Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 2 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión bursátil

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,89 soles, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación del 0,1% en comparación con el precio anterior de 3,89 soles. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el euro ha experimentado un ligero descenso del 0,1%, mientras que su evolución interanual refleja una disminución del 4,94%.

El euro a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en el último día, marcando un cambio favorable en el tipo de cambio. La volatilidad actual del 3,36% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 7,23%, lo que indica una mayor estabilidad en el mercado cambiario.

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