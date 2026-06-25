Rechazo por ley que crea el Colegio de Artistas: “Solicitamos a los congresistas que recapaciten”

Rechazo a la creación del Colegio de Artistas por ley del Congreso

La creación del Colegio de Artistas del Perú por medio de una ley del Congreso, ha motivado el pronunciamiento en contra de múltiples representantes del gremio. Para la presidenta de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes, Yani Monago Malpartida, la norma presenta ambiguedades, pues aunque se ofrece una colegiatura a egresados, se ha recortado en 60 % el presupuesto a las universidades de arte en el Perú.

En declaraciones a Exitosa, Monago cuestionó la contradicción que existe en el Congreso sobre la finalidad de la norma, pues aunque s pide un estándar de calidad para el licenciamiento de las universidades de arte y se crea un colegio profesional, se ha limitado en gran parte el presupuesto de estas instituciones. “De lo que teníamos un presupuesto del 100 % nos quitaron el 60 %. ¿Se puede hablar de calidad con esta nueva normativa?”, afirmó.

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La funcionaria precisó que el ajuste afecta a cuatro universidades de Lima dedicadas al arte y alertó que la falta de recursos compromete condiciones básicas para obtener el licenciamiento. Para ilustrarlo, dio un ejemplo del recorte: “Si a mí me daban 14 mil, ahora me quitaron 8 mil y me quedé con 6 mil”.

Monago cuestionó que la lógica de acreditación excluya a creadores sin título y advirtió que el recorte presupuestal para 2026 compromete el licenciamiento previsto para 2027 y 2028.

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Colegio de artistas favorece a egresados, pero sesga al creador sin título

Monago explicó que, vista desde el ángulo universitario, la norma podría entenderse como un mecanismo para resguardar la calidad de los profesionales mediante una formación formal que permita acceder a la colegiatura. Pero marcó un límite: el campo artístico no se agota en el título ni en la certificación académica.

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“Desde la salida de la norma, puede ser al futuro egresado que le da esa posibilidad de colegiarse, pero sesga a ese verdadero creador del arte y la cultura”, dijo. En su lectura, la ley beneficia a quien transita por el sistema universitario, pero deja en una zona incierta a quienes han sostenido la producción cultural desde la práctica, la tradición y la herencia por generaciones.

La presidenta de Bellas Artes sostuvo que ese es un problema grave pues “el arte tiene una magnitud de sapiencia, de conocimiento, de desarrollo y de cultura que nos ha generado en el tiempo, que no tuvo necesidad de un título. En la actualidad nos generan una norma como excluyendo a los que sí nos han generado arte”, señaló.

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Susana Baca and Ricardo Pereira pose on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill

Monago citó nombres como el de la cantante Susana Baca, quien no cuenta con un título profesional como artista, y el de Mimy Succar, ambas ganadoras de premios Grammy que no pasaron por las aulas de una universidad para ser artistas reconocidas a nivel internacional.

“Creo que deben de permitirse analizar un poco más el desarrollo de la cultura, no solo desde el arte (...) En todas las culturas hay un conocimiento de base que nos han permitido a los profesionales levantar esa data. Entonces, ¿por qué no reconocer a esos cultores del arte? Creo que hay una preocupación fundamental.... Solicitar a los congresistas un poquito más que recapaciten, porque nuestro país tiene mucha diversidad y no podemos sesgar”, afirmó al medio radial

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El recorte presupuestal pone en duda el licenciamiento de las universidades de arte

Según dijo en Exitosa, las universidades de arte ya enfrentan una poda presupuestal para 2026, con proyección sobre 2027 y 2028, justo cuando deben avanzar hacia estándares exigidos para su licenciamiento.

“Las universidades de arte no van a poder generar licenciamiento por necesidad económica, las condiciones básicas de calidad no se podrían dar”, afirmó.

La presidenta Dina Boluarte hizo oficial la creación de dos nuevas universidades nacionales. Estas se formarán a partir de las Escuelas Nacionales Superiores ya existentes. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/ANDINA)

Monago remarcó que el problema no sería individual ni aislado. “Somos cuatro universidades las que nos hemos podido enterar de nuestra condición. Somos cuatro las afectadas, las de Lima”, sostuvo, y añadió que es probable que haya impactos similares en otras instituciones del país.

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“Solicitamos al Ministerio de Educación y al MEF solamente facilitar a las universidades de arte el presupuesto que se tuvo, sin ni siquiera pedir el agregado de lo prospectivo que se podía pedir a más, porque se requiere licenciamiento”, declaró.