Perú tiene más de mil vacantes tecnológicas sin cubrir: un nuevo programa gratuito apunta a cambiar esa cifra

Una persona participa en un curso en línea de introducción a la inteligencia artificial desde su PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amazon Web Services (AWS) y Fundación Romero lanzaron AWS Entrena Perú, un programa de cursos gratuitos en español sobre inteligencia artificial y computación en la nube con el que buscan llegar a 250 mil personas antes de 2028. La iniciativa responde a una brecha de 2,5 millones de puestos que el mercado tecnológico peruano no logra cubrir por falta de talento calificado.

La magnitud del déficit es concreta: Perú registra actualmente alrededor de 3.700 vacantes en tecnología, pero solo cuenta con 2.700 personas en condiciones de ocuparlas. Eso deja más de mil puestos sin cubrir, específicamente en áreas que requieren conocimientos de inteligencia artificial. La cifra proviene del propio mercado laboral y la confirman tanto el sector privado como el Ministerio de Trabajo, que cada año publica una encuesta de demanda ocupacional con ese diagnóstico.

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El programa está disponible desde hoy en enperu.awsentrena.com y es gratuito para cualquier peruano mayor de 18 años. Al terminar los cursos, los participantes obtienen credenciales de AWS que pueden adjuntar a su hoja de vida o compartir en redes profesionales. La plataforma está dirigida a tres perfiles: ciudadanía general, estudiantes y emprendedores o dueños de pequeñas empresas.

Un oficinista aprende sobre Inteligencia Artificial y redes neuronales en un curso online desde su PC, aprovechando su jornada laboral para la capacitación continua en nuevas tecnologías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha que nadie está cerrando

Joel Vera, gerente general de AWS para Perú, Ecuador y Bolivia, señaló que las habilidades más urgentes son dos: manejo de la nube y conocimientos en inteligencia artificial. A estas se suma una tercera dimensión que no es técnica: la capacidad de aprendizaje continuo, que el mercado exige cada vez con más fuerza a los profesionales de cualquier sector.

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Los datos respaldan esa urgencia. Según un informe de FTI Consulting, la adopción de la computación en la nube podría aportar US$16.500 millones adicionales al PBI del Perú y generar 1,4 millones de empleos entre 2023 y 2038. A eso se suma que, de acuerdo con PwC, la demanda de empleos con habilidades especializadas en IA crece 3,5 veces más rápido que el promedio del mercado desde 2016 y puede representar un aumento salarial de hasta 25%.

Un grupo de jóvenes universitarios trabaja en equipo en un aula moderna, utilizando computadoras portátiles con gráficos relacionados a la inteligencia artificial. En el fondo, pantallas muestran diagramas tecnológicos, reflejando un ambiente de aprendizaje innovador y colaborativo enfocado en el desarrollo de habilidades digitales y tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA no elimina empleos, los transforma

Rómulo Martínez, director de Campus Romero, rechazó la idea de que la inteligencia artificial desplazará masivamente el empleo. “La data nos dice que son más los puestos que se van a crear y menos los puestos que van a dejar de existir”, afirmó. El reto, precisó, está en cómo los trabajadores se preparan para acceder a esos nuevos roles.

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Vera complementó esa lectura con números: el 43,75% de las organizaciones peruanas ya utiliza inteligencia artificial, según el informe IA en LATAM 2025 elaborado por NTT DATA y MIT Technology Review. La tecnología ya está instalada en el tejido productivo del país; lo que falta es el capital humano que la opere con eficiencia.

Un grupo de estudiantes universitarios asiste a una clase sobre inteligencia artificial, donde un profesor explica conceptos clave apoyado por una presentación que muestra un robot y gráficos digitales. La integración de la tecnología y la robótica en la educación destaca la importancia de preparar a las nuevas generaciones para los desafíos del futuro digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alianza que nació en un pasillo

Martínez relató que la colaboración entre Fundación Romero y AWS surgió de una conversación informal: la pregunta de por qué no hacer algo concreto por el talento digital del país. La respuesta fue un programa que combina la experiencia de Fundación Romero en capacitación masiva —con más de 2 millones de becarios en su historial— con los contenidos técnicos y las credenciales de AWS, el estándar que usan las áreas de tecnología e innovación de las principales empresas de la región.

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La iniciativa cuenta con el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos en Perú y de la empresa tecnológica Manantial, que aportará expertos a las sesiones en vivo. Además, "Peruanas a la Nube“, el programa educativo de AWS lanzado en 2023 para impactar a 20.000 mujeres con conocimientos en computación en la nube, se integra ahora a AWS Entrena Perú, con lo que amplía su alcance y refuerza el compromiso con la reducción de la brecha digital de género.

Un joven profesional observa gráficos de análisis de datos en una pantalla de computadora, mientras a su lado aparecen los logotipos de AWS, PlayStation y Cloudflare, representando la colaboración y el impacto de grandes empresas tecnológicas en el sector digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto en las MYPES

El 99,2% de las empresas en Perú son micro y pequeñas empresas (MYPES). Para Martínez, ese dato convierte la capacitación tecnológica en una palanca directa de competitividad: “Que el dueño o el equipo con el que ya trabaja se capacite permite que la compañía, por más pequeña que sea, adopte tecnologías para mejorar su productividad, mejorar su atención al cliente, mejorar la propuesta de valor de su producto o servicio”, señaló.

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Vera coincidió en que las MYPES son el núcleo del impacto que busca el programa. “Estamos comprometidos con la educación de ese talento para que puedan tener acceso a esos puestos de trabajo y que esas MYPES hoy no solamente sean para el Perú, sino puedan ir al mundo”, afirmó. El programa contempla una ruta específica para emprendedores y pequeños negocios, centrada en herramientas de IA aplicadas al negocio.

Expertos piden integrar la IA en la educación universitaria. (Foto: Difusión)

El consejo para quienes no saben qué estudiar

Ante la pregunta de qué recomendarían a un joven peruano sin claridad sobre su futuro laboral, ambos ejecutivos coincidieron: la carrera importa menos que las habilidades transversales que se adquieran. “Más allá de la carrera que pueda seleccionar, la herramienta o el conocimiento que hoy va a llevar a que esa carrera finalmente se vaya transformando es la inteligencia artificial”, dijo Vera.

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Martínez amplió esa perspectiva con una tendencia que observa en las empresas: cada vez más compañías contratan por trayectoria de aprendizaje continuo —el llamado lifelong learning— y no por el título obtenido. “Indistinto a la carrera, hay habilidades que hoy son transversales: inteligencia artificial, computación en la nube, ciencia de datos”, afirmó. Cualquiera de esas tres áreas, sostuvo, abre puertas sin importar la especialidad elegida.