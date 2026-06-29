Petroperú: sindicatos demandan gobernanza y respeto a trabajadores tras reestructuración

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. (STAPP) sostuvo que el fortalecimiento y recuperación de la principal empresa estatal de hidrocarburos requiere una gestión basada en criterios técnicos, transparencia, buen gobierno corporativo y respeto a los derechos de su personal.
Ante el debate sobre el futuro de la compañía, el gremio descartó la “privatización” como alternativa y defendió una reorganización institucional que preserve el carácter estratégico de Petroperú para el país.
El sindicato respalda la modernización, pero rechaza la “privatización”
El STAPP reafirmó su respaldo a los actuales procesos de modernización y mejora institucional, señalando que la consolidación de Petroperú pasa por una estructura organizacional integrada y moderna.
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Para el sindicato, la clave radica en fortalecer la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas, así como en garantizar la eficiencia operativa y el respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores.
El gremio enfatizó que la recuperación no implica la escisión o sectorización de la empresa, ni medidas de privatización, sino una reestructuración seria que responda a los intereses nacionales.
Gobernanza, transparencia y derechos laborales como ejes de la reforma
Entre los pilares señalados por el sindicato figura la implementación de mayores estándares de auditoría, transparencia y eficiencia en la gestión, junto con procedimientos internos objetivos y ajustados al debido proceso.
El STAPP subrayó que toda reorganización debe respetar el marco legal y garantizar el derecho de defensa de los trabajadores, evitando medidas arbitrarias o lesivas.
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El gremio informó que ha remitido observaciones sobre procedimientos disciplinarios a las instancias competentes para su evaluación institucional, reiterando la importancia del diálogo y la aplicación de los cauces formales.
Profesionalización y optimización administrativa sin despidos arbitrarios
El sindicato recordó que, bajo una administración anterior, se presentó un plan de optimización de la estructura de personal que no contemplaba despidos, sino medidas graduales de racionalización y eficiencia interna.
En esa línea, el STAPP considera prioritario que cualquier proceso de reorganización se implemente con criterios técnicos, plena transparencia y garantías para los derechos laborales.
Para el gremio, la sostenibilidad de Petroperú depende de una administración liderada por profesionales con experiencia e independencia en la toma de decisiones, capaces de orientar la empresa hacia resultados y responder a los desafíos del mercado energético.
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Petroperú y su rol estratégico en la seguridad energética
El sindicato destacó el papel esencial de Petroperú en la seguridad energética nacional, especialmente ante escenarios de emergencia o fenómenos climáticos que puedan afectar la infraestructura crítica y el abastecimiento de combustibles.
Según el STAPP, la empresa requiere mayor capacidad de planificación, respuesta y resiliencia, lo que solo será posible consolidando una organización robusta y profesional.
Diálogo y participación responsable para una empresa sostenible
Finalmente, el Sindicato de Trabajadores Administrativos reiteró su disposición a contribuir, desde el diálogo y la participación responsable, a la construcción de una empresa pública sólida, eficiente y sostenible.
El gremio consideró que el buen gobierno corporativo, el respeto a los derechos laborales y el liderazgo profesional deben ser los pilares para consolidar una Petroperú competitiva y al servicio del desarrollo nacional.
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