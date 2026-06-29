Fuego consumió dos islas flotantes de los Uros: autoridades atribuyen el siniestro a brasas de leña avivadas por fuertes vientos

La tranquilidad de las islas flotantes de los Uros quedó interrumpida tras un incendio que ocasionó graves pérdidas materiales y dejó a decenas de personas sin vivienda. La emergencia despertó preocupación entre la población de Puno y el sector turístico debido a la relevancia cultural y económica de este espacio ubicado en el lago Titicaca.
Durante las primeras horas, la circulación de fotografías y videos en redes sociales provocó dudas sobre la magnitud del hecho. La falta de información oficial alimentó la incertidumbre entre los usuarios, mientras distintas versiones se difundían de forma acelerada. Con el paso de las horas, las autoridades realizaron las primeras evaluaciones sobre los daños y las posibles causas del siniestro.
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El incendio consumió dos islas flotantes de los Uros y afectó directamente a 11 familias. Según la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Puno, un total de 33 personas resultó damnificado tras perder sus viviendas y la mayor parte de sus pertenencias.
Las llamas alcanzaron estructuras construidas con madera y totora, un material que favoreció la rápida expansión del fuego debido a sus características. Además de las casas, los pobladores perdieron documentos personales, ropa, utensilios de cocina, artesanías y herramientas utilizadas para sus actividades diarias.
La emergencia también destruyó un módulo de servicios higiénicos y un depósito de almacenamiento de agua, lo que incrementó las dificultades para las familias afectadas mientras iniciaban las labores de recuperación.
Defensa Civil explicó la posible causa del siniestro
Las primeras evaluaciones realizadas por la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Puno apuntan a que el incendio se originó por brasas de leña que permanecieron encendidas después de la preparación de alimentos. La presencia de fuertes vientos facilitó que las llamas avanzaran con rapidez hacia las viviendas cercanas.
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El jefe de la oficina de Defensa Civil, Lippmann Escobar Vera, explicó que las características de las construcciones contribuyeron a la propagación del fuego.
“No hay daños a la vida y a la salud de las personas, es netamente sus viviendas. Entendamos que en esta zona las viviendas son solamente de madera y protegidas con totora. Justamente, pues es la totora seca, y en esta temporada, asociado a los vientos, rápidamente se propaga un incendio. También han perdido el módulo de servicio higiénico que tenían y el Rotoplast en el que almacenaban agua; han perdido absolutamente todo”, indicó el funcionario.
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De acuerdo con la autoridad, ocho familias residían en una de las islas afectadas y otras tres en la segunda plataforma alcanzada por el incendio.
Tras la emergencia, los habitantes iniciaron una faena comunal con el propósito de recuperar las zonas dañadas. Los trabajos incluyen la colocación de nueva totora para reconstruir las plataformas y levantar nuevamente las viviendas destruidas por el fuego.
Las labores avanzan mientras los damnificados permanecen a la espera de mayor asistencia para recuperar las condiciones básicas de vida y reanudar sus actividades habituales.
Autoridades entregaron ayuda de emergencia
Como parte de la atención inicial, las autoridades distribuyeron calaminas, baldes, tachos para almacenamiento de agua, frazadas y menaje entre las familias afectadas.
No obstante, la evaluación de necesidades realizada por Defensa Civil identificó otros requerimientos prioritarios. Entre ellos figuran camas, colchones y cocinas, elementos considerados indispensables para afrontar los siguientes días durante el proceso de reconstrucción.
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Las autoridades continúan con la verificación de los daños materiales ocasionados por el incendio, mientras las familias trabajan en la recuperación de las dos islas flotantes afectadas.
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