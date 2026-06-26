Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 26 de junio de 2026

Un mapa editorial conceptual del Perú muestra epicentros sísmicos recientes con círculos rojos y ondas concéntricas, destacando la actividad geológica del país bajo la supervisión del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El norte de Perú experimentó dos movimientos sísmicos el 25 de junio de 2026, eventos que generaron alerta y atención en la población local. El primero, de magnitud 3.8, se registró al sur de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, Tumbes, y fue percibido con una intensidad leve. Horas antes, otro sismo de magnitud 4.0 se localizó al sur de Chulucanas, en Morropón, Piura, también sentido por los habitantes sin causar daños.

Estos sismos, aunque de baja magnitud, evidencian el comportamiento habitual de la actividad sísmica en la región. Si bien no se reportaron afectaciones materiales ni personales, la recurrencia de estos fenómenos resalta la necesidad de mantener la prevención y la información actualizada entre la población.