Perú

Mundial 2026 impulsa venta de 140 mil televisores en Perú: facturación asciende a S/ 126 millones

La Cámara de Comercio de Lima prevé una cuantiosa facturación por la campaña asociada al torneo en Norteamérica, pese a que el equipo nacional no participa en esta edición

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El interés por seguir los partidos y disfrutar de una experiencia más inmersiva viene impulsando la demanda, incluso pese a que la selección peruana no logró clasificar al Mundial 2026.
El interés por seguir los partidos y disfrutar de una experiencia más inmersiva viene impulsando la demanda, incluso pese a que la selección peruana no logró clasificar al Mundial 2026. Foto: 1001 TV

La celebración del Mundial FIFA 2026 en Norteamérica está impulsando una fuerte dinámica en el mercado peruano de electrodomésticos y tecnología. Según datos proporcionados por Jorge Hiraoka, presidente del Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la coyuntura mundialista permitirá alcanzar la venta de aproximadamente 140 000 televisores y generará una facturación estimada de S/126 millones en el país. Este fenómeno comercial, potenciado por el interés local en la máxima cita futbolística, se produce a pesar de la ausencia de la selección peruana en esta edición del torneo.

Durante las últimas semanas, el sector ha experimentado un crecimiento del 30 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con información recogida por Infobae. La campaña por el Día del Padre, sumada al atractivo del evento deportivo, ha contribuido a que la demanda de televisores, tablets y celulares supere las expectativas previas de los comerciantes.

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Cuatro hombres vistos de espaldas, sentados en un sofá, mirando una pantalla de televisión grande que muestra un partido de fútbol de la Copa Mundial 2026.
Cuatro hombres celebran emocionados mientras ven un partido de la Copa Mundial FIFA 2026 en una pantalla grande, con el logo de Profeco visible en la esquina superior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencia hacia televisores de mayor tamaño

Las preferencias de los consumidores peruanos han cambiado de manera notable en esta campaña. Según explicó Jorge Hiraoka, la mayoría de los compradores opta por televisores de 55 y 65 pulgadas, aunque también se ha registrado un incremento en la demanda de modelos de hasta 100 pulgadas. El ejecutivo indicó que “el consumidor tiene hoy una preferencia por paneles LED y QLED, que ofrecen colores vibrantes y un gran brillo a un precio accesible”. Además, resaltó que estos equipos incluyen tecnología de inteligencia artificial y que la relación entre calidad y precio resulta especialmente atractiva.

De acuerdo con el reporte de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el ticket promedio de compra ha aumentado respecto a campañas anteriores. Este comportamiento responde a la adquisición de dispositivos con mayores prestaciones y al acceso a promociones, descuentos, sorteos y facilidades de financiamiento, lo que ha motivado a los consumidores a elegir productos de mayor valor tecnológico.

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persona frente a un televisor viendo un partido de fútbol
La venta de televisores se ve impulsada en los años 'mundialistas' y este 2026 los análisis esperan que regrese una tendencia favorecedora. - Crédito Hiraoka

Familias y nuevos hogares marcan el ritmo de las ventas

Jorge Hiraoka señaló que las familias peruanas han sido el principal motor de la demanda durante el Mundial, especialmente aquellas que buscan reemplazar los televisores adquiridos durante el Mundial de Rusia 2018. Esta tendencia se ha visto reforzada por la intención de mejorar la experiencia de entretenimiento en el hogar.

Los nuevos hogares, impulsados por la expansión de la oferta inmobiliaria, también han tenido un peso relevante en el crecimiento de la demanda. Los recientes propietarios deciden equipar sus viviendas con tecnología y electrodomésticos modernos, apostando por una mayor calidad y por dispositivos que permitan disfrutar los partidos con una mejor experiencia visual.

Mano sostiene control remoto frente a televisor con agenda de Copa Mundial 2026. Sala decorada con afiches, trofeo, cojines y banderas de países
La imagen muestra un televisor con la agenda del domingo 21 de junio de la Copa Mundial 2026, incluyendo partidos de los grupos G y H, en una sala con decoración alusiva al evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la industria y perspectivas

El efecto del Mundial FIFA 2026 se extiende más allá de las ventas de televisores. Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la campaña ha dinamizado la comercialización de celulares, tablets y otros dispositivos vinculados al entretenimiento digital. El impacto comercial de este evento se proyecta hasta el 15 de julio, fecha en la que concluye el torneo.

La demanda por equipos de mayor tamaño y prestaciones tecnológicas ha elevado el ticket promedio y la facturación del sector, validando el pronóstico de un crecimiento de entre 30 % y 40 % frente al mismo periodo del año anterior. Esta tendencia confirma el peso del fútbol y los eventos deportivos globales como motores de la economía tecnológica en Perú.

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