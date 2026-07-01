Desde la cafeína hasta el etiquetado de 'saludable', la FDA establece una agenda de fin de año para el suministro alimentario en EE. UU.

MARTES, 30 de junio de 2026 (HealthDay News) -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha anunciado los problemas de suministro de alimentos que pretende abordar antes de fin de año.

El Programa de Alimentos Humanos de la FDA tiene como objetivo prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, reducir las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta y garantizar la seguridad de los productos químicos en los alimentos.

PUBLICIDAD

Su agenda propuesta, anunciada el 29 de junio, enfatiza más información para los consumidores sobre lo que contiene sus alimentos, la reducción de riesgos para la salud y la aclaración sobre cómo se comercializan ciertos alimentos.

Entre los temas más destacados: la guía del sector sobre cómo los fabricantes etiquetan el contenido de cafeína en productos alimentarios y de bebidas. La agencia también planea aclarar cuándo se puede usar la afirmación de "saludable" en los envases de alimentos, un movimiento para ayudar a los compradores a tomar decisiones dietéticas más informadas.

PUBLICIDAD

Además, la agenda aborda los retos modernos de una economía alimentaria muy digital, incluyendo un enfoque en cómo se etiquetan los alimentos en las plataformas de supermercados online.

También menciona planes para desarrollar una nueva guía para el personal de la FDA relacionada con los estándares de pureza para el aceite de oliva y el aceite de orujo de oliva.

PUBLICIDAD

La seguridad alimentaria es una misión continua y compleja que abarca la variedad de productos que se venden a los consumidores cada día. La agencia planea redactar más directrices para la industria para prevenir la contaminación en los alimentos listos para comer y reducir los productos químicos en los alimentos.

Por ejemplo, la FDA planea redactar directrices sobre los niveles de acción del cadmio y arsénico inorgánico en productos alimentarios destinados a bebés y niños pequeños. El objetivo: Reducir la exposición a contaminantes ambientales nocivos en los alimentos durante un periodo crítico del desarrollo infantil.

PUBLICIDAD

El uso de zumos de frutas y verduras como aditivos colorantes también está en la agenda.

Aunque los documentos de orientación no tienen el mismo peso legal que las regulaciones federales oficiales, si se desarrollan, representan el pensamiento actual de la FDA sobre las mejores prácticas.

PUBLICIDAD

Las directrices también son herramientas para ayudar a la industria a mantener la seguridad y el cumplimiento.

La agencia enfatizó que la agenda propuesta podría ajustarse en respuesta a eventos de salud pública o a nuevas políticas de la administración.

Se anima a los miembros del público a enviar recomendaciones o sugerencias alternativas a través del portal regulatorio federal.

Más información

Visite la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FS) (F.A.S.A.) para más información sobre el etiquetado de alimentos y los documentos de orientación nutricional.

PUBLICIDAD

FUENTE: ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE EE. UU., ACTUALIZACIÓN DE LOS CONSTITUYENTES, JUNIO DE 2026