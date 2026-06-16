Perú

Pruebas en el transporte público: ATU da el primer paso hacia la tarjeta interoperable

El sistema de pago unificado comienza su fase piloto en buses urbanos y promete transformar la experiencia de viaje para miles de usuarios de Lima y Callao

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Mano con tarjeta del ATU y metropolitano de fondo
La tarjeta que unificará los pagos del transporte público en Lima se anunció el año pasado, pero este 2024 hicieron algunos cambios y mejoras. Estará lista para implementarse a inicios del 2025. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/ATU/Andina/Héctor Vinces

La movilidad en Lima y Callao entra en una nueva etapa con el inicio de las pruebas de la tarjeta interoperable de transporte. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), dio luz verde a la fase piloto de un sistema que busca unificar los pagos en diversos servicios de transporte público. Las pruebas, desarrolladas en la ruta “Urbanito”, permiten validar un modelo que aspira a integrar el recaudo electrónico en la capital.

El estreno de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) en buses urbanos representa un avance en la integración tecnológica de los sistemas de movilidad. Durante la primera jornada, los equipos instalados en los vehículos leyeron correctamente la tarjeta, registraron la transacción y mostraron el saldo del usuario.

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Las autoridades precisaron que la TIT funcionará junto a los mecanismos de pago vigentes, como las tarjetas actuales de cada servicio, tarjetas bancarias y billeteras digitales.

La ATU informó que tres operadores han completado la programación de sus equipos, permitiendo que la fase piloto se extienda durante 15 días. Este periodo incluirá pruebas adicionales para verificar el correcto funcionamiento, bloqueo de tarjetas y la aplicación de tarifas diferenciadas según los tramos recorridos.

El objetivo es ofrecer una alternativa segura y ágil para los usuarios, disminuyendo la necesidad de portar efectivo y facilitando el acceso a distintos medios de transporte.

Metropolitano, Corredores, Línea 2 del Metro y otros servicios se podrán pagar con una única tarjeta.
Metropolitano, Corredores, Línea 2 del Metro y otros servicios se podrán pagar con una única tarjeta.

Interoperabilidad, seguridad y modernización para el usuario

La interoperabilidad de la tarjeta busca simplificar la experiencia de viaje, permitiendo a los ciudadanos utilizar un solo dispositivo en servicios como el Metropolitano, los corredores complementarios y líneas del Metro de Lima y Callao.

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Según la ATU, la iniciativa responde a la necesidad de modernizar el sistema de recaudo, aportar seguridad y reducir riesgos asociados al manejo de efectivo, un aspecto relevante en el contexto actual.

El vocero de la ATU, Miguel Tuesta, recordó que la tarjeta interoperable ya está operativa en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao desde 2024. Para ampliar su uso, la ATU entregó el software de validación a operadores tecnológicos que prestan servicios a las empresas de transporte autorizadas. Este proceso técnico permitirá, en el futuro, sumar nuevas rutas y operadores al sistema de pago unificado.

La proyección oficial indica que, si los resultados de la prueba piloto son favorables, la implementación de la tarjeta interoperable podría empezar progresivamente desde agosto de 2026. El plan contempla la coexistencia de la nueva tarjeta con los medios de pago actuales, lo que brinda flexibilidad a los usuarios y favorece la transición tecnológica.

Expo ATU Motiva

La ATU anunció que presentará experiencias y resultados de la tarjeta interoperable en la Expo ATU Motiva 2026, a realizarse el 18 y 19 de junio en el Parque de Exposiciones de Magdalena del Mar.

Esta feria tecnológica, de ingreso libre, reunirá proyectos y soluciones innovadoras para modernizar el transporte público en Lima y Callao. Los asistentes podrán conocer de cerca el funcionamiento del nuevo sistema, así como otras alternativas que buscan transformar la movilidad urbana.

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