Perú

Quinto friaje pone en alerta a varias regiones: lluvias y caída de temperaturas, según el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advierte que una nueva masa de aire frío ingresará por la selva sur, generando lluvias, ráfagas de viento y un descenso marcado de las temperaturas entre el 2 y el 4 de julio

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Friaje en la selva. (Foto: Senamhi)
Friaje en la selva. (Foto: Senamhi)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció la llegada del quinto friaje del año, un fenómeno que afectará el clima en varias regiones de la selva peruana a partir del jueves 2 de julio.

Según el organismo, una masa de aire frío ingresará por la región de Madre de Dios, trayendo consigo lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h. La cobertura nubosa persistirá durante el día, modificando el ambiente en la selva sur y otras zonas bajo alerta.

De acuerdo con el Senamhi, durante este periodo se esperan temperaturas nocturnas cercanas a los 17 °C y valores diurnos que fluctuarán entre los 20 °C y 28 °C. La entidad confirmó que el fenómeno persistirá hasta el sábado 4 de julio.

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“Esta masa de aire frío ingresará por la selva sur durante la noche del 2 de julio y se desplazará por la región de Madre de Dios”, explicó un portavoz del organismo. La institución recomendó a la población seguir las actualizaciones a través de sus canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas.

En paralelo, el Senamhi emitió una alerta naranja para las regiones de Cusco, Huánuco, Madre de Dios, Puno y Ucayali, donde se prevé un incremento de la velocidad del viento y la posibilidad de chubascos localizados.

“No se descarta la ocurrencia de chubascos localizados”, advirtió el organismo en su comunicado, e hizo un llamado a las autoridades para reforzar las medidas preventivas, especialmente en zonas de mayor altitud.

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El Senamhi pronosticó el descenso de la temperatura diurna en la selva del Perú.
El Senamhi pronosticó el descenso de la temperatura diurna en la selva del Perú. (Andina)

Impacto en la salud y la actividad local

Las zonas altoandinas, como Puno, experimentaron recientemente descensos nocturnos de temperatura, sobre todo por encima de los 4.000 metros, con registros que oscilaron entre 0 °C y -15 °C.

Sixto Flores Sancho, jefe del Senamhi en Puno, solicitó reforzar la prevención y subrayó el riesgo para la población vulnerable. Las ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h incrementaron la sensación de frío, afectando la vida cotidiana y la salud pública.

“El fenómeno impactó principalmente en zonas altoandinas, donde las temperaturas oscilaron entre 0 °C y -15 °C”, detalló el representante del Senamhi para la agencia Andina.

El Senamhi recomendó abrigar a niños y adultos mayores, evitar la exposición prolongada al frío y asegurar techos y estructuras ante las lluvias y vientos.

La vigilancia meteorológica permanecerá activa mientras dure el evento, con énfasis en la colaboración ciudadana para reducir riesgos sanitarios y económicos.

Los friajes no son ajenos a la Amazonía peruana. En 2025 se reportó un récord de 26 episodios, marcando una tendencia de aumento en la frecuencia de estos eventos. Cerca de 1,3 millones de personas residen en áreas vulnerables a estos cambios térmicos. El incremento se atribuye al Anticiclón del Pacífico Sur, que permite el ingreso de aire frío de origen antártico hasta la región amazónica.

La labor del Senamhi resulta clave para monitorear fenómenos como lluvias intensas, heladas y friajes, y emitir alertas oportunas. Con una red de estaciones y sistemas de observación, la entidad recopila datos fundamentales para prevenir riesgos y orientar a la población durante eventos meteorológicos extremos.

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