Empresa de transporte Emmanuel suspende sus operaciones tras segundo atentado en 48 horas

La noche del 2 de julio, la violencia volvió a sacudir al sector de transporte interprovincial en Lima. Uno de los buses de la empresa Emmanuel fue atacado a tiros en el distrito de San Martín de Porres (SMP), dejando al conductor gravemente herido.

Esta es la segunda vez en menos de 48 horas que la compañía sufre un atentado armado. El ataque más reciente ocurrió alrededor de las 19:40 horas, en el óvalo Tomás Valle, cerca de Plaza Norte.

Testigos informaron que dos personas en motocicleta interceptaron el bus de Emmanuel y dispararon varias veces contra la cabina. El conductor, Gary Yarleque, de 53 años, quedó en estado crítico. Un taxista que circulaba por la zona lo trasladó de inmediato al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde permanece bajo observación médica.

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“Solo pude mirarlo porque estaba desvanecido”, dijo la esposa del conductor a Exitosa. Agregó que uno de los proyectiles perforó el abdomen de su esposo, provocando una hemorragia interna de gravedad.

Los médicos señalaron que la intervención quirúrgica es riesgosa debido a la ubicación de la herida. “Mi esposo ha estado totalmente afectado. Tiene baleada la parte de la esquina del estómago y ahorita los doctores ya están interviniendo. Si bien es cierto una operación no es fácil, es riesgosa”, continuó la pareja a la prensa.

Solo dos días antes, se produjo otro atentado contra la misma empresa, registrado en el distrito de Los Olivos. En esa ocasión, un bus fue alcanzado por cuatro disparos mientras transitaba por el bypass Infantas, aunque no se reportaron heridos.

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El conductor logró escapar cuando el tráfico permitió avanzar a la unidad. La carrocería del vehículo quedó marcada por los impactos de bala, pero los pasajeros salieron ilesos.

Las agresiones a la empresa Emmanuel no son nuevas. Hace menos de un mes, otro ataque armado en una agencia de la compañía, ubicada en Independencia, dejó herido a un trabajador. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), bandas criminales estarían exigiendo pagos ilegales para permitir el funcionamiento de las líneas interprovinciales, lo que ha desencadenado la serie de atentados recientes.

Un conductor de la empresa de transportes Emmanuel resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos por sicarios en San Martín de Porres. Este es uno de varios atentados que ha sufrido la compañía en los últimos meses, generando temor entre los trabajadores. | Latina Noticias

Emmanuel anuncia la suspensión de servicios

La seguidilla de ataques llevó a la empresa de transporte interprovincial Emmanuel a tomar una decisión drástica. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la organización anunció la suspensión temporal de la ruta Lima-Huaral.

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“Esta ha sido una decisión muy difícil, pero la hemos tomado pensando, por encima de todo, en la seguridad de nuestros pasajeros, colaboradores y de toda la comunidad”, detalla el texto divulgado tras el último atentado.

Al menos ocho buses permanecen estacionados en la base de Emmanuel en el distrito del Rímac. Los trabajadores han optado por no salir a la ruta mientras no existan garantías mínimas para su integridad.

“No existe el corredor vial que las autoridades policiales señalaron que se iba a instalar, por lo que continúan este tipo de hechos que perjudican al sector”, expresó la esposa del conductor herido.

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La decisión de Emmanuel se suma a la de otras empresas, como Zeta Bus, que también han detenido sus operaciones ante la inseguridad. La empresa Emmanuel agradeció el respaldo de sus usuarios durante el tiempo de operación y comunicó que la suspensión continuará hasta que las condiciones permitan reanudar el servicio.