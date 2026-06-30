Perú

Keiko Fujimori podría usar banda presidencial de Alberto Fujimori: “Debe superar y no repetir los errores de su padre”

La parlamentaria señaló que la nueva administración deberá reforzar la presencia del Estado en las regiones donde Fuerza Popular no obtuvo la mayoría de votos mediante la ejecución de obras y servicios públicos

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El debate sobre los símbolos del fujimorismo continúa. La senadora Karla Schaefer defiende la idea de que Keiko Fujimori porte la banda presidencial de su padre. (Crédito: Exitosa)

A pocos días del inicio del nuevo gobierno, la posibilidad de que la presidenta electa Keiko Fujimori utilice de manera simbólica la banda presidencial que vistió su padre, el expresidente Alberto Fujimori, toma fuerza dentro de Fuerza Popular. La versión fue comentada por la senadora electa Karla Schaefer, quien sostuvo que sería un gesto válido, aunque aclaró que la decisión corresponde exclusivamente a la lidereza del partido.

En entrevista con Exitosa, Schaefer consideró que, si estuviera en la misma situación, también optaría por utilizar un símbolo ligado a la trayectoria de su padre. “Sería algo bueno. Pienso, si mi padre fue presidente, lo haría, lo haría, por supuesto que sí. Eso es una decisión de ella”, expresó.

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La senadora de Fuerza Popular también estableció un paralelo entre el contexto político de 1990 y el actual. Recordó que Alberto Fujimori fue considerado virtual ganador antes de la proclamación oficial y señaló que, en su opinión, ocurrió una situación similar con Keiko Fujimori. “Ya la hacían ganadora, ya era muy difícil revertir. Y el 10 de junio Alberto Fujimori gana la segunda vuelta”, afirmó para Exitosa.

Keiko Fujimori podría usar la banda presidencial de su padre Alberto Fujimori para juramentar como presidenta de la República. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Keiko Fujimori podría usar la banda presidencial de su padre Alberto Fujimori para juramentar como presidenta de la República. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

“No repetir errores”

Durante la conversación, Karla Schaefer fue consultada sobre si el próximo gobierno representará una continuidad del liderazgo político de Alberto Fujimori. En respuesta, manifestó que espera que la presidenta electa logre superar el desempeño de su padre y marque diferencias respecto a los aspectos cuestionados de su administración.

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“Esperemos. Es difícil a veces superar al maestro, pero debería superarlo y las cosas malas enterrarlas. Nunca más repetir algo que lamentablemente se le critica y que hoy se repite y no pasa nada”, declaró.

La senadora no precisó cuáles eran esos episodios, aunque sostuvo que la nueva gestión debe evitar prácticas que hayan sido objeto de cuestionamientos y enfocarse en mejorar la administración pública. Asimismo, indicó que el nuevo gobierno tendrá el reto de responder a las demandas ciudadanas en medio de la polarización política y las expectativas generadas tras la segunda vuelta electoral.

La senadora de Fuerza Popular, Karla Schaefer, analiza las causas de las protestas en Perú, atribuyéndolas al abandono del Estado en regiones remotas. (Crédtio: Exitosa)

Corrupción, inseguridad y fenómeno de El Niño

Schaefer señaló que los principales desafíos que enfrentará la futura administración de Keiko Fujimori. Afirmó que la corrupción constituye el problema más grave que deberá afrontar el Estado, al considerar que afecta la ejecución de obras públicas y el funcionamiento de las instituciones.

“El flagelo más terrible que tenemos que enfrentar es la corrupción. Institucionalizada en todos los estamentos del Estado. Eso lleva a que no tengamos obras, que las obras estén mal hechas y que existan miles de proyectos paralizados”, señaló para el citado medio.

Además, sostuvo que el Gobierno deberá adoptar medidas para enfrentar el posible impacto del fenómeno de El Niño y reforzar las acciones de prevención en las regiones vulnerables. Entre ellas mencionó el descolmatado de ríos, el encauzamiento de quebradas y la ejecución de infraestructura hidráulica que reduzca el riesgo de inundaciones.

Keiko Fujimori deberá enfrentar el Fenómeno El Niño cuando asuma su mandato como presidenta del Perú. (Foto composición: Infobae Perú)
Keiko Fujimori deberá enfrentar el Fenómeno El Niño cuando asuma su mandato como presidenta del Perú. (Foto composición: Infobae Perú)

Fuerza Popular plantea diálogo con la oposición

La senadora electa consideró que su agrupación política debe buscar consensos con las demás organizaciones representadas en el Congreso, pese a las diferencias surgidas durante el proceso electoral. En ese sentido, afirmó que los distintos sectores políticos comparten objetivos relacionados con la lucha contra la inseguridad, la corrupción, la anemia y la prevención de desastres naturales.

La senadora también se refirió a las regiones donde Keiko Fujimori no obtuvo la mayoría de votos y sostuvo que el próximo gobierno deberá incrementar la presencia del Estado mediante la ejecución de obras y la mejora de los servicios públicos. Según indicó, el abandono de estas zonas ha contribuido al descontento de la población y debe ser atendido con inversiones en infraestructura, salud, educación y conectividad.

Keiko Fujimori con blazer blanco y collar de perlas posa frente a la bandera de Perú y un fondo de interior palaciego con candelabros y cuadros
Tras el cierre del conteo de la ONPE al 100%, Keiko Fujimori entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia del Perú el 28 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, comparó nuevamente la trayectoria de Keiko Fujimori con la de su padre y señaló que existen coincidencias simbólicas entre ambos procesos políticos, como la edad con la que llegarán a la Presidencia y el contexto de sus respectivas elecciones. En ese sentido, reiteró que la futura mandataria tiene la oportunidad de construir un gobierno propio, conservar los aspectos que considera positivos del legado de Alberto Fujimori y dejar atrás aquellos hechos que continúan siendo objeto de cuestionamientos.

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