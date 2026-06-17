PROMPERÚ reconoce la trayectoria de Del Barrio Producciones: Michelle Alexander recibe entre lágrimas la licencia de la Marca Perú

La productora peruana Del Barrio Producciones fue distinguida con la licencia de uso de la Marca Perú por parte de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), en un acto que coincidió con la celebración de su vigésimo aniversario. El reconocimiento, recibido por su directora general Michelle Alexander en medio de una fuerte emoción, resalta el aporte de la empresa al desarrollo de la industria audiovisual nacional y su impacto en la proyección internacional de la cultura peruana.
Durante dos décadas, Del Barrio Producciones ha impulsado la creación y difusión de historias que reflejan la diversidad, creatividad e identidad peruana, consolidando una presencia relevante tanto en el ámbito local como en mercados internacionales. Según informó PROMPERÚ, la productora se ha convertido en uno de los principales referentes del sector, llevando sus contenidos a millones de espectadores dentro y fuera del país.
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La ceremonia de entrega de la licencia se realizó el 16 de junio en la Casa de Souza, contando con la presencia de Michelle Alexander, CEO de la empresa; Carla Urbano Donayre, jefa de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País de PROMPERÚ; y representantes de ambas instituciones. El acto formalizó a Del Barrio Producciones como licenciataria oficial de la Marca Perú, un distintivo que promueve los valores y atributos del país a través de aliados estratégicos en turismo, exportaciones, inversiones e imagen país.
Conmovida y agradecida
Durante el evento, Michelle Alexander expresó, visiblemente conmovida, la importancia de este reconocimiento para la trayectoria de la productora. “Cuando fundamos Del Barrio, junto con mis hijos Adriana y Francisco, no teníamos grandes oficinas ni grandes recursos. Lo que teníamos era una enorme voluntad de trabajar, de crear y de demostrar que desde el Perú se podían contar historias capaces de conmover, entretener y acompañar a millones de personas”, recordó Alexander en su discurso.
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La productora resaltó la evolución de la empresa y el esfuerzo colectivo de quienes han sido parte de su historia: “Han pasado dos décadas desde entonces. Veinte años de madrugadas, de grabaciones interminables, de alegrías, de preocupaciones, de proyectos que salieron adelante y de otros que nos enseñaron lecciones valiosas. Veinte años construidos por cientos de personas que dejaron aquí su talento, su esfuerzo y una parte de su vida”.
A lo largo de su historia, Del Barrio Producciones ha sido responsable de títulos emblemáticos de la televisión peruana, apostando por relatos que conectan con la realidad y la sensibilidad del público local. Esta apuesta por lo propio ha permitido consolidar a la empresa como una de las más representativas e influyentes del ámbito audiovisual en Perú.
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Productora que sobrepasó fronteras
El impacto de la productora ha trascendido las fronteras nacionales. Según datos presentados durante la ceremonia, Del Barrio Producciones ha logrado internacionalizar sus contenidos, alcanzando mercados en América Latina, Europa Oriental, África y Asia. Sus producciones han contribuido a visibilizar el talento y la innovación de los profesionales peruanos, fortaleciendo la imagen del Perú como un país exportador de cultura y entretenimiento de calidad.
El otorgamiento de la licencia por parte de PROMPERÚ reconoce el compromiso de la empresa con la promoción de la identidad peruana, el desarrollo de la industria audiovisual y la generación de oportunidades para artistas, técnicos y creadores. Además, destaca su papel en la construcción de una imagen positiva del país, demostrando la capacidad del talento nacional para competir en escenarios internacionales.
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En su discurso, Michelle Alexander destacó el carácter colectivo del reconocimiento: “Por eso siento que esta Marca Perú no pertenece únicamente a Del Barrio. Pertenece también a los actores que dieron vida a nuestros personajes, a los técnicos que hicieron posible cada escena, a los guionistas, directores, productores, asistentes, maquilladores, vestuaristas, editores y a todos los colaboradores que han formado parte de esta historia”.
Además, destacó la importancia del público en el crecimiento y vigencia de la productora: “Pertenece también al público. A las familias peruanas que nos abrieron las puertas de sus hogares y nos permitieron acompañarlas noche tras noche. Sin ellas, nada de esto habría sido posible”.
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De acuerdo con PROMPERÚ, el Programa de Licenciatarios de la Marca Perú cuenta actualmente con más de 1.300 licencias vigentes. La iniciativa busca fortalecer la presencia del país en diversos ámbitos mediante alianzas con instituciones y empresas comprometidas con el posicionamiento del Perú a nivel global.
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