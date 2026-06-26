Comunidad venezolana en Perú solicita apoyo logístico a Cancillería para enviar donaciones a damnificados del terremoto

La comunidad venezolana en Perú inició una campaña de recolección de ayuda humanitaria para los damnificados por los terremotos en Venezuela. Yerson Pepper, representante de Comando con Venezuela, pidió al canciller Carlos Pareja y al Ministerio de Defensa apoyo logístico para trasladar las donaciones hacia las zonas afectadas. Fuente: Canal N

La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela continúa movilizando muestras de solidaridad dentro y fuera del país. Mientras los equipos de rescate mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, miles de venezolanos residentes en el extranjero han comenzado a organizar campañas de ayuda para asistir a las familias afectadas.

En Perú, donde reside una de las comunidades venezolanas más numerosas de la región, diversas organizaciones han iniciado una recolección de alimentos, medicinas, agua y otros insumos de primera necesidad. El objetivo es hacer llegar la ayuda humanitaria a las zonas más golpeadas por el desastre natural.

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En ese contexto, Yerson Pepper, representante de Comando con Venezuela en Perú, hizo un llamado al canciller Carlos Pareja para que el Gobierno peruano brinde apoyo logístico que permita trasladar las donaciones hasta territorio venezolano, ante la falta de representación diplomática de ese país en el Perú.

Yerson Pepper, de Comando con Venezuela en Perú, solicita apoyo logístico para trasladar ayuda humanitaria, en el contexto de un edificio peruano y el impacto de los terremotos en Venezuela. (Composición: Infobae Perú)

Comunidad venezolana en Perú impulsa campaña de donaciones

Pepper explicó que la iniciativa se apoya en redes sociales y cuentas oficiales para difundir puntos de acopio y coordinar el flujo de donaciones. “Nosotros estamos activando todo lo que son las redes sociales, manera de información para que sepan”, señaló al detallar que se habilitarán centros no solo en Lima, sino también en regiones donde reside población venezolana, como Cusco y Arequipa.

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La jornada central de recolección quedó programada para este domingo 28 de junio en el parque Kennedy de Miraflores, desde temprano, según indicó el representante. En esa convocatoria, Pepper agradeció el respaldo de la municipalidad: “Agradecemos al alcalde también por tomar esa iniciativa de apoyar a la comunidad venezolana”.

El vocero remarcó que el objetivo es reunir insumos sin distinciones políticas. “Aquí no se trata de ideología, de izquierda a derecha, es una situación de emergencia”, sostuvo. Tras el acopio, se ordenarán los equipos y materiales recolectados para gestionar su envío a Venezuela y priorizar a quienes más lo necesitan.

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Un afiche informativo convoca a una gran recolección de ayuda humanitaria para las familias afectadas por los sismos en Venezuela, que se realizará el 28 de junio en el Parque Kennedy de Miraflores, Lima. (Foto: Venezolanos en Perú / Facebook)

Solicitan al Gobierno peruano apoyo logístico para enviar ayuda a Venezuela

Al explicar los obstáculos para concretar el traslado, Pepper puso el foco en la falta de representación diplomática venezolana en Perú. “Sabemos que no hay, no tenemos sede diplo-diplomática actualmente en Perú desde hace mucho tiempo. Somos una comunidad muy grande de migrantes y estamos desasistidos legalmente”, afirmó. Ante una consulta en el mismo sentido, agregó: “No tenemos consulado, no tenemos embajadores”.

Por esa razón, sostuvo que el plan incluye gestiones ante Cancillería y el Ministerio de Defensa, a quienes atribuyó capacidad logística para ayudar en el transporte. “Nosotros estamos también coordinando con Cancillería. ¿Por qué? Primordialmente, desde aquí de Perú, le estamos solicitando al canciller y al Ministerio de la Defensa, que tienen la capacidad logística en este momento”, expresó.

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Aid donations are collected and organised for people in Venezuela affected by recent earthquakes, in Bogota, Colombia, June 26, 2026. REUTERS/Sergio Acero

Pepper planteó que el apoyo requerido apunta a mover la ayuda fuera del país y canalizarla hacia las zonas afectadas. “Después de la recolecta se va a ordenar todo lo que se está recolectando y queremos coordinar para que todo eso sea trasladado a Venezuela y sea trasladado a las personas más necesitadas”, explicó.

Asciende a 920 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Según informó la BBC, la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela subió a 920, de acuerdo con la última actualización brindada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El reporte también indicó 3.360 heridos.

People search for casualties amid the rubble of collapsed buildings after earthquakes hit the country, in La Guaira, Venezuela, June 26, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

La evaluación preliminar de daños incluyó afectaciones en 383 edificios, 13 hospitales, 25 centros comerciales y 1.002 instalaciones de infraestructura, siempre según la información atribuida a Rodríguez. En el terreno, rescatistas locales e internacionales y vecinos participaron en tareas para encontrar sobrevivientes entre los escombros.

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Rodríguez también reportó la presencia de 861 rescatistas extranjeros integrados a la búsqueda. En zonas como La Guaira, Chacao y El Libertador, se desplegaron especialistas de México, Estados Unidos, El Salvador, Suiza, Colombia, España, Ecuador, Chile, República Dominicana y Panamá, además de equipos de Naciones Unidas. “Y siguen llegando aviones de solidaridad del mundo entero”, señaló, al precisar que estos equipos trasladaron 73 toneladas métricas de insumos y 33 perros entrenados.

Una persona entre los escombros de un edificio derrumbado, tras los terremotos ocurridos en La Guaira, en Venezuela. 25 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

Gobierno peruano anuncia envío de rescatistas y apoyo humanitario a Venezuela

Cabe precisar que el Gobierno peruano también enviará ayuda humanitaria a Venezuela como parte de la respuesta ante los devastadores terremotos registrados en ese país. El presidente José María Balcázar informó que la asistencia será trasladada en un avión de la Fuerza Aérea del Perú e incluirá carpas, agua, víveres, enseres y otros bienes de primera necesidad destinados a las familias damnificadas.

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Perú brindará ayuda humanitaria a Venezuela tras doble terremoto que devastó al país. Canal N

Asimismo, el mandatario señaló que esta acción se complementa con la participación de un equipo de rescatistas peruanos especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, quienes ya se encuentran en desplazamiento hacia la zona de emergencia.

El contingente está integrado por 24 bomberos altamente capacitados, además de unidades caninas entrenadas para la localización de personas atrapadas entre escombros. Desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el comandante del Cuerpo General de Bomberos, Carlos Paredes, explicó que el equipo fue desplegado en dos vuelos programados y cuenta con una autonomía de hasta ocho días de operaciones en terreno.

Paredes detalló que la misión humanitaria incluye herramientas neumáticas y eléctricas, cámaras de visualización, equipos de apuntalamiento y material médico, con el objetivo de apoyar las labores de rescate y contribuir a salvar vidas en las zonas más afectadas.

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