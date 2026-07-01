La UE visita la región de Lambayeque, en el norte de Perú, para fortalecer la cooperación

Lima, 1 jul (EFE).- Una delegación de la Unión Europea (UE) visitó la región de Lambayeque, en el norte de Perú, con el objetivo de fortalecer el diálogo con las autoridades regionales y locales, conocer las prioridades de desarrollo del territorio e identificar nuevas oportunidades de cooperación e inversión sostenible.

La UE informó en un comunicado que la delegación fue liderada por el embajador europeo en el país, Jonathan Hatwell, y estuvo integrada por embajadores de Alemania, Bélgica, Finlandia, Grecia, Hungría, Rumanía y Polonia.

Durante la visita, se reunió con el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, y la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas; así como con representantes del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y otros actores vinculados al desarrollo económico y social de la región.

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La intención fue "intercambiar experiencias y analizar oportunidades en infraestructura estratégica, agroindustria, movilidad urbana, energías renovables, inclusión financiera y desarrollo territorial", detalló la UE.

"En Lambayeque, la estrategia Global Gateway está contribuyendo a impulsar proyectos para mejorar la calidad del transporte y fortalecer la competitividad. Asimismo, cuenta con un gran potencial para convertirse en un referente de energías renovables en el país", sostuvo Hatwell.

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Durante las reuniones, la delegación conoció el potencial económico de Lambayeque y los proyectos estratégicos para su desarrollo, así como las oportunidades que ofrece la región para atraer inversiones sostenibles.

La UE recordó que este año suscribió un acuerdo con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) para contribuir al crecimiento económico sostenible de Perú y acelerar el cierre de brechas de infraestructura, mediante el fortalecimiento de la preparación y promoción de proyectos estratégicos para el país.

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Además, agregó que, mediante la estrategia Global Gateway, que impulsa inversiones sostenibles y alianzas de largo plazo entre Europa y Perú, apoya el desarrollo del plan de movilidad urbana sostenible de Chiclayo, la capital regional, e impulsa la inclusión financiera y el fortalecimiento de pequeños productores y emprendedores.

Los integrantes de la misión también visitaron el Santuario Histórico Bosque de Pómac y recorrieron el Museo Arqueológico Nacional Brüning y el Museo Tumbas Reales de Sipán, así como la Catedral de Chiclayo, donde el papa León XIV desarrolló gran parte de su misión pastoral y fue obispo desde 2013, hasta antes de partir hacia Roma. EFE

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