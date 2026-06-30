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Eros Arce y Steven Valerio dieron al Perú dos medallas de oro en las Olimpiadas Matemáticas Copernicus en Singapur

Los estudiantes destacaron entre delegaciones de distintos países y consolidaron una trayectoria marcada por el esfuerzo académico y el respaldo recibido para representar al país

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Dos estudiantes peruanos obtuvieron medallas de oro en la Ronda Global de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus realizada en Singapur. Composición: Infobae
Dos estudiantes peruanos obtuvieron medallas de oro en la Ronda Global de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus realizada en Singapur. Composición: Infobae

Durante la Ronda Global de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus, realizada en Singapur, estudiantes peruanos obtuvieron importantes resultados en distintas categorías de esta competencia internacional. Entre ellos destacaron Eros Valentino Arce Quispe, de Tacna, y Sean Steven Valerio Apolinario, del Callao, quienes consiguieron medallas de oro tras representar al país.

La participación de ambos escolares reflejó el trabajo académico que desarrollaron durante los últimos años, además del respaldo recibido para concretar su asistencia a la competencia. En el caso de algunos integrantes de la delegación peruana, el financiamiento del viaje representó uno de los principales desafíos antes del certamen.

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Eros Arce obtuvo una medalla de oro en la Ronda Global de Copernicus

Eros Arce obtuvo una medalla de oro en la Ronda Global de Copernicus. Muncipalidad de Tacna
Eros Arce obtuvo una medalla de oro en la Ronda Global de Copernicus. Muncipalidad de Tacna

Eros Valentino Arce Quispe, estudiante de 14 años de la Institución Educativa Don José de San Martín, en Tacna, consiguió la medalla de oro en la Categoría III durante la Ronda Global de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus, realizada en Singapur entre el 22 y el 27 de junio de 2026.

Semanas antes de la competencia, la participación del adolescente permanecía en duda debido a las limitaciones económicas para cubrir los costos del viaje. Por ese motivo, su familia inició una campaña de apoyo dirigida a la ciudadanía y a las autoridades.

En una entrevista difundida antes de la competencia, su padre solicitó respaldo para que el estudiante pudiera representar al Perú. ““Estamos solicitando a la población tacneña y a todo el pueblo del Perú su apoyo para participar en la Olimpiada Mundial de Matemáticas. De esta forma podremos traer una medalla para el país. Agradecemos su apoyo.”, expresó.

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Finalmente, el viaje pudo concretarse gracias al apoyo de ciudadanos, empresarios y autoridades. Entre las iniciativas impulsadas para recaudar fondos figuró una pollada solidaria organizada por la Municipalidad Provincial de Tacna.

Una trayectoria construida en competencias académicas

Antes de participar en la Ronda Global de Copernicus, Eros Arce ya registraba una amplia experiencia en concursos de matemáticas. Según la información difundida por su familia, durante cuatro años obtuvo cerca de 170 medallas nacionales e internacionales.

Durante la campaña para reunir fondos, su padre destacó el esfuerzo constante que permitió alcanzar esos resultados. El estudiante también manifestó sentirse orgulloso de representar a Tacna y señaló que sus logros responden a la disciplina, los valores y el deseo de superación.

Previo al desarrollo de la competencia, los organizadores informaron un cambio de sede para la Ronda Global. El evento inicialmente estaba previsto en Dubái; sin embargo, debido a acontecimientos regionales, pasó a realizarse en Singapur sin modificar las fechas programadas.

Steven Valerio también consiguió una medalla de oro para el Perú

¡Lo logró! Steven Valerio, un brillante estudiante de la Escuela de Talentos del Callao, hizo historia al ganar la medalla de oro en el prestigioso concurso internacional de matemáticas Copernicus celebrado en Singapur. ¡Un verdadero orgullo para el Perú! CAFED_Callao

Otro de los representantes peruanos que destacó en la competencia fue Sean Steven Valerio Apolinario, estudiante de 16 años de la Escuela de Talentos del Callao. El escolar obtuvo la medalla de oro en su categoría durante la Ronda Global de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus.

De acuerdo con una nota oficial del Gobierno Regional del Callao, Steven integró la delegación peruana después de clasificar por su rendimiento académico. Además, recibió apoyo del Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED Callao), entidad que contribuyó con su preparación y participación en Singapur.

La misma información oficial señala que el estudiante ya contaba con reconocimientos obtenidos en concursos académicos nacionales antes de competir en la etapa internacional de Copernicus.

Varios escolares peruanos participaron en la competencia internacional

Sean Steven Valerio Apolinario, de la Escuela de Talentos del Callao, también consiguió una medalla de oro en su categoría. Captura de video
Sean Steven Valerio Apolinario, de la Escuela de Talentos del Callao, también consiguió una medalla de oro en su categoría. Captura de video

La participación peruana en la Ronda Global de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus no se limitó a un solo estudiante. Eros Arce y Steven Valerio formaron parte de la delegación nacional y ambos consiguieron medallas de oro en sus respectivas categorías.

Los resultados también reflejaron las distintas formas de apoyo que permitieron la presencia de escolares peruanos en Singapur. Mientras Eros Arce logró viajar gracias al respaldo de ciudadanos, empresarios y autoridades de Tacna, Steven Valerio recibió apoyo institucional desde el Gobierno Regional del Callao mediante CAFED.

La actuación de ambos estudiantes se sumó a la participación de otros representantes peruanos que asistieron a la Ronda Global de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus, una competencia internacional que reunió a delegaciones de diversos países.

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