Migraciones rompió récord en junio por emisión de pasaportes sin cita previa

Pasaporte peruano, trámite sin cita desde el 1 de junio en oficinas de Migraciones | Andina

El mes de junio marcó un nuevo hito para la Superintendencia Nacional de Migraciones, que gestionó 88 793 pasaportes electrónicos en el primer mes de la atención sin cita virtual previa.

La magnitud del incremento refleja una transformación en el acceso al pasaporte electrónico, documento clave para los viajes internacionales desde Perú. Según informó la propia Migraciones, la medida responde al objetivo de simplificar el proceso y reducir barreras para los ciudadanos.

La sede de Surco (Jockey Plaza) lideró la emisión, con 14.328 pasaportes, mientras que la central de Breña alcanzó 13.820. Estos números consolidan a ambas como las oficinas con mayor capacidad de atención en el país, según detalló la institución.

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El superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, explicó que esta decisión busca acercar el Estado a los ciudadanos.

“Tomamos la decisión de eliminar la cita virtual previa porque escuchamos a la ciudadanía. Hoy los resultados demuestran que fue una medida acertada. En solo un mes, cerca de 89 mil personas obtuvieron su pasaporte de manera más rápida y sencilla, sin tener que esperar la disponibilidad de una cita”, afirmó en declaraciones recogidas por la Agencia Andina.

Una persona en un aeropuerto sostiene un pasaporte peruano y un pasaje aéreo mientras se apoya en una maleta de viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más demanda, menos trámites y miles de pasaportes sin recoger

La implementación de la modalidad presencial también apunta a erradicar el accionar de tramitadores ilegales. “Ya no va habrá más trámites de citas, por lo tanto ellos (los tramitadores) ya no van a poder ni abusar del ciudadano ni aprovecharse de sus necesidades”, sostuvo Alvarado Gómez.

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La entidad identificó a por lo menos 30 empresas y personas que ofrecían turnos irregulares, en especial en oficinas de alta demanda como Breña.

El sistema, vigente desde el 1 de junio, permite que los usuarios asistan directamente a las oficinas, tomen un ticket y aguarden la atención por orden de llegada, respetando la preferencia legal para adultos mayores, gestantes y personas con menores a cargo.

Según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, más de 68.000 personas fueron atendidas bajo esta modalidad en solo tres semanas.

No todo el proceso termina con la expedición del documento. Actualmente 3.244 pasaportes electrónicos permanecen pendientes de recojo en diversas agencias, advierte la entidad. Destacan Surco (Jockey Plaza) con 918 y Breña con 673 documentos sin retirar.

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De acuerdo con la normativa vigente, los ciudadanos tienen 60 días para recoger su pasaporte tras la toma de datos biométricos. Vencido ese plazo, el documento queda anulado y es destruido, obligando al usuario a realizar el trámite y el pago desde cero.

“El plazo de 60 días constituye causal de caducidad, vencido el cual el Pasaporte Electrónico Ordinario automáticamente será anulado en el sistema, para su posterior destrucción de acuerdo al procedimiento establecido con dicho propósito”, recordó Migraciones.

Requisitos y cifras en alza

Para solicitar el pasaporte electrónico, es imprescindible presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado, así como el comprobante de pago de S/ 120.90. El abono puede realizarse presencialmente en agencias, mediante billetera digital Yape, POS o a través de la plataforma Págalo.pe del Banco de la Nación (código 01810).

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En lo que va de 2026, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha emitido 323.321 pasaportes electrónicos, lo que representa un incremento superior al 3% respecto al año anterior. Atribuyen este crecimiento a la mayor demanda por viajes internacionales y la optimización de los servicios.