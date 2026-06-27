¿Vas a viajar pronto? Los trámites que debes revisar antes de comprar pasajes

Una persona en un aeropuerto sostiene un pasaporte peruano y un pasaje aéreo mientras se apoya en una maleta de viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar pasajes suele ser la parte más emocionante de un viaje, pero también la que más rápido puede volverse un dolor de cabeza si no revisas a tiempo tus documentos, requisitos migratorios y condiciones de la aerolínea. Un pequeño error, como un pasaporte por vencer, una visa no tramitada o una alerta pendiente, puede terminar en un embarque denegado, un gasto extra o la pérdida total del plan.

Para reducir riesgos, conviene hacer una verificación previa antes de pagar el boleto, sobre todo si viajas en temporada alta. La Superintendencia Nacional de Migraciones recordó que varios contratiempos se pueden evitar con una revisión básica de vigencia documental y de los requisitos del país de destino.

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A continuación, una guía práctica con los trámites y controles que deberías confirmar antes de comprar tus pasajes, con foco en los puntos que suelen generar más problemas en el aeropuerto.

Una pareja latina sonriente, de la mano, sube por la escalerilla de un avión en un día soleado, lista para sus vacaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verificación de vigencia: Tu pasaporte debe tener al menos 6 meses antes de expirar

Si tienes un vuelo internacional programado, la Superintendencia Nacional de Migraciones indicó que tu pasaporte debe contar con una vigencia mínima de seis (6) meses contados desde el inicio del viaje. De lo contrario, puedes enfrentar inconvenientes para abordar el vuelo o para ingresar al país de destino.

Migraciones recomendó tramitar el pasaporte electrónico con anticipación si el documento está por vencer, vencido, perdido o deteriorado. El pago por derecho de trámite es de S/ 120.90, que puede realizarse en el Banco de la Nación o en la plataforma Págalo.pe con el código 01810, registrando el DNI del beneficiario.

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La entidad exhorta a no contratar a terceros para estos trámites, debido al riesgo sobre la información personal.

Revisión de visas obligatorias y permisos migratorios según tu país de destino

El error más común es asumir que “si no piden visa, ya está todo listo”. En la práctica, los requisitos migratorios cambian según la nacionalidad, el motivo del viaje, la duración de la estadía e incluso el punto de ingreso.

La regla práctica es verificar siempre en fuente oficial: la página de la embajada o consulado del país de destino. Este control no solo aplica a la visa, sino también a permisos adicionales, formularios previos o condiciones especiales de ingreso.

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Pasaporte peruano permite el ingreso a 74 países

Como referencia para ciudadanos peruanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú mantiene una relación de países que no exigen visa, además de exoneraciones parciales y casos con visa al arribo. En estos listados también pueden aparecer observaciones sanitarias o migratorias que cambian las condiciones de ingreso.

Entre las herramientas útiles de consulta figuran servicios como Passport Index y verificadores como Visa Quick Check, además de los sistemas de algunas aerolíneas que permiten revisar requisitos ingresando destino y nacionalidad.

Entre los puntos clave a comprobar siempre están: vigencia del pasaporte, billete de salida, fondos económicos suficientes y condiciones especiales en caso de escalas internacionales.

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Control de alertas migratorias: Cómo asegurar que no tienes impedimentos de salida

Esta verificación es incómoda, pero es una de las más importantes antes de comprar un pasaje no reembolsable. Un impedimento de salida puede arruinar un viaje incluso con todo lo demás en regla.

La recomendación es revisar tu estatus en dos frentes:

Plataformas del Poder Judicial , para descartar requisitorias o , para descartar requisitorias o procesos pendientes

Migraciones, donde puedes verificar tu estado migratorio en la Certificado de Movimiento Migratorio como respaldo oficial. Canales de, donde puedes verificar tu estado migratorio en la Agencia Virtual o solicitar elcomo respaldo oficial.

Migraciones te recomienda. (Foto: Andina)

Detectar cualquier restricción antes de emitir el boleto permite evitar penalidades o la pérdida total del viaje.

Políticas de equipaje y condiciones de reprogramación de las aerolíneas comerciales

Cuando el precio parece muy bajo, muchas veces la diferencia está en el equipaje incluido o en la flexibilidad de cambio. Antes de comprar, revisa exactamente qué incluye tu tarifa.

Artículo personal : sin costo, debe caber debajo del asiento (aprox. 45 cm × 35 cm × 25 cm).

Equipaje de mano : puede estar incluido o no según tarifa; límite habitual de 10 kg (en algunos casos 5 kg) y medidas de 55 cm × 35 cm × 25 cm.

Equipaje de bodega: suele ser de 23 kg y hasta 158 cm lineales, pero depende totalmente de la tarifa adquirida.

En aerolíneas comerciales, las diferencias entre tarifas económicas y flexibles se reflejan especialmente en los cambios de fecha. Las tarifas más básicas suelen cobrar penalidades y diferencias de precio, mientras que las más flexibles permiten modificaciones con menor costo o sin recargo.

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vacations, turista, extranjeros, turismo, pasajes, tripulante de cabina, azafata, boarding pass, ticket de vuelo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos de retrasos o cancelaciones atribuibles a la aerolínea, pueden aplicarse asistencias como alimentación, reubicación o incluso reembolsos, según la normativa vigente.

Requisitos sanitarios internacionales: Vacunas obligatorias y seguros de viaje médicos

Los requisitos sanitarios internacionales son cada vez más relevantes, especialmente para viajeros que salen desde el Perú hacia destinos en América, Europa, África o Asia.

Uno de los documentos más solicitados es el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla, exigido por varios países cuando el viajero proviene de zonas consideradas de riesgo.

Certificado de Covid-19. (foto: Escudo Digital)

Además, en países de Europa que forman parte del acuerdo Schengen, como España, Francia, Italia, Alemania o Países Bajos, es obligatorio contar con un seguro de viaje internacional con cobertura mínima que suele superar los 30,000 euros para emergencias médicas y repatriación.

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También se recomienda mantener al día vacunas como hepatitis A, hepatitis B y triple viral, dependiendo del destino y las condiciones epidemiológicas del país receptor.

La verificación de estos requisitos debe hacerse siempre antes de comprar el pasaje, ya que pueden cambiar sin previo aviso y variar según escalas o tránsito internacional.