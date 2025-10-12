Escuela de Oficiales de la PNP espera más postulantes y amplía las preinscripciones al proceso de admisión 2025

La Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) extendió el periodo de preinscripción para el proceso de admisión 2025 – Promoción 2026, cuyo cierre definitivo se estableció para el 20 de octubre de 2025. El objetivo es aumentar la participación de aspirantes a la carrera policial.

Nuevo cronograma oficial de inscripción y exámenes

El cronograma actualizado contempla varias etapas consecutivas. Las preinscripciones en línea serán del 25 de septiembre al 20 de octubre de 2025. El control de talla y peso se podrá realizar del 1 al 25 de octubre. Los expedientes de inscripción documental se aceptarán hasta el 30 de octubre.

La fase médica comenzará el 20 de octubre y concluirá el 10 de noviembre. Los exámenes físicos estarán disponibles entre el 27 de octubre y el 13 de noviembre. El examen psicométrico se llevará a cabo el 16 de noviembre, seguido del examen de aptitud académica y conocimientos el 20 de noviembre.

Tras las pruebas escritas se aplicará la prueba de control y confianza, del 24 de noviembre al 5 de diciembre. El cronograma cierra con entrevistas personales entre el 10 y el 13 de diciembre y la aplicación del examen toxicológico entre el 15 y el 18 del mismo mes.

Finalmente, la aprobación del número de vacantes se programó para el 19 de diciembre y la publicación del cuadro de mérito con los seleccionados será el 22 de diciembre de 2025.

Requisitos y beneficios de la formación policial

La Escuela de Oficiales de la PNP exige cumplir requisitos concretos. Los postulantes deben tener entre 18 y 22 años al 31 de diciembre, ser peruanos de nacimiento, solteros, no tener hijos ni antecedentes policiales, penales o judiciales y haber finalizado la secundaria. La talla mínima es de 1.68 metros en varones y 1.62 en damas. Se solicita la constancia médica de la Dirección de Sanidad de la PNP y no haber sido separado de centros de estudios policiales o militares por sanción o deficiencia psicofísica.

El proceso se organiza en cuatro pasos: preinscripción, pago de derechos, evaluaciones y publicación de resultados. El derecho de inscripción cuesta S/ 497.40, aunque hay descuentos y exoneraciones para postulantes con servicio militar o beneficiarios de programas de reparaciones.

La formación ofrece una educación superior universitaria de cinco años, egreso con grado de bachiller y licenciado inscritos en Sunedu, alojamiento, alimentación, seguro de salud, deportes y becas nacionales o internacionales, asignadas por mérito académico.

Admisión y contexto institucional

Las evaluaciones comprenden examen médico, prueba física, evaluación psicométrica, test de conocimientos, control de confianza y entrevista personal. Los resultados se publicarán en el cuadro de mérito final.

Quienes no logren ingresar podrán solicitar su incorporación a las Escuelas de Suboficiales si hay un proceso abierto en el mismo año académico y posterior al de la convocatoria de oficiales.

Esta convocatoria surge en un periodo adverso para la Policía Nacional del Perú, ya que más del 90% de la población expresa confianza limitada o nula en la institución. El proceso de admisión representa para la PNP la posibilidad de renovar y fortalecer su plantel de oficiales, buscando postulantes comprometidos con el servicio público y la ética profesional.

El plazo ampliado de inscripción y el nuevo cronograma ofrecen mayores oportunidades para que los jóvenes interesados se integren a una carrera policial con formación universitaria y proyección en distintas áreas de la seguridad nacional.