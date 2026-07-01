Entretenimiento movería hasta S/ 450 por persona durante la campaña de Fiestas Patrias

La campaña de Fiestas Patrias se perfila como un periodo favorable para la industria del entretenimiento, impulsada por la mayor disposición de las familias a destinar parte de su presupuesto a actividades recreativas. En ese escenario, el Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima proyecta que las ventas del rubro crecerán hasta 7% respecto al año anterior.
El buen desempeño esperado responde a la coincidencia de los feriados largos, las vacaciones escolares y el pago de las gratificaciones, factores que suelen incentivar el consumo. A ello se suma una programación variada de espectáculos, que incluye alternativas para públicos de distintas edades y preferencias.
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Amplia oferta impulsará la demanda
La presidenta del Sector ARENA, Doris Espinoza, sostuvo que las perspectivas positivas están respaldadas por la diversidad de eventos previstos para la temporada. “Estas expectativas se sustentan en la amplia oferta de espectáculos programados para la temporada y al dinamismo que generan los feriados largos, las vacaciones escolares y el pago de gratificaciones”, manifestó.
Entre las actividades con mayor expectativa figuran los espectáculos dirigidos al público familiar y los eventos masivos. La programación contempla circos como La Tarumba, el Circo de Rusia, el Circo de la Chola Chabuca, el Circo de Ucrania y el Circo de Kiko, además de propuestas musicales como el Festival Vibra Perú, Salsa Lima Festival y presentaciones de Los Caribeños. También se desarrollarán producciones teatrales como Corazón de Loba y Mamma Mia.
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Asimismo, Espinoza explicó que las familias concentrarán buena parte de su gasto en experiencias compartidas durante los días festivos. “El comportamiento del consumidor estará marcado por la búsqueda de experiencias compartidas, donde las familias priorizarán actividades para disfrutar del tiempo libre durante estas fiestas. En tanto, los eventos nocturnos mantendrán una participación positiva, aunque más concentrada en el público juvenil”, detalló.
(Vídeo: Andina)
Gasto dependerá del tipo de actividad
El desembolso destinado al entretenimiento variará según el evento elegido y la cantidad de personas que participen. De acuerdo con las estimaciones del gremio, el gasto promedio podría alcanzar S/ 450 por persona, mientras que para un grupo familiar ascendería a S/ 1.500, dependiendo del número de integrantes y del tipo de experiencia seleccionada.
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La representante del sector precisó que estos montos corresponden a una referencia basada en patrones de consumo observados para este tipo de campañas, por lo que el presupuesto final estará condicionado por las preferencias de cada familia y la oferta disponible durante las celebraciones.
Regiones amplían su participación
Aunque Lima continúa concentrando la mayor parte de la actividad de espectáculos, otras ciudades vienen consolidando su presencia dentro del mercado. Arequipa se ubica como la segunda plaza con mayor dinamismo, seguida por Trujillo, Tacna, Cusco y Huancayo.
Según el gremio, este crecimiento abre oportunidades para ampliar la oferta cultural y de entretenimiento fuera de la capital. No obstante, todavía existen limitaciones vinculadas a la infraestructura disponible, la logística y los mayores costos que implica trasladar producciones de gran escala hacia distintas regiones del país.
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Costos e inseguridad siguen siendo desafíos
El incremento de los costos de producción continúa siendo uno de los principales retos para las empresas del sector. Factores como el alquiler de espacios, el transporte, el combustible, el montaje, los equipos técnicos, la iluminación y la contratación de artistas han elevado el presupuesto necesario para organizar espectáculos.
A este escenario se suma la inseguridad ciudadana, que ha llevado a reforzar las medidas de protección mediante controles de acceso, contratación de seguridad privada, sistemas de videovigilancia y coordinación con las autoridades. “Si bien esta situación no ha generado una caída generalizada en la asistencia a eventos, sí ha modificado los hábitos del consumidor, que ahora evalúa más aspectos como ubicación, horarios, accesos, estacionamientos y alternativas de transporte”, subrayó.
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Pese a estas dificultades, el Sector ARENA considera que el incremento previsto en la demanda durante Fiestas Patrias permitirá compensar parte de las mayores presiones operativas y sostener un panorama favorable para la industria del entretenimiento.
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