Perú

Cuál es la situación de los peruanos residentes en Venezuela tras el devastador doble terremoto en La Guaira

El reciente doble terremoto en La Guaira y Caracas ha dejado a la comunidad peruana en Venezuela en una situación de incertidumbre, con reportes oficiales que niegan víctimas entre los connacionales, pero con testimonios directos que muestran afectación y pérdidas materiales

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Este video presenta la cobertura periodística de los efectos de potentes terremotos en Venezuela. Se observan daños estructurales en paredes y escaleras de edificios. Una mujer y un hombre ofrecen testimonios sobre las pérdidas. Otro segmento muestra a personas en una fila al aire libre. La información en pantalla detalla que los sismos han causado más de 100 muertos y 1500 heridos, e incluye el relato de ciudadanos peruanos residentes en el país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú comunicó que, hasta el momento, no existen registros de peruanos afectados por el fuerte sismo que sacudió Caracas y otras zonas de Venezuela el jueves. A través de un comunicado oficial, la Cancillería expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y señaló que la Sección de Intereses en Caracas permanece atenta a las necesidades de los ciudadanos peruanos en el país. El comunicado incluye vías de contacto para emergencias, como el número telefónico de emergencia y un correo electrónico destinados a asistir a los peruanos residentes en la región.

No obstante, reportes periodísticos y testimonios recogidos por medios locales revelan que algunos miembros de la comunidad peruana sí han sufrido daños materiales y pérdidas significativas. Daniela González, una peruana con residencia de cuarenta y cinco años en el centro de Caracas, relató que lo ha perdido todo tras el colapso de una pared durante el sismo. Según narró, “no pudimos ayudar a las personas, tuvimos que abandonar el apartamento porque ya no es habitable”. Su hijo Daniel mostró los daños estructurales en el edificio y la interrupción del suministro de agua debido a la rotura de tuberías. “No tenemos agua porque se rompió la tubería. Allá se cayó una pared”, explicó.

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People drop off aid donations for the Venezuelan people after the country was struck by earthquakes, in Bogota, Colombia, June 26, 2026. REUTERS/Sergio Acero
People drop off aid donations for the Venezuelan people after the country was struck by earthquakes, in Bogota, Colombia, June 26, 2026. REUTERS/Sergio Acero

El panorama general en Venezuela tras el doble terremoto se caracteriza por la escasez de servicios básicos y el temor ante nuevas réplicas. Habitantes, como González, han tenido que abandonar sus viviendas y buscar refugio en otros lugares, ante la posibilidad de más daños. La situación se agrava en un contexto de escasez de combustible, lo que ha llevado a largas filas para abastecerse, según describió otro residente afectado.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Cancillería peruana, hasta la noche del jueves no se habían reportado víctimas ni heridos entre los peruanos radicados en Venezuela. Sin embargo, la entidad reiteró que permanece vigilante frente a cualquier requerimiento y llamó a los connacionales a comunicarse en caso de emergencia. El comunicado enfatiza que cualquier ciudadano peruano puede recurrir al número de emergencia (+58 414 2224598) o escribir al correo info@consulperu-caracas.com para recibir asistencia.

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Un reporte de El Nacional de Venezuela y testimonios recogidos en redes sociales muestran que el sismo ha tenido un impacto considerable especialmente en las zonas céntricas de Caracas y en La Guaira, donde la comunidad extranjera, incluidos los peruanos, intenta reorganizarse tras el desastre. “Aquí casi nunca hay temblor, eso es raro, pero salimos corriendo y vimos cómo la situación empeoraba. Cosas caían de los edificios y la gente hacía cola para cargar gasolina por temor a lo que pueda pasar después”, relató un habitante.

Aid donations are collected and organised for people in Venezuela affected by recent earthquakes, in Bogota, Colombia, June 26, 2026. REUTERS/Sergio Acero
Aid donations are collected and organised for people in Venezuela affected by recent earthquakes, in Bogota, Colombia, June 26, 2026. REUTERS/Sergio Acero

Hasta el cierre de esta edición, la Cancillería del Perú sigue sin confirmar víctimas mortales ni lesionados entre sus ciudadanos, aunque las historias de afectados como Daniela González evidencian que las consecuencias materiales son severas para algunos. Las autoridades peruanas mantienen abiertos los canales de atención y monitorean la evolución de la emergencia en coordinación con organismos locales e internacionales.

Más de 900 muertos

El doble terremoto que azotó el norte de Venezuela el pasado miércoles ha dejado un balance provisional de 920 fallecidos, según el último reporte oficial ofrecido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El desastre natural mantiene a miles de familias damnificadas y al menos 250 estructuras completamente destruidas o afectadas, con especial impacto en zonas críticas como La Guaira y Caracas. Además, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ha advertido que, según estimaciones preliminares, la cifra de personas desaparecidas en Venezuela podría alcanzar las 50.000.

Aid donations are collected and organised for people in Venezuela affected by recent earthquakes, in Bogota, Colombia, June 26, 2026. REUTERS/Sergio Acero
Aid donations are collected and organised for people in Venezuela affected by recent earthquakes, in Bogota, Colombia, June 26, 2026. REUTERS/Sergio Acero

Ante la magnitud de la catástrofe, la comunidad internacional ha reaccionado con rapidez enviando ayuda humanitaria a través de la ONU y el Mecanismo de Protección Civil Europeo. Unos 17 países ya han movilizado alrededor de 1.000 efectivos de rescate, personal médico y unidades caninas especializadas que se despliegan a contrarreloj en las áreas colapsadas para intentar localizar supervivientes bajo los escombros. Paralelamente, gobiernos extranjeros avanzan en la identificación y evacuación de sus ciudadanos, confirmándose hasta el momento el deceso de varios extranjeros, incluidos cinco españoles y tres italianos.

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