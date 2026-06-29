Magaly Medina preocupa a sus seguidores tras ser captada sostenida por Alfredo Zambrano en Chota: “Le chocó la altura”

Video de Magaly Medina en Chota preocupa a sus seguidores: Alfredo Zambrano estuvo a su lado en todo momento. Captura: TikTok.

La presencia de Magaly Medina en Chota, Cajamarca, no pasó desapercibida. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ decidió hacer una pausa en su intensa agenda televisiva para disfrutar de la tradicional Feria San Juan Bautista, uno de los eventos más importantes del calendario festivo cajamarquino. Sin embargo, su visita terminó convirtiéndose en noticia luego de que comenzaran a circular imágenes que despertaron preocupación entre sus seguidores.

La periodista asistió a la Plaza de Toros de Chota para presenciar la esperada presentación del torero peruano Andrés Roca Rey, considerado una de las máximas figuras de la tauromaquia mundial. Como suele ocurrir con cada una de sus apariciones públicas, su presencia no pasó inadvertida y rápidamente fue reconocida por decenas de asistentes.

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Fue precisamente uno de ellos quien decidió grabarla mientras caminaba junto a su esposo, Alfredo Zambrano, compartiendo posteriormente el video en redes sociales.

En las imágenes se aprecia a la conductora desplazándose entre la multitud mientras, aparentemente, el notario la sostiene del brazo. Ese detalle fue suficiente para generar una ola de comentarios entre los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse qué había sucedido con la periodista.

Hasta el momento, Magaly Medina no ha explicado el motivo por el cual aparece apoyándose en su esposo, por lo que no existe información oficial que confirme que haya sufrido algún problema de salud o algún otro inconveniente durante el evento.

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Heydi Amado defiende el estado de salud de Melcochita y lanza fuerte comentario contra Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

Las imágenes de Magaly Medina generan especulaciones en redes sociales

Apenas el video empezó a viralizarse, cientos de usuarios compartieron distintas teorías sobre lo ocurrido. Algunos señalaron que la periodista parecía caminar con dificultad y que Alfredo Zambrano intentaba ayudarla mientras abandonaban el recinto taurino. Otros, en cambio, consideraron que únicamente se trataba de un gesto de apoyo propio de una caminata entre una gran cantidad de personas.

“Qué le pasó”, “Alfredo está que la sujeta”, “No soportó la altura”, “Qué Dios te bendiga Magaly”, “Le chocó la altura”, “Pobre Magaly”, “la edad”, “Qué raro, ella es muy fuerte, debe ser todo lo que está pasando”, “No puede ser”, “Ojalá se encuentre mejor. Ella es muy fuerte”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

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Lo cierto es que las imágenes, por sí solas, no permiten determinar qué ocurrió realmente. La secuencia apenas dura unos segundos, pero bastó para despertar la curiosidad de los seguidores de la figura de ATV, quienes permanecen atentos a cualquier explicación que pueda brindar en los próximos días.

Por ahora, la única certeza es que Magaly Medina asistió acompañada de su esposo a la tradicional jornada taurina y que el video difundido generó una fuerte repercusión en redes sociales. Como suele suceder con cada aparición pública de la periodista, las imágenes rápidamente comenzaron a replicarse en diferentes cuentas de entretenimiento, alimentando la conversación digital.

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Magaly Medina protagoniza momento que genera preocupación durante evento taurino en Chota. Captura: Tiktok.

Magaly Medina disfrutó de la Feria San Juan Bautista y de la presentación de Andrés Roca Rey

El viaje de Magaly Medina a Cajamarca tuvo como principal objetivo disfrutar de la Feria San Juan Bautista, celebración que reúne cada año a miles de visitantes de distintas regiones del país.

La conductora es una reconocida aficionada a la tauromaquia y por ello decidió asistir a la presentación del torero peruano Andrés Roca Rey, uno de los principales atractivos de la programación.

Durante gran parte de la jornada compartió con otros asistentes y recorrió las instalaciones de la Plaza de Toros, donde fue saludada por varias personas que aprovecharon la ocasión para fotografiarse con ella.

Sin embargo, el ambiente festivo terminó pasando a un segundo plano cuando comenzaron a circular las imágenes donde aparece caminando aparentemente sostenida por Alfredo Zambrano.

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Magaly Medina protagoniza momento que genera preocupación durante evento taurino en Chota. Captura: Tiktok.

Magaly Medina sufrió un incómodo percance al salir de la Plaza de Toros

La preocupación generada por el video no fue el único episodio que marcó la visita de Magaly Medina a Chota. Al finalizar el evento taurino, la periodista vivió un incómodo momento mientras abandonaba la Plaza de Toros.

En medio de la gran cantidad de personas que se retiraban del recinto, alguien terminó derramando cerveza sobre la blusa blanca que llevaba puesta. El incidente quedó registrado en imágenes y fue la propia conductora quien expresó inmediatamente su molestia.

"Ay, me vaciaron algo, alguien me vació cerveza“, manifestó visiblemente incómoda mientras observaba cómo había quedado su ropa. Su reacción fue difundida rápidamente en redes sociales y volvió a colocarla en el centro de la conversación.

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Magaly Medina protagoniza momento que genera preocupación durante evento taurino en Chota. Captura: Tiktok.

Una versión distinta sobre el incidente con la cerveza

Poco después de que comenzaran a viralizarse las imágenes del percance, surgió una versión distinta sobre lo sucedido. Según informó una ‘ratuja’ al portal Instarándula, nadie habría arrojado cerveza directamente contra Magaly Medina.

De acuerdo con ese testimonio, dos personas habrían iniciado una discusión en medio de la multitud y, durante el altercado, parte de la bebida terminó alcanzando accidentalmente a la conductora.

Esta versión difiere de la impresión inicial que tuvo la periodista, quien creyó que alguien le había vaciado cerveza de manera intencional. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento adicional de Magaly Medina aclarando ese episodio ni tampoco se ha confirmado oficialmente cuál fue el origen del incidente.

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Magaly Medina protagoniza momento que genera preocupación durante evento taurino en Chota. Captura: Tiktok.