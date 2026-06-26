Campaña veterinaria gratis para este viernes 27 de junio: ¿Dónde, a qué hora y qué servicios son los disponibles?

La campaña ofrecerá charlas sobre tenencia responsable y prevención de zoonosis, con el objetivo de impulsar el cuidado adecuado de los animales de compañía - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Pueblo Libre anunció que este sábado 27 de junio realizará una campaña veterinaria gratis en el parque San Martín, con el objetivo de acercar servicios básicos de salud para mascotas a los vecinos del distrito.

La jornada se desarrollará de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y contará con atención veterinaria, orientación profesional y servicios complementarios dirigidos a quienes busquen resolver dudas sobre el cuidado cotidiano de sus animales de compañía y acceder a evaluaciones preventivas.

Durante la actividad, el personal brindará recomendaciones generales sobre hábitos de higiene, control sanitario y medidas de cuidado, de acuerdo con las necesidades que se detecten en cada caso. La municipalidad precisó que la campaña está orientada a ofrecer una atención básica, por lo que los servicios se concentrarán en acciones de control y mantenimiento.

PUBLICIDAD

La campaña se llevará a cabo este sábado 27 de junio - Créditos: Municipalidad de Pueblo Libre.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Entre las prestaciones anunciadas para este sábado se encuentran las siguientes:

Consulta general: revisión inicial del estado de salud de la mascota para identificar señales de malestar y orientar al dueño sobre cuidados básicos, según la evaluación del profesional a cargo.

Desparasitación interna y externa: servicio destinado a contribuir con el control de parásitos, tanto los que afectan el organismo como los que se alojan en la piel y el pelaje.

Limpieza de oídos: procedimiento de higiene para retirar acumulación de suciedad y ayudar a prevenir molestias asociadas a la falta de limpieza en esa zona.

Corte de uñas: recorte preventivo para mantener una longitud adecuada, disminuir incomodidades al caminar y reducir el riesgo de lesiones.

La campaña incluirá, además, un componente de orientación profesional, pensado para que los asistentes reciban indicaciones sobre rutinas de cuidado en casa, frecuencia de higiene y recomendaciones generales en función de la condición observada durante la atención.

La comuna invitó a los vecinos con sus engreídos de casa a acudir dentro del horario programado para acceder a la evaluación y a los servicios anunciados.

La campaña veterinaria comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Magnific.

¿Cómo proteger a las mascotas ante el frío?

Proporcione a las mascotas un lugar cálido, seco y protegido del viento. Evite que permanezcan en patios, azoteas o espacios expuestos durante las noches frías.

Coloque camas, mantas o colchones aislantes para impedir el contacto directo con el piso, ya que la humedad y las bajas temperaturas pueden afectar su salud.

Mantenga una alimentación equilibrada y asegure el acceso permanente a agua limpia. Una buena nutrición fortalece el sistema inmunológico.

En perros de pelo corto, cachorros, animales de edad avanzada o con problemas de salud, considere el uso de ropa abrigadora adecuada para su tamaño.

Reduzca los paseos durante las primeras horas de la mañana o por la noche, cuando el frío alcanza sus niveles más intensos.

Seque completamente el pelaje después de un baño o si la mascota se moja por lluvia o humedad. El pelo húmedo incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias.

Observe cambios en el comportamiento, como temblores, decaimiento, pérdida de apetito o secreciones nasales, y consulte con un médico veterinario ante cualquier señal de alerta.

Mantenga al día las vacunas y controles veterinarios, especialmente durante la temporada de bajas temperaturas.

Evite el contacto prolongado con corrientes de aire y asegure espacios ventilados, pero protegidos del frío extremo.