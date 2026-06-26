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Campaña de salud gratis para este 27 de junio: conoce el lugar, la hora y los servicios disponibles

La iniciativa busca acercar servicios de salud de primera atención a los vecinos en un espacio público de fácil acceso

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La campaña se llevará a cabo este sábado 27 de junio - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
La campaña se llevará a cabo este sábado 27 de junio - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

La Municipalidad de La Victoria anunció que este sábado 27 de junio organizará una campaña de salud gratuita en el parque San Germán, ubicado en la zona 11, jirón Giribaldi S/N, cuadra 11. La jornada se desarrollará de 9:30 a. m. a 13:00 horas, con atención orientada a controles básicos, consejería y acciones preventivas.

La actividad, según informó la comuna, busca acercar servicios de primera atención a los vecinos en un punto único del distrito, con módulos habilitados para canalizar la demanda y ordenar el ingreso. El municipio precisó que el objetivo es facilitar evaluaciones generales y orientación especializada durante la mañana del sábado, en un espacio público de fácil acceso.

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El parque San Germán funcionará como sede de esta intervención sanitaria, en la que se ofrecerán atenciones vinculadas a medicina general, salud sexual y reproductiva, evaluación nutricional y acompañamiento psicológico. El cronograma anunciado también contempla acciones preventivas frente a enfermedades como la tuberculosis y el dengue, además de un módulo de empadronamiento (ULE) y un servicio de masaje, como parte de la oferta integral.

La jornada también incorpora un componente de información preventiva. En el caso de la tuberculosis, la orientación se centra en medidas de cuidado y vigilancia de síntomas, mientras que, para el dengue, el enfoque apunta a recomendaciones prácticas para reducir riesgos en casa y en el entorno cercano. En paralelo, la presencia de nutrición y psicología busca complementar la evaluación física con pautas de hábitos saludables y soporte emocional.

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Se ofrecerán servicios como medicina general, salud sexual y reproductiva, obstetricia, nutrición, psicología y optometría, además de triaje - Créditos: Municipalidad de La Victoria.
Se ofrecerán servicios como medicina general, salud sexual y reproductiva, obstetricia, nutrición, psicología y optometría, además de triaje - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

  • Medicina general: consulta de evaluación inicial y orientación médica básica.
  • Planificación familiar: información y consejería en salud sexual y reproductiva.
  • Triaje: registro de signos vitales y valoración previa para derivación.
  • Obstetricia: atención vinculada a control y orientación para mujeres.
  • Nutrición: evaluación alimentaria y recomendaciones para hábitos saludables.
  • Prevención de TBC: orientación preventiva sobre tuberculosis y señales de alerta.
  • Prevención de dengue: pautas de cuidado para reducir riesgos y focos de contagio.
  • Psicología: consejería y apoyo en salud mental.
  • Optometría: revisión básica de la vista y orientación según el resultado.
  • Módulo de empadronamiento (ULE): apoyo para registro y gestión de empadronamiento.
  • Masaje: atención orientada al bienestar y alivio de tensión muscular.

La municipalidad indicó que el despliegue se concentrará en el horario establecido, por lo que recomendó asistir con anticipación para aprovechar la atención dentro del rango previsto. La convocatoria, de acuerdo con el anuncio, se enmarca en una estrategia de acercamiento comunitario que reúne en un mismo lugar consultas, evaluaciones iniciales y orientación para el cuidado de la salud.

La campaña de salud comenzará a partir de las 9:30 horas - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
La campaña de salud comenzará a partir de las 9:30 horas - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Importancia de los chequeos médicos gratis

  • Permiten detectar enfermedades a tiempo (hipertensión, diabetes, anemia u otras) antes de que generen complicaciones.
  • Reducen el riesgo de urgencias y hospitalizaciones al identificar señales de alarma cuando todavía hay margen de tratamiento.
  • Facilitan el acceso a la salud a personas sin cobertura o con barreras económicas, y disminuyen desigualdades.
  • Promueven la prevención: vacunas, controles de peso, presión arterial, glucosa y orientación sobre hábitos saludables.
  • Ayudan a actualizar antecedentes (familiares, medicamentos, alergias) y a ordenar el seguimiento médico.
  • Ofrecen educación y consejería: alimentación, actividad física, salud mental, salud sexual y reproductiva, y consumo problemático.

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