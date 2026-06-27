Néstor Lorenzo, DT de Colombia en el Mundial 2026, no olvida su vínculo con Perú y Melgar: “Un beso para Arequipa”

Néstor Lorenzo mantiene un vínculo inseparable con Arequipa y Melgar. Crédito: Imagen ilustrativa Infobae.

Néstor Lorenzo vive uno de los momentos más importantes de su carrera como entrenador al frente de la selección de Colombia en el Mundial 2026. Sin embargo, en medio de la máxima cita del fútbol, el estratega argentino demostró que no olvida una de las etapas más especiales de su trayectoria: su paso por FBC Melgar de Arequipa. A casi cuatro años de su salida del cuadro rojinegro, el técnico envió un afectuoso saludo al Perú y, especialmente, a la ‘Ciudad Blanca’.

Luego de la conferencia de prensa previa al compromiso entre Colombia y Portugal, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Mundial, Lorenzo fue abordado por periodistas de ‘Jax Latin Media’, quienes le solicitaron un mensaje para el público peruano. El entrenador respondió con una sonrisa: “Un beso para Perú”, aunque inmediatamente hizo una precisión que despertó la emoción de los hinchas arequipeños: “Y para Arequipa”.

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La frase, aunque breve, refleja el cariño que el técnico argentino conserva por la ciudad y por el club que le permitió dar el salto definitivo hacia una selección nacional. Sus caminos con Melgar se separaron a mediados de 2022, cuando aceptó la propuesta de dirigir a Colombia, pero el vínculo construido durante un año y medio continúa intacto.

El director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, envió un saludo a a Perú y no olvidó a Arequipa, ciudad que lo acogió durante su etapa como entrenador de Melgar. Crédito: X Jax Latin Media.

Lorenzo llegó al ‘dominó’ a comienzos de 2021 y rápidamente logró imprimirle una identidad de juego que convirtió al equipo arequipeño en uno de los protagonistas del fútbol peruano. Bajo su conducción, Melgar se caracterizó por un fútbol intenso, ordenado y ofensivo, respaldado por un grupo de futbolistas que alcanzó un notable rendimiento colectivo.

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El principal logro de aquella etapa fue la obtención del Torneo Apertura 2022. El conjunto ‘rojinegro’ dominó el campeonato con autoridad y aseguró el primer título de la temporada, resultado que lo acercó a la definición por el campeonato nacional. Sin embargo, el legado de Lorenzo fue mucho más allá de ese trofeo.

Antes de partir rumbo a Colombia, el argentino dejó encaminada la campaña internacional más importante en la historia de Melgar. El equipo había superado las primeras fases de la Copa Sudamericana y ya mostraba un funcionamiento consolidado que posteriormente le permitió alcanzar las semifinales del certamen bajo la dirección de Pablo Lavallén, un hito sin precedentes para el club arequipeño.

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Néstor Lorenzo se convirtió en uno de los mejores entrenadores del Melgar. Crédito: Difusión.

Lorenzo busca hacer historia con Colombia

El exitoso trabajo realizado en Melgar terminó abriéndole las puertas de la selección colombiana. Aunque Néstor Lorenzo ya era un nombre conocido dentro de la Federación Colombiana de Fútbol gracias a su etapa como asistente técnico de José Néstor Pekerman, fue su desempeño en Arequipa el que terminó convenciendo a los dirigentes de confiarle el proyecto deportivo.

Colombia atravesaba uno de los momentos más complicados de los últimos años tras quedar fuera del Mundial de Qatar 2022, una eliminación que obligó a replantear el rumbo del equipo nacional. Lorenzo asumió el desafío con la misión de devolverle competitividad a una selección que había perdido protagonismo en Sudamérica.

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La apuesta dio resultados en poco tiempo. Bajo su conducción, el combinado ‘cafetero’ recuperó una identidad futbolística, volvió a competir al máximo nivel y consiguió clasificarse con autoridad al Mundial de Norteamérica 2026. En ese proceso también alcanzó la final de la Copa América, confirmando que el equipo había regresado al primer plano del continente.

Mundial 2026 - Colombia 1 - Congo 0

Ahora, el entrenador argentino busca seguir escribiendo páginas memorables en la Copa del Mundo. Colombia ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda antes de disputar la última jornada de la fase de grupos y afrontará el duelo frente a Portugal con la intención de quedarse con el primer lugar de su zona y llegar con mayor confianza a los cruces de eliminación directa.

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