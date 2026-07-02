Nuevo mercado laboral dominado por la IA exigirá a los trabajadores actualizar sus habilidades hacia 2030

Diversos estudios señalan que esta transformación hará necesario que millones de trabajadores desarrollen nuevas habilidades en los próximos años. Foto: Klog

La acelerada incorporación de la inteligencia artificial (IA), la automatización y otras tecnologías está transformando el mercado laboral a nivel global. Diversos estudios coinciden en que esta evolución obligará a millones de trabajadores a adquirir nuevas competencias durante los próximos años, mientras que las empresas deberán fortalecer la capacitación de sus equipos para responder a un entorno cada vez más dinámico.

El Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial proyecta que cerca del 40% de las habilidades que hoy poseen los trabajadores cambiarán o perderán vigencia en los próximos cinco años. En paralelo, estima que el 59% de la fuerza laboral mundial requerirá actualizar o desarrollar nuevas capacidades antes de 2030. Frente a este panorama, especialistas sostienen que el aprendizaje continuo será un requisito para mantener la empleabilidad y aprovechar el potencial de la IA.

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La capacitación será clave para adaptarse

Aunque las organizaciones avanzan en la adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial, el principal reto no será únicamente incorporar tecnología, sino preparar a las personas para utilizarla de manera eficiente. En esa línea, un estudio de Talana revela que más del 60% de los profesionales peruanos no teme ser reemplazado por la IA, lo que refleja una mayor disposición a convivir con este tipo de soluciones en el trabajo.

Daniel Abusabal, Country Manager de Talana en Perú, considera que el proceso de transformación debe comenzar con la formación de los colaboradores. “Muchas empresas están invirtiendo en herramientas, pero no necesariamente en las capacidades para utilizarlas. La brecha más importante puede darse en cómo interactuamos con éstas”, señala. Para el ejecutivo, la incorporación de nuevas tecnologías debe estar acompañada por programas que permitan generar valor a partir de su uso.

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Figure 03 fue diseñado para tareas domésticas y funciona con el sistema de inteligencia artificial Helix

Las habilidades humanas ganarán protagonismo

A medida que la automatización asuma tareas repetitivas, las organizaciones incrementarán la demanda por competencias que difícilmente pueden ser replicadas por la inteligencia artificial. Entre ellas destacan el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, el liderazgo y la capacidad para resolver problemas en escenarios complejos.

Abusabal sostiene que estas cualidades marcarán la diferencia en el mercado laboral de los próximos años. “Las empresas seguirán necesitando personas capaces de interpretar información, tomar decisiones en contextos complejos y generar confianza. Esas capacidades serán cada vez más valiosas en un entorno impulsado por la tecnología”, explica. Asimismo, afirma que desarrollar una cultura de aprendizaje permanente permitirá a las compañías responder con mayor rapidez a los cambios del mercado.

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Formación continua para mantener la empleabilidad

Desde la perspectiva de Cibertec, la actualización profesional ha dejado de ser un complemento para convertirse en una estrategia de desarrollo de largo plazo. Jorge Cáceres, jefe de Formación Continua de la institución, sostiene que las empresas valoran cada vez más a quienes pueden adaptarse con rapidez a nuevas herramientas y procesos.

“Hace algunos años, la formación continua era vista como un complemento. Hoy forma parte de la estrategia profesional de quienes buscan mantenerse competitivos. Las empresas valoran perfiles capaces de aprender constantemente, adaptarse a nuevas tecnologías y responder con rapidez a los cambios de su sector”, afirma. Además, señala que los programas de corta duración favorecen la especialización práctica, fortalecen la capacidad de adaptación y mejoran las oportunidades de acceder a nuevos cargos o asumir mayores responsabilidades.

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La actualización de conocimientos ya no es un elemento adicional, sino un componente esencial para el desarrollo profesional a largo plazo. Foto: El CEO

Salud e IA impulsan la demanda de especialización

El crecimiento de la transformación digital también está modificando las áreas de mayor interés para quienes buscan ampliar sus conocimientos. Según Cibertec, los programas vinculados con Salud e Inteligencia Artificial concentran una demanda creciente debido a la digitalización de procesos y a las nuevas necesidades de distintos sectores económicos.

Cáceres añade que el perfil de los participantes también ha evolucionado y que la mayoría tiene entre 25 y 45 años, por lo que busca opciones compatibles con su actividad laboral. “Hoy el aprendizaje debe integrarse al ritmo de vida de las personas y generar resultados concretos en su desempeño profesional”, señala. En esa misma línea, concluye que “La formación continua seguirá evolucionando hacia experiencias cada vez más especializadas, flexibles y orientadas a resolver necesidades reales del mercado. Hoy aprender de manera permanente ya no representa una ventaja competitiva, sino una condición necesaria para crecer profesionalmente y responder a los desafíos del futuro del trabajo”.

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