La tarjeta interoperable será obligatoria en la Línea 2 del Metro de Lima desde el 8 de julio

La tarjeta interoperable obligatoria para viajar en la Línea 2 del Metro de Lima regirá desde el miércoles 8 de julio, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La entidad señaló que los usuarios podrán adquirir la Tarjeta Interoperable de Transportes (TIT) desde el miércoles 1 de julio.
Desde el miércoles 8 de julio, la TIT será el único mecanismo de acceso a la Línea 2 del Metro de Lima. Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, los usuarios podrán comprarla desde el 1 de julio por S/7,50 en cinco estaciones habilitadas, mientras que el personal de la Policía Nacional del Perú, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y las personas con discapacidad con carné amarillo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) podrán obtenerla o actualizar su vigencia sin costo.
PUBLICIDAD
La medida alcanza a todos los usuarios que ingresen a este servicio del Metro de Lima. La ATU indicó que la TIT será obligatoria para acceder a la Línea 2.
Cómo adquirir la tarjeta y quiénes pueden obtenerla gratis
La venta de la tarjeta empezará el miércoles 1 de julio durante el horario de servicio, de 6 a. m. a 11 p. m. El precio fijado es de S/7,50.
Los usuarios podrán comprarla en boleterías y máquinas expendedoras de las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita. Esas son las cinco estaciones habilitadas para su venta.
El personal de la Policía Nacional del Perú y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios podrá adquirir la tarjeta o actualizar su vigencia de forma gratuita en las boleterías. Ese beneficio también alcanza a las personas con discapacidad que tengan el carné amarillo del Conadis.
PUBLICIDAD
Cómo funcionará la validación en las estaciones
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao precisó que la tarjeta se validará al entrar y al salir por las puertas de control de acceso de la estación. Ese procedimiento no implicará el pago de la tarifa.
La entidad añadió que los usuarios no necesitarán recargar la tarjeta para esa validación. La TIT tendrá diseños distintos según el perfil del pasajero: general, estudiante, policía, bombero y persona con discapacidad.
Además, el documento incorpora un mecanismo de seguridad y claves cifradas para evitar fraudes. También incluye una memoria interna que almacena datos sobre validaciones, recargas y el perfil del usuario.
PUBLICIDAD
El alcance de la Línea 2 entre Ate y el Callao
La Línea 2 conectará de forma directa a diez distritos y de forma indirecta a otros tres. El trazado será subterráneo y abarcará aproximadamente 35 kilómetros, incluido el ramal de la Línea 4.
De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, el recorrido entre Ate y el Callao podrá hacerse en alrededor de 45 minutos. Ese tiempo reducirá viajes que hoy superan las dos horas entre ambos extremos.
La Línea 2 del Metro de Lima cruza varios distritos importantes como Ate, Santa Anita, El Agustino, Lima Cercado, Breña y Callao, facilitando la movilidad entre el este y el centro de la capital hasta llegar al primer puerto.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Coraima Gómez se adapta a su nuevo rol como central en la selección peruana de vóley: “Rizola me tiene bastante confianza”
Figura del partido entre Perú Olímpico y Perú Mundialista en la Copa Latina de Vóley 2026, la atacante nacional destacó su desempeño en su nuevo puesto y el respaldo del comando técnico
Kayra fue la única perrita del contingente peruano enviada a Venezuela y participó en el rescate de una sobreviviente bajo los escombros
Su capacidad para detectar personas bajo los escombros fue fundamental durante una compleja operación de rescate que permitió salvar con vida a una mujer
Sporting Cristal goleó 4-1 a Atlético Andahuaylas: definirá el pase a la final del Apertura de la Liga Femenina en Andahuaylas
Las celestes derrotaron 4-1 a Atlético Andahuaylas en la ida de semifinales del Apertura. Mondaca abrió la cuenta y Tamara Alves firmó un triplete. La vuelta será el 5 de julio en el estadio Los Chankas
Pamela López celebró fiesta con lleno total pese a las críticas y se reencontró con Celine Aguirre y Mónica Torres: “Valió la pena”
El evento organizado por el club KittyPam en La Molina, reunió a cientos de personas, refutando las versiones sobre baja venta de entradas que circularon días antes en televisión
Los tres nombres que Keiko Fujimori baraja para presidir su gabinete y tener “éxitos iniciales” ante virtual victoria
La lideresa de Fuerza Popular tiene en la mira a tres candidatos para liderar el Consejo de Ministros con énfasis en seguridad, economía y agricultura, según un informe de El Comercio
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD