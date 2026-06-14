¿Pediste vino, pero sabe a cachina? Día Nacional del Vino Peruano: 5 claves para no fallar cuando elijas

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal), adscrito al Ministerio de la Producción, resaltó el rol de los estándares técnicos para garantizar la calidad, autenticidad e inocuidad de los vinos peruanos, en el marco del Día Nacional del Vino Peruano.
En un sector en expansión, con 21,9 millones de litros producidos en 2025 y un crecimiento del 4,5% respecto al año anterior, la industria genera más de 36 mil empleos directos y proyecta mayor competitividad tanto nacional como internacional.
Normas técnicas y requisitos para el vino peruano
Para asegurar la calidad, el Inacal impulsa la aplicación de la Norma Técnica Peruana - NTP 212.014 “Bebidas Alcohólicas Vitivinícolas. Vinos. Requisitos”, que define las condiciones técnicas para la producción y comercialización de vinos en el país.
PUBLICIDAD
Según César José Bernabé Pérez, presidente ejecutivo del Inacal, “los estándares permiten evaluar aspectos fundamentales relacionados con composición, inocuidad y correcta información al consumidor”, lo que fortalece la confianza y la competitividad del vino nacional.
La NTP 212.014 establece que un vino debe mostrar características organolépticas específicas, como color, aroma y sabor acordes a su clasificación, además de un aspecto limpio y brillante.
También fija parámetros fisicoquímicos clave: grado alcohólico, acidez, contenido de metanol, sulfatos, cloruros, anhídrido sulfuroso y azúcares, asegurando la aptitud del producto para el consumo.
Lo que el consumidor debe revisar al elegir un vino
La norma clasifica los vinos peruanos según color (tinto, blanco, rosado), contenido de azúcar (seco, semiseco, dulce) y técnica de elaboración. Por ejemplo, un vino seco contiene hasta 4 g/L de azúcar, mientras que uno dulce supera los 90 g/L. Esta información ayuda a los consumidores a identificar el tipo de vino que adquieren.
PUBLICIDAD
Otro aspecto fundamental es el etiquetado. El Inacal recomienda verificar que la botella incluya:
- Denominación del producto
- País de origen
- Contenido neto (en litros o mililitros)
- Grado alcohólico (% Vol)
- Número de lote
- Registro sanitario
- Datos del productor o responsable
En el caso de vinos nacionales, debe aparecer alguna de las expresiones: “Producto Peruano”, “Hecho en el Perú” o “Industria Peruana”. Si se menciona la variedad de uva y el año de cosecha, estos datos deben cumplir los criterios técnicos de la normativa.
Un marco normativo que impulsa la industria
La NTP 212.014 integra un conjunto de 20 Normas Técnicas Peruanas desarrolladas por el Inacal para el sector vitivinícola. Estas normas cubren métodos de ensayo, requisitos de composición y parámetros de calidad, fortaleciendo la confiabilidad de los análisis y el cumplimiento técnico del sector. Además, el marco normativo se extiende a productos afines como el brandy, el vermut y el aguardiente de uva.
PUBLICIDAD
Este sistema de estándares técnicos contribuye a la trazabilidad, la transparencia y la competitividad de la industria vitivinícola peruana. Facilita el acceso a mercados exigentes y responde a consumidores que demandan mayor garantía de calidad.
Identidad de origen y proyección internacional
En un contexto donde los productos con identidad de origen cobran relevancia, los estándares técnicos se consolidan como herramientas clave para posicionar al vino peruano como una bebida de calidad con potencial de crecimiento.
De esta manera, el Inacal busca reafirmar que la aplicación rigurosa de normas técnicas es esencial para fortalecer la presencia del vino peruano tanto en el mercado nacional como en el internacional.
PUBLICIDAD
Más Noticias
José Balcázar afirma que no permitirá represión en manifestaciones: “La PNP está muy clara, eso no debe repetirse nunca más”
El mandatario recortó su agenda internacional ante posibles protestas por el conteo de votos y anunció medidas para resguardar el derecho a la protesta pacífica y el orden democrático
Alianza Lima 0-0 César Vallejo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026
El cuadro ‘íntimo’ inicia su camino en el torneo copero con una visita a Trujillo para enfrentar a los ‘poetas’ por la primera fecha del Grupo A. Sigue todas las incidencias del encuentro
Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional
18 selecciones iniciaron la lucha por la corona mundial. Consulta los marcadores y cómo se desarrolla la semana inaugural de la VNL Masculina 2026
Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo E del Mundial 2026
El conjunto que dirige Sebastián Beccacece se estrena en la cita mundialista ante la escuadra africana en un grupo que también comparte con Alemania y Curazao
José Balcázar reclama a la ONPE por trabajar “muy lento” y le exige acabar “incertidumbre” en conteo de votos
El presidente interino instó al ente electoral a informar plazos claros y acelerar la publicación de resultados oficiales de la segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD