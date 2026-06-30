Keiko Fujimori podría usar banda presidencial de Alberto Fujimori: “Debe superar y no repetir los errores de su padre”

A pocos días del inicio del nuevo gobierno, la posibilidad de que la presidenta electa Keiko Fujimori utilice de manera simbólica la banda presidencial que vistió su padre, el expresidente Alberto Fujimori, toma fuerza dentro de Fuerza Popular. La versión fue comentada por la senadora electa Karla Schaefer, quien sostuvo que sería un gesto válido, aunque aclaró que la decisión corresponde exclusivamente a la lidereza del partido.
En entrevista con Exitosa, Schaefer consideró que, si estuviera en la misma situación, también optaría por utilizar un símbolo ligado a la trayectoria de su padre. “Sería algo bueno. Pienso, si mi padre fue presidente, lo haría, lo haría, por supuesto que sí. Eso es una decisión de ella”, expresó.
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La senadora de Fuerza Popular también estableció un paralelo entre el contexto político de 1990 y el actual. Recordó que Alberto Fujimori fue considerado virtual ganador antes de la proclamación oficial y señaló que, en su opinión, ocurrió una situación similar con Keiko Fujimori. “Ya la hacían ganadora, ya era muy difícil revertir. Y el 10 de junio Alberto Fujimori gana la segunda vuelta”, afirmó para Exitosa.
“No repetir errores”
Durante la conversación, Karla Schaefer fue consultada sobre si el próximo gobierno representará una continuidad del liderazgo político de Alberto Fujimori. En respuesta, manifestó que espera que la presidenta electa logre superar el desempeño de su padre y marque diferencias respecto a los aspectos cuestionados de su administración.
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“Esperemos. Es difícil a veces superar al maestro, pero debería superarlo y las cosas malas enterrarlas. Nunca más repetir algo que lamentablemente se le critica y que hoy se repite y no pasa nada”, declaró.
La senadora no precisó cuáles eran esos episodios, aunque sostuvo que la nueva gestión debe evitar prácticas que hayan sido objeto de cuestionamientos y enfocarse en mejorar la administración pública. Asimismo, indicó que el nuevo gobierno tendrá el reto de responder a las demandas ciudadanas en medio de la polarización política y las expectativas generadas tras la segunda vuelta electoral.
Corrupción, inseguridad y fenómeno de El Niño
Schaefer señaló que los principales desafíos que enfrentará la futura administración de Keiko Fujimori. Afirmó que la corrupción constituye el problema más grave que deberá afrontar el Estado, al considerar que afecta la ejecución de obras públicas y el funcionamiento de las instituciones.
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“El flagelo más terrible que tenemos que enfrentar es la corrupción. Institucionalizada en todos los estamentos del Estado. Eso lleva a que no tengamos obras, que las obras estén mal hechas y que existan miles de proyectos paralizados”, señaló para el citado medio.
Además, sostuvo que el Gobierno deberá adoptar medidas para enfrentar el posible impacto del fenómeno de El Niño y reforzar las acciones de prevención en las regiones vulnerables. Entre ellas mencionó el descolmatado de ríos, el encauzamiento de quebradas y la ejecución de infraestructura hidráulica que reduzca el riesgo de inundaciones.
Fuerza Popular plantea diálogo con la oposición
La senadora electa consideró que su agrupación política debe buscar consensos con las demás organizaciones representadas en el Congreso, pese a las diferencias surgidas durante el proceso electoral. En ese sentido, afirmó que los distintos sectores políticos comparten objetivos relacionados con la lucha contra la inseguridad, la corrupción, la anemia y la prevención de desastres naturales.
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La senadora también se refirió a las regiones donde Keiko Fujimori no obtuvo la mayoría de votos y sostuvo que el próximo gobierno deberá incrementar la presencia del Estado mediante la ejecución de obras y la mejora de los servicios públicos. Según indicó, el abandono de estas zonas ha contribuido al descontento de la población y debe ser atendido con inversiones en infraestructura, salud, educación y conectividad.
Finalmente, comparó nuevamente la trayectoria de Keiko Fujimori con la de su padre y señaló que existen coincidencias simbólicas entre ambos procesos políticos, como la edad con la que llegarán a la Presidencia y el contexto de sus respectivas elecciones. En ese sentido, reiteró que la futura mandataria tiene la oportunidad de construir un gobierno propio, conservar los aspectos que considera positivos del legado de Alberto Fujimori y dejar atrás aquellos hechos que continúan siendo objeto de cuestionamientos.
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