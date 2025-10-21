Aldo Miyashiro reapareció en su programa ‘Habla Chino’ tras salir del aire por 3 días: “Buenas noches, soy la doctora Polo”

El conductor Aldo Miyashiro volvió a la pantalla de Willax TV con su programa nocturno 'Habla Chino’, luego de una pausa de tres días que generó todo tipo de especulaciones. Su regreso, este lunes 20 de octubre, no pasó desapercibido: el actor inició el espacio con una frase cargada de humor y doble sentido.

“Buenas noches, soy la doctora Polo y esto es Caso Cerrado. Caso cerrado... Comenzamos hoy con Habla Chino”, dijo entre risas.

El comentario fue interpretado como una indirecta al canal, ya que durante su ausencia el espacio fue reemplazado por el programa Caso Cerrado, conducido por la doctora Ana María Polo.

El regreso esperado y con humor de Aldo Miyashiro

Durante la emisión, Miyashiro bromeó sobre su voz ronca al iniciar el programa. “Disculpen la afonía que tengo hoy día, pero... ¿Qué pasó? Acabo de gritar un gol. Disculpen, disculpen, nomás por la afonía. ¡No! Nada más. Un poquito. Nada más...”, expresó entre risas.

El actor y guionista continuó con normalidad el desarrollo del espacio y presentó a su invitada de la noche, la actriz Leslie Stewart, a quien describió como “una de las más bravas de la televisión”.

“Hoy día tenemos una invitada, una de las más bravas. Brava de bravas. Y sin filtro. Actriz, modelo. Es bien achorada. Rubia, guapísima. Bellísima. Veamos quién es. Adelante”, anunció con su característico estilo.

¿Por qué ‘Habla Chino’ no apareció por Willax?

El regreso de 'Habla Chino’ se produjo después de que el programa no fuera emitido los días miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de octubre. Durante esos días, el público del programa expresó su sorpresa en redes sociales ante la ausencia repentina del espacio conducido por Miyashiro.

La razón detrás de la pausa temporal fue aclarada por el propio conductor durante una extensa conversación con el periodista Suriel Chacón, a través de un video en vivo en TikTok.

En la entrevista, Aldo Miyashiro explicó que su participación en la marcha de la Generación X, realizada el pasado 15 de octubre, habría generado cierto malestar dentro del canal.

“Yo voy a la marcha. Declaro como para cinco o seis medios televisivos, streaming y diarios también. Entonces, hablé con todos y cuando en la noche, las cosas se comenzaron a calentar un poco más de la cuenta, hubo un malestar en el canal. Yo no entendía muy bien a qué nivel de malestar iba a llegar todo eso”, relató.

El conductor detalló que fue informado de la incomodidad por parte de su equipo de producción, quienes le comunicaron que existía un ambiente tenso en Willax tras su aparición en la movilización.

Miyashiro: “Llegamos a un acuerdo para no salir al aire”

Ante la situación, Miyashiro y la gerencia del canal optaron por suspender temporalmente las emisiones de ‘Habla Chino’. Si genera tanto malestar, se llegó a un acuerdo para no salir al aire.

Entonces, al día siguiente tuve una reunión con el gerente general de Willax. Me junté con él y le dije: ‘A ver, conversemos sobre este tema. Si en una de mis declaraciones he faltado al contrato o he insultado a alguien, tú me avisas y no hay problema’”, recordó.

Según el actor y conductor, su objetivo siempre fue mantener una relación respetuosa con el canal y no entrar en conflicto con la línea editorial.

Durante su conversación con Suriel Chacón, Aldo Miyashiro relató que la reunión con el gerente general fue franca y cordial. En ese encuentro, planteó tres posibles escenarios respecto al futuro del programa.

El primero, que el canal decidiera prescindir de él: “Le dije: ‘Si crees que ir a una marcha es una falta grave, me das la mano y yo te agradezco por la oportunidad. Me he divertido muchísimo en el programa y me voy tranquilo’”, contó.

El segundo escenario, que Habla Chino continuara sin él: “Como has invertido en mi programa, mi escenografía es bonita, con paneles grandes y mi nombre... Yo te pido que mi equipo de trabajo se quede. Solo cambian al conductor y continúan con el formato’”.

Finalmente, un tercer escenario fue que Willax decidiera mantener el espacio con él al frente: “Si tú quieres que yo continúe, tú me avisas. Pero lo que debe primar es la tranquilidad”, agregó.

“Yo tengo cuarenta trabajos más”

En tono sereno, Miyashiro también afirmó que su estabilidad profesional no depende exclusivamente de Habla Chino, ya que se mantiene activo en distintas áreas artísticas y de producción.

“La gente disfruta cuando a veces una figura de televisión sale y te dice: ‘Te sacaron de la tele’. Pero yo tengo cuarenta trabajos más, no hay problema”, señaló.

El conductor insistió en que su intención no fue generar polémica ni enfrentamientos, sino expresar libremente su opinión como ciudadano.

El directorio de Willax definió su continuidad

Según explicó, el acuerdo inicial fue esperar el resultado de una reunión de directorio que definiría la continuidad del programa.

“Me dijeron: ‘Vamos a tener una reunión el lunes y ahí veremos si continúas o no’. Entonces dijimos que no salgamos miércoles, jueves y viernes, y que esperemos la decisión final”, relató Miyashiro.

El resultado fue favorable: el programa volvió al aire con su formato habitual y el conductor retomó su rol frente a cámaras, dejando atrás las especulaciones sobre una posible salida.

