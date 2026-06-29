La tarjeta interoperable será obligatoria en la Línea 2 del Metro de Lima desde el 8 de julio

Un usuario acerca la tarjeta de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao a un lector que muestra el estado "bloqueado". (ATU)

La tarjeta interoperable obligatoria para viajar en la Línea 2 del Metro de Lima regirá desde el miércoles 8 de julio, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La entidad señaló que los usuarios podrán adquirir la Tarjeta Interoperable de Transportes (TIT) desde el miércoles 1 de julio.

Desde el miércoles 8 de julio, la TIT será el único mecanismo de acceso a la Línea 2 del Metro de Lima. Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, los usuarios podrán comprarla desde el 1 de julio por S/7,50 en cinco estaciones habilitadas, mientras que el personal de la Policía Nacional del Perú, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y las personas con discapacidad con carné amarillo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) podrán obtenerla o actualizar su vigencia sin costo.

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La medida alcanza a todos los usuarios que ingresen a este servicio del Metro de Lima. La ATU indicó que la TIT será obligatoria para acceder a la Línea 2.

Una pasajera valida su tarjeta en un torniquete de acceso al sistema de transporte público de ATU en Lima, acompañada por personal de asistencia y una mascota institucional. (ATU)

Cómo adquirir la tarjeta y quiénes pueden obtenerla gratis

La venta de la tarjeta empezará el miércoles 1 de julio durante el horario de servicio, de 6 a. m. a 11 p. m. El precio fijado es de S/7,50.

Los usuarios podrán comprarla en boleterías y máquinas expendedoras de las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita. Esas son las cinco estaciones habilitadas para su venta.

Personas acceden a una estación de la Línea 2 del metro de Perú, con escaleras, una cinta transportadora y cartelería informativa sobre el servicio. (ATU)

El personal de la Policía Nacional del Perú y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios podrá adquirir la tarjeta o actualizar su vigencia de forma gratuita en las boleterías. Ese beneficio también alcanza a las personas con discapacidad que tengan el carné amarillo del Conadis.

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Cómo funcionará la validación en las estaciones

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao precisó que la tarjeta se validará al entrar y al salir por las puertas de control de acceso de la estación. Ese procedimiento no implicará el pago de la tarifa.

La entidad añadió que los usuarios no necesitarán recargar la tarjeta para esa validación. La TIT tendrá diseños distintos según el perfil del pasajero: general, estudiante, policía, bombero y persona con discapacidad.

Además, el documento incorpora un mecanismo de seguridad y claves cifradas para evitar fraudes. También incluye una memoria interna que almacena datos sobre validaciones, recargas y el perfil del usuario.

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Una usuaria del Metro de Lima muestra su tarjeta de transporte mientras hace una señal de victoria en una estación concurrida de la ciudad. (ATU)

El alcance de la Línea 2 entre Ate y el Callao

La Línea 2 conectará de forma directa a diez distritos y de forma indirecta a otros tres. El trazado será subterráneo y abarcará aproximadamente 35 kilómetros, incluido el ramal de la Línea 4.

De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, el recorrido entre Ate y el Callao podrá hacerse en alrededor de 45 minutos. Ese tiempo reducirá viajes que hoy superan las dos horas entre ambos extremos.

La Línea 2 del Metro de Lima cruza varios distritos importantes como Ate, Santa Anita, El Agustino, Lima Cercado, Breña y Callao, facilitando la movilidad entre el este y el centro de la capital hasta llegar al primer puerto.

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