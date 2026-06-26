Los documentos que suelen pedirte para trabajar y cómo sacarlos por internet

Un hombre gestiona documentos laborales en línea en Perú desde un computador portátil, con la plataforma Gob.pe visible en la pantalla y una pila de expedientes físicos a su lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de empleo en Perú exige contar con una serie de documentos que acreditan tanto la identidad como la trayectoria e historial personal del postulante. Entre los más solicitados se encuentran certificados y constancias que, en muchos casos, pueden obtenerse sin costo o a través de plataformas digitales oficiales. Estos trámites digitales permiten agilizar procesos y facilitan la validación de información clave ante potenciales empleadores.

¿Qué es el Certificado Único Laboral y cómo agrupa tus datos gratis en línea?

El Certificado Único Laboral (CUL), emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), centraliza información relevante sobre el trabajador en un solo documento digital. Según la normativa regulada por la Ley N° 31760 y el Decreto Supremo Nº 014-2023-TR, el CUL unifica los antiguos Certijoven y Certiadulto, y está disponible de forma gratuita para mayores de 18 años.

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El CUL contiene información personal, antecedentes policiales, judiciales y penales, historial académico y experiencia laboral formal. Para obtenerlo, el usuario debe ingresar a la plataforma digital de Empleos Perú, registrarse y seleccionar la opción correspondiente. El documento generado se descarga en formato PDF y tiene una validez de tres meses. Las personas con discapacidad pueden incluir información oficial sobre su condición. En caso de dudas, el MTPE orienta en los Centros de Empleo distribuidos en todo el país.

Cómo descargar tus Antecedentes Policiales Digitales desde la plataforma de la PNP

El Certificado de Antecedentes Policiales es emitido por la Policía Nacional del Perú (PNP) y acredita la inexistencia de antecedentes policiales relacionados con delitos o faltas. Este certificado, que tiene una vigencia de 90 días, puede obtenerse digitalmente tras el pago de S/ 5.40 a través de la plataforma Pagalo.pe o en agencias del Banco de la Nación.

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Para descargarlo, se debe ingresar a la web oficial de la PNP, registrar los datos personales y el comprobante de pago, y seleccionar el motivo del trámite. El certificado se obtiene casi de inmediato en formato PDF. Este documento puede gestionarse tanto de manera presencial como digital, y también pueden solicitarlo cónyuges, convivientes o familiares directos mediante autorización expresa.

Dato relevante: Si el trámite se realiza en una agencia autorizada del Banco de la Nación, la emisión es casi inmediata tras la verificación biométrica, según la información oficial de la PNP.

Una persona usa su laptop y teléfono móvil para acceder a documentos laborales digitales, con la bandera de Perú visible en el escritorio, señalando la facilitación de trámites en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para tramitar el Certificado Judicial de Antecedentes Penales por internet

El Certificado de Antecedentes Penales es requerido para diferentes gestiones laborales y de migración. Se trata de un documento oficial emitido por el Poder Judicial que certifica la ausencia de sentencias condenatorias. Su vigencia es de 90 días.

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Para solicitarlo digitalmente, se debe realizar el pago de S/ 40.40 mediante Pagalo.pe o en agencias del Banco de la Nación. El trámite solo puede completarse desde una computadora. Tras registrar los datos en la plataforma habilitada por el Poder Judicial, el sistema verifica la identidad y, si no se detectan antecedentes, el usuario recibe el certificado en PDF por correo electrónico y en la plataforma. Si existen homónimos, el proceso puede demorar hasta 30 minutos y puede requerir una validación presencial.

Dato clave: El certificado digital tiene la misma validez legal que el emitido presencialmente.

Cómo verificar tu récord de estudios superiores oficial a través de la Sunedu

Para validar grados, títulos universitarios o constancias de inscripción, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ofrece una plataforma gratuita de consulta en línea. El usuario accede al sistema de Registro Nacional de Grados y Títulos e ingresa sus datos personales o documento de identidad para visualizar la información registrada.

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Si se necesita una constancia oficial con valor legal, el sistema permite descargar un archivo PDF que puede presentarse ante empleadores o instituciones. Sunedu también habilita la verificación de firmas de autoridades universitarias y orienta sobre los pasos a seguir para obtener constancias de verificación, así como los costos asociados si corresponden.

Trámites de certificados laborales digitales en Perú centralizan datos de Reniec, Poder Judicial, Sunedu y la Policía Nacional del Perú para el empleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Validación de antecedentes judiciales y el reporte de historial laboral en el MTPE

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) centraliza la validación de antecedentes judiciales y el historial laboral formal a través del Certificado Único Laboral. El proceso digital requiere registrarse en la plataforma de Empleos Perú y solicitar el documento, que recopila información proveniente de entidades como la Reniec, la Policía Nacional, el Poder Judicial, el INPE y la Sunedu.

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El CUL tiene una vigencia de tres meses y también puede solicitarse en formato físico en los centros MAC Express a nivel nacional. Las empresas pueden verificar su autenticidad utilizando el código del certificado en la plataforma del MTPE. Esta herramienta digital agiliza la validación integral del perfil laboral y de antecedentes del postulante.