Bancos y cobros no reconocidos: ¿Cómo reclamar por pagos que no realizaste?

¿Ves una operación que no reconoces en tu aplicativo del banco? Podrías haber sido víctima de un filtrado de tus datos o alguien tendría acceso a tu tarjeta.
Para eso primero debes asegurarte que, en efecto, no es una operación que tú hayas realizado. Si compruebas eso, una medidapreventiva es el bloqueo inmediato de la tarjeta de crédito o débito desde el aplicativo del banco.
Luego, puedes presentar un reclamo ante el banco si es un cobro que no reconoces, y él banco es el que debe probar que es una operación que tú realizaste.
Cómo presentar el reclamo por operaciones no reconocidas ante el área de banca celular
Si detectas un consumo no reconocido en tu tarjeta de crédito, por ejemplo, en el BCP, lo primero que debes hacer es ponerte en contacto con el banco de inmediato.
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“Puedes llamar a nuestro Centro de Atención al cliente al (01) 311-9898 o visitar una de nuestras Agencias BCP para recibir asistencia personalizada”, señala el BCP. También puedes hacer esto en las agencias del banco a nivel nacional.
¿Por qué sucede esto? El BCP sugiere estas posibilidades.
- Fraude
- Clonación de tu tarjeta
- Robo de identidad
- Pérdida de tu tarjeta
- Entre otros.
Asimismo, el banco pide recordar que:
- Es importante que revises regularmente tus estados de cuenta para detectar cualquier consumo no autorizado lo antes posible
- Al momento de hacer el reclamo, ten a la mano todos tus datos personales y bancarios para agilizar el proceso
- No pierdas de vista tu tarjeta de crédito cuando pagues
- Protegas tu clave cuando la ingreses en un cajero automático
- Rompas en varios pedazos tu tarjeta vencida para evitar que personas inescrupulosas obtengan tu información bancaria.
El plazo legal de 15 días que tienen las entidades financieras para emitir una respuesta
Asimismo, como se sabe, desde 2023, las entidades de los sistemas supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) —financiero, de seguros y privado de pensiones— vienen atendiendo los reclamos y requerimientos de los usuarios en un plazo de 15 días hábiles, atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento de Gestión de Reclamos y Requerimientos de los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones (Resolución N.°4036-2022), aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y publicado en el Diario Oficial el 29 de diciembre de 2022.
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“Dicha norma precisa también que este plazo puede extenderse en casos excepcionales, entendidos estos como situaciones en las que, por la naturaleza del reclamo, se requiera el pronunciamiento previo de un tercero para dar la respuesta al usuario. De existir una ampliación, esta debe ser comunicada al usuario dentro de los 15 días hábiles de la fecha de presentación del reclamo, explicándole las razones y precisando el plazo estimado de respuesta”, aclara la SBS.
¿Qué hacer si el banco declara infundado tu reclamo? Apelación ante el defensor del cliente
Así, si no estás conforme con el resultado del Banco, puedes realizar la denuncia ante Indecopi.
Para eso solo debes ingresar al siguiente portal del Indecopi y seguir los pasos: https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/#/.
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