIENTO

La conmovedora visita de Gaspi e Ibai Llanos a un joven streamer peruano en un cerro de Ventanilla

La conmovedora visita de Gaspi e Ibai Llanos a un joven streamer peruano en un cerro de Ventanilla

Murió el youtuber Gaspi en un choque de helicópteros en Brasil: el recuerdo de su visita al Perú con Ibai Llanos

Pamela López lanza mensaje tras el fin de ‘La Granja VIP’: “Llámenme, que lo que más necesito es trabajo”

Gabriela Herrera no descarta romance con Diego Chávarri tras anunciar su soltería: “Tiene que hacer méritos”

“Allí se hacía cultura”: Kike Suero indignado ante la demolición de anfiteatros en la Alameda Chabuca Granda

DEPORTES

Tabla de posiciones del Mundial 2026, Grupo F con Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Tabla de posiciones del Mundial 2026, Grupo F con Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Alianza Lima 0-0 César Vallejo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

Partidos del Mundial 2026, hoy 14 de junio: fixture, horarios, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional

Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo E del Mundial 2026