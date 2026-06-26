Partido del Buen Gobierno no tendrá candidato a la alcaldía de Lima: JEE rechaza su lista por extemporánea

El Partido del Buen Gobierno, agrupación de Jorge Nieto Montesinos, no tendrá candidato a la alcaldía de Lima ni al Concejo Metropolitano debido a que presentó fuera de plazo la lista de candidatos. Así lo determinó el Jurado Electoral Especial de Lima Centro en la resolución a la que accedió Infobae.
De acuerdo con la resolución, el personero del partido de Jorge Nieto presentó la lista de candidatos para la capital recién el lunes 22 de junio a las 7:20 p.m. cuando el plazo máximo para solicitar las inscripciones era las 11:59 p.m. del viernes 19.
“Declarar improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la elección de alcalde y regidores de la Municipalidad Provincial de Lima, presentada el 22 de junio de 2026 por Leonardo Segundo Portal Anaya, personero legal alterno de la organización política Partido del Buen Gobierno, por haber sido presentada fuera del plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones”, se lee en el documento.
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Es más, el plazo original para presentar las candidaturas ante los Jurados Electorales Especiales era el martes 16 de junio. No obstante, el pleno del JNE acordó conceder un plazo “único e improrrogable” al advertir que para dicha fecha las agrupaciones aún no culminaban de presentar sus fórmulas.
“En consecuencia, se verifica que dicha solicitud fue presentada con posterioridad al vencimiento del plazo legal previsto en el artículo 25 del Reglamento y del plazo excepcional otorgado por el Pleno del JNE mediante Acuerdo de fecha 15 de junio de 2026, el cual concluyó indefectiblemente el 19 de junio de 2026 a las 23:59 horas. Por tanto, la presentación efectuada resulta manifiestamente extemporánea”, se lee en el texto.
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Cabe precisar que, según la solicitud del Partido del Buen Gobierno, no se alegó alguna falla en el sistema Declara+ para justificar la presentación fuera del plazo establecido.
La agrupación de Jorge Nieto puede apelar la decisión del JEE Lima Centro ante el JNE.
¿A quiénes no logró inscribir el Partido del Buen Gobierno?
El Partido del Buen Gobierno planea presentar como su candidato a la alcaldía de Lima al abogado Carlos Francisco Gallardo Neyra, quien hace unos meses fue noticia por presentar una demanda contra el JNE buscando que se declare inconstitucional la prohibición de invocar temas religiosos en las campañas políticas.
Como teniente alcalde iba Yoannie Sury Solis Sulca, especialista en gestión deportiva. La lista de regidores la completaban:
- Rafael Eduardo Garcia Melgar
- Andrea Ivanna Valdivia Ospina
- Juan Alfredo Velarde Yañez
- Orfa Soledad Turin Narvaes
- Luis Giovanny Avila Cardenas
- Maria Cecilia Jessica Castañeda Saco Vertiz
- Daniel Angel Galarreta Balboa
- Lesli Lisbeth Molina Soto
- Erick Renán Anicama Orcon
- Helen Deida Siguas Hurtado
- Jose Abelardo Rios Murrugarra
- Yuli Marlene Ayala Espinoza
- Alonso Flores Macher
- Marina Carolina Bendezu Yzaguirre
- Christian Cconaya Bermejo
- Ivonne Madelaine Zevallos Cardenas
- Samir Ameth de la Vega Trisolini
- Gianella Paola Avila Chirito
- Juan Carlos Huisa Tapia
- Carola Valeria Mateo Hurtado
- Jair Walter Alvarez Ruiz
- Rosa Maria Fernandez Malpartida
- Sergio Gustavo Bautista Vargas
- Bertha Angela Mere Lava
- Derick Caleb Noa Lino Derick Caleb
- Mary Clavel Jimenez Grijalva
- Juan Pedro Guerrero Vazquez
- Maria Luz Duran Aguilar
- Juan Pablo Quispe Torres
- Margareth Mereci Rioja
- Hebert Aaron Javier Alejos Flores
- Cecilia Ana Sofia Cebreros Apaza
- Eberth Raul Saez Espiritu
- Maria del Carmen Zelaya Armijo
- Crisanto Jesus Aguilar Cruz
- Elvy Mayleé Calderon Torres
- Carlos Alberto Miranda Garcia
- Yovana Quispe Garcia
- Rodrigo Medina Quispe
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