El Gobierno de Perú instalará un complejo petroquímico en el norte para impulsar industria

Lima, 26 jun (EFE).- El Ministerio de Energía y Minas de Perú anunció este viernes que el puerto de Paita, en la región norteña de Piura, será declarada Zona Geográfica Determinada para la instalación de un complejo petroquímico, una iniciativa que permitirá generar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para la industria del país.

A través de un comunicado, el ministerio expuso que este proyecto permitirá industrializar el gas natural producido en el norte de Perú y generar valor agregado mediante la promoción de fertilizantes, necesarios para la seguridad alimentaria y para fortalecer las cadenas productivas de la región de Piura y de otros puntos del país.

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Al respecto, el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, indicó que el aprovechamiento del gas natural generará inversiones por más de 1.000 millones de dólares a través de la industria petroquímica.

Detalló que el complejo se ubicaría en la provincia costera de Paita, ya que tiene una posición estratégica pues cuenta con un puerto y corredores logísticos, áreas disponibles para las industrias y un mercado agroindustrial cercano en el corredor Chimbote-Tumbes.

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"Paita cuenta con la disponibilidad de gas natural para ser utilizado como materia prima para el desarrollo de proyectos petroquímicos de escala industrial. El desarrollo de un Polo Petroquímico en Piura contribuirá a fortalecer la economía regional, incrementar la recaudación fiscal y reducir la dependencia de importaciones de fertilizantes", señaló Ayasta.

Añadió que Paita puede conformar un ecosistema favorable para el desarrollo de un polo petroquímico en el norte del país, dinamizando las actividades económicas claves del país como la agricultura, minería y energía, generando inversión y permite menor dependencia de importaciones, e impulsando la masificación del gas natural y el desarrollo industrial.

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El ministerio sostuvo que promueve la creación de complejos petroquímicos de desarrollo descentralizado mediante el aprovechamiento del metano y el etano obtenidos del gas natural, ya que dichos insumos hacen posible desarrollar una cadena industrial de mayor valor agregado orientada a la producción de fertilizantes, plásticos y otros productos químicos e industriales. EFE