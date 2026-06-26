Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 26 de junio de 2026

El norte de Perú experimentó dos movimientos sísmicos el 25 de junio de 2026, eventos que generaron alerta y atención en la población local. El primero, de magnitud 3.8, se registró al sur de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, Tumbes, y fue percibido con una intensidad leve. Horas antes, otro sismo de magnitud 4.0 se localizó al sur de Chulucanas, en Morropón, Piura, también sentido por los habitantes sin causar daños.
Estos sismos, aunque de baja magnitud, evidencian el comportamiento habitual de la actividad sísmica en la región. Si bien no se reportaron afectaciones materiales ni personales, la recurrencia de estos fenómenos resalta la necesidad de mantener la prevención y la información actualizada entre la población.
Sismo en Ayacucho
Un sismo de magnitud 4.0 se registró a las 4:31 de la madrugada del 26 de junio de 2026, según el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 11 kilómetros al sur de Soras, en la provincia de Sucre, región Ayacucho, con una profundidad de 111 kilómetros. Las coordenadas del evento fueron -14.21 de latitud y -73.63 de longitud.
Este movimiento telúrico fue percibido en localidades cercanas, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas. Las autoridades mantienen la vigilancia y recomiendan a la población de Ayacucho y zonas aledañas seguir las indicaciones oficiales ante la posibilidad de réplicas.
Sismo en Piura
Un sismo de magnitud 3.9 se registró a la 1:05 de la madrugada del 26 de junio de 2026, de acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 23 kilómetros al este de Chulucanas, en la provincia de Morropón, región Piura, con una profundidad de 74 kilómetros. Las coordenadas exactas fueron -5.10 de latitud y -79.95 de longitud.
El sismo alcanzó una intensidad II-III en la escala de Mercalli en Chulucanas, lo que indica que fue percibido de forma ligera por la población local. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas. Las autoridades continúan monitoreando la situación y recomiendan a la ciudadanía seguir las indicaciones oficiales ante posibles réplicas.
¿Qué hacer ante un sismo?
Ante un sismo, lo primordial es mantener la calma y actuar con rapidez siguiendo las recomendaciones de los organismos de emergencia. Se aconseja buscar zonas seguras dentro de la vivienda, como columnas estructurales, bajo marcos de puertas reforzadas o junto a muebles sólidos que puedan proteger de la caída de objetos. Es conveniente alejarse de ventanas, espejos y elementos que puedan desprenderse. Si la persona se encuentra en la calle, debe ubicar un espacio abierto, lejos de postes, cables eléctricos y edificaciones susceptibles de colapso.
Durante el movimiento, no se recomienda utilizar ascensores ni bajar corriendo por las escaleras, ya que estas zonas pueden ser peligrosas en medio de un temblor. Si se está manejando un vehículo, se debe detener en un lugar seguro, evitando puentes y túneles. Tras el sismo, es fundamental revisar posibles fugas de gas, agua o electricidad y reportar cualquier daño estructural a las autoridades. Mantener la comunicación con familiares y estar informado a través de fuentes oficiales contribuye a una respuesta eficaz ante la emergencia.
Respuesta institucional y monitoreo permanente
El IGP subrayó que la vigilancia de la sismicidad nacional permite identificar patrones y brindar información confiable sobre la actividad telúrica. La institución recomienda a la población informarse a través de canales oficiales y no difundir rumores que puedan generar confusión o alarma. El reporte más reciente, identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0370, corresponde al temblor del 20 de junio en la región de Tumbes, el cual no derivó en emergencias.
La labor del organismo se ha consolidado como un pilar en la gestión del riesgo de desastres, gracias al despliegue de equipos técnicos y científicos en todo el país. Los registros actualizados y la emisión continua de alertas constituyen herramientas clave para la prevención y la protección de la ciudadanía frente a los sismos.
¿Qué debe tener mi mochila de emergencia?
La mochila de emergencia es un recurso esencial para enfrentar las primeras horas posteriores a un sismo. Debe contener agua potable, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil a pilas, pilas adicionales y un botiquín de primeros auxilios. También es indispensable incluir copias de documentos importantes, dinero en efectivo, silbato para pedir ayuda y una manta térmica. El objetivo es garantizar autonomía y seguridad mientras se espera asistencia o se logra una evacuación segura.
La inclusión de mascarillas, alcohol en gel y toallas húmedas resulta relevante ante escenarios donde la higiene personal cobra especial importancia. No deben faltar medicamentos de uso regular de cada miembro de la familia, así como artículos de higiene básica y un cargador portátil para dispositivos móviles. Se recomienda revisar y actualizar el contenido de la mochila cada seis meses, asegurando el buen estado de los productos y adaptándolo a las necesidades particulares del hogar.
¿Es importante el desarrollo de simulacros?
El desarrollo de simulacros constituye una herramienta clave para fortalecer la preparación ciudadana frente a los sismos. Estas prácticas permiten que la población reconozca rutas de evacuación, zonas seguras y procedimientos adecuados durante una emergencia. La participación activa en simulacros fomenta la coordinación entre vecinos, instituciones educativas y centros de trabajo, lo que incrementa las probabilidades de una respuesta ordenada y eficiente ante un movimiento telúrico.
Además, los simulacros ayudan a identificar falencias en los planes de contingencia y a corregir errores antes de una situación real. La repetición periódica de estos ejercicios favorece la memorización de acciones críticas, lo que puede marcar la diferencia en momentos de crisis. Las autoridades recomiendan que los simulacros sean parte integral de la cultura de prevención, involucrando a todos los integrantes del hogar o la comunidad para asegurar una mayor resiliencia frente a los desastres naturales.
El contexto sísmico peruano y la cultura de prevención
La ubicación de Perú dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico expone a su territorio a una actividad sísmica constante. El país experimenta movimientos de magnitudes variables, algunos apenas perceptibles y otros que pueden adquirir mayor relevancia según la intensidad y la cercanía a zonas habitadas. El conocimiento de las características geológicas locales y la preparación adecuada son factores determinantes para reducir los riesgos asociados a los sismos.
En este escenario, el fomento de una cultura de prevención ha sido una de las prioridades de las autoridades. El IGP insiste en la necesidad de que la población conozca las medidas de autoprotección y los protocolos de evacuación, así como la importancia de contar con una mochila de emergencia y participar en simulacros organizados regularmente.
Importancia del monitoreo científico y la educación sísmica
La vigilancia constante a través de equipos sismológicos instalados en diferentes regiones ha permitido al IGP proporcionar reportes actualizados y precisos. Esta labor contribuye no solo a la información inmediata, sino también al análisis de tendencias y patrones que pueden servir para mejorar la gestión del riesgo en el futuro.
La educación sísmica es considerada un componente esencial en la reducción del impacto de los movimientos telúricos. Las campañas informativas y los programas de capacitación impulsados por las autoridades han tenido como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención. La participación activa de la comunidad en simulacros y talleres fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias reales.
Recomendaciones para la población ante un sismo
Ante la ocurrencia de un sismo, la principal recomendación es mantener la calma y ubicar una zona segura dentro del hogar o el lugar de trabajo. Se sugiere alejarse de ventanas, elementos colgantes y paredes de vidrio, y proteger la cabeza con los brazos o con objetos resistentes. Al finalizar el movimiento, es fundamental revisar posibles daños estructurales y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades.
El IGP recuerda que la información oficial es el mejor recurso para conocer la magnitud y las características de los eventos telúricos. Además, recomienda preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes y medicamentos de uso regular. Esta preparación permite afrontar las primeras horas tras un sismo hasta la llegada de ayuda.
Sismos recientes registrados en el norte de Perú
Durante el 25 de junio de 2026 se reportaron dos sismos en el norte del país, ambos percibidos por la población en distintas localidades. El primero ocurrió a las 10:22 horas, con una magnitud de 3.8 y una profundidad de 43 kilómetros. El epicentro se ubicó a 36 kilómetros al sur de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, Tumbes. La intensidad registrada fue de grado III en la escala de Mercalli, lo que indica que el movimiento fue sentido por los habitantes de la zona, aunque sin mayores consecuencias.
El segundo evento sísmico se produjo a las 08:59 horas, con una magnitud de 4.0 y una profundidad de 51 kilómetros. Este sismo tuvo su epicentro a 56 kilómetros al sur de Chulucanas, en la provincia de Morropón, Piura. La intensidad también fue de grado III en Chulucanas, generando percepción leve entre la población local. Ambos movimientos forman parte de la actividad sísmica habitual en la región y no se reportaron daños materiales ni personales.