JNE culminará este 1 de julio las proclamaciones descentralizadas antes de oficializar a Keiko Fujimori como presidenta electa

Una audiencia pública del JNE muestra la revisión de actas electorales oficiales con la participación de funcionarios presentes y remotos en una sala institucional. La participación coordinada de la ONPE y el JNE refuerza la confianza en el sistema electoral, ya que ambas instituciones cumplen funciones complementarias en la revisión, fiscalización y validación de los votos emitidos por la ciudadanía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso electoral peruano entra en una fase decisiva con la culminación de las proclamaciones descentralizadas de resultados. Tras varias semanas de revisión de actas, resolución de recursos y validación de los resultados en cada jurisdicción, el calendario del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) avanza hacia la proclamación nacional de la fórmula presidencial vencedora.

La programación oficial establece que este miércoles 1 de julio concluirá la labor de los Jurados Electorales Especiales (JEE), requisito indispensable antes de que el Pleno del JNE realice la proclamación general de los resultados de la segunda vuelta presidencial. Con ello, el proceso continuará con la entrega de credenciales a las autoridades electas para el periodo 2026-2031.

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Según el portal de seguimiento del Jurado Nacional de Elecciones, el proceso descentralizado alcanza un avance del 93,33 %, con 56 de las 60 proclamaciones publicadas oficialmente. El cronograma también precisa que las cuatro restantes ya cuentan con fecha definida, sin casos pendientes de programación.

Los Jurados Electorales Especiales de Tumbes, Huancavelica y Piura 2 quedaron programados para publicar sus proclamaciones el 30 de junio. El último órgano electoral que concluirá esta etapa será el JEE de Huánuco, cuya proclamación está prevista para el miércoles 1 de julio.

Los demás Jurados Electorales Especiales ya publicaron sus respectivas actas luego de resolver las incidencias y recursos presentados durante el escrutinio de la segunda vuelta presidencial.

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El JNE mantiene el 3 de julio como fecha prevista para la proclamación nacional

Funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y ONPE realizan el escrutinio de actas observadas en el marco de las Elecciones Generales 2026, con pilas de documentos y monitores presentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el cierre de las proclamaciones descentralizadas, el siguiente paso corresponde al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, entidad responsable de realizar la proclamación nacional de resultados y declarar oficialmente a la fórmula presidencial ganadora.

El vocero del JNE, Jorge Valdivia, indicó que la fecha prevista continúa fijada para el 3 de julio, aunque precisó que podría modificarse si las etapas pendientes concluyen antes del plazo establecido.

“Aproximadamente el 3 de julio el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones llevará a cabo el acto general de proclamación de resultados. (...) Si se puede adelantar, se va a poder adelantar la fecha de proclamación, pero todavía continuamos con esa fecha prevista para el 3 de julio”, manifestó durante una conferencia de prensa.

El JNE recordó que las etapas del proceso electoral no pueden reabrirse

Keiko Fujimori queda a la espera de la proclamación oficial del JNE tras el cierre del escrutinio de la ONPE al 100% en la segunda vuelta presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la misma conferencia, Jorge Valdivia respondió a una consulta relacionada con la intención del candidato presidencial de Juntos por el Perú de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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El funcionario señaló que “cualquier ciudadano tiene el derecho de recurrir y presentar peticiones ante las autoridades que la ley le permita”, aunque precisó que el proceso electoral sigue un cronograma con etapas definidas.

Además, explicó que, una vez culminadas las fases establecidas por la legislación electoral, estas no pueden retroceder. “Hay ciertos principios como la seguridad jurídica en nuestro país, donde los cronogramas electorales se cumplen tal como los hitos que han sido señalados. Una vez realizada ya la proclamación de resultados, entrega de credenciales e, inclusive, la declaración de conclusión del proceso, ya el proceso ha terminado y ya no se puede retrotraer esas etapas”, afirmó.

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La entrega de credenciales está prevista para el 15 de julio

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, informó que la entrega de credenciales a la presidenta electa, Keiko Fujimori, y a los vicepresidentes se realizará el próximo 15 de julio en una ceremonia programada en el Teatro Nacional.

La actividad también incluirá la acreditación oficial de los congresistas y representantes ante el Parlamento Andino elegidos en las Elecciones Generales 2026. Posteriormente, el calendario electoral continuará con la ceremonia de transmisión de mando prevista para el 28 de julio.

La ONPE concluyó el conteo oficial de la segunda vuelta

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el procesamiento del 100 % de las 92.766 actas correspondientes a la segunda vuelta presidencial luego de 22 días de revisión.

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De acuerdo con los resultados oficiales difundidos por la entidad, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, equivalentes a 9.223.396 sufragios. Por su parte, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, alcanzó el 49,865 %, con 9.173.755 votos.

La diferencia entre ambas candidaturas fue de 49.641 voto, cifra que definió el resultado de una de las elecciones presidenciales más ajustadas de los últimos años y que ahora ingresa a la fase final del procedimiento electoral con la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones.